Antonio Luis y Natalia Ramírez: padre e hija comparten Mundial de Triatlón en Pontevedra

Un padre y una hija, con los colores de la Selección Española y un mismo objetivo en un Campeonato del Mundo. Los triatletas montillanos Antonio Luis Ramírez Durán y Natalia Ramírez Pedraza protagonizaron el pasado domingo en Pontevedra una experiencia deportiva tan singular como personal: competir juntos en el relevo mixto de los Campeonatos del Mundo de Triatlón. Ambos entregaron sus respectivas postas en primera posición y completaron, junto a Sonia Bejarano y Alejandro Brea, un equipo que terminó cuarto entre los 21 participantes de la categoría 120-159.La participación conjunta permitió a ambos deportistas vivir una experiencia que Antonio Luis Ramírez Durán destacó por encima del resultado. Natalia Ramírez Pedraza, de 18 años, tuvo la oportunidad de competir junto a su padre en una prueba internacional que ambos afrontaron como integrantes del mismo relevo español.La propuesta de reunirlos en un equipo partió de la propia Selección Española. “Me preguntó si me hacía ilusión correr con mi hija”, explicó el triatleta montillano. Aunque habitualmente habría competido en una categoría de mayor edad, decidió participar en la categoría 120 para poder formar equipo con Natalia Ramírez Pedraza.Antes de esa cita compartida, Antonio Luis Ramírez Durán afrontó el jueves la competición individual de su grupo de edad. El deportista finalizó en séptima posición en la categoría de 50 a 54 años, en una de las pruebas incluidas en el programa del campeonato.El domingo, la participación del relevo español comenzó con buenas sensaciones. Natalia Ramírez Pedraza y Antonio Luis Ramírez Durán entregaron sus respectivos relevos en primera posición, con una ventaja de algo más de un minuto sobre los equipos ingleses.En la tercera posta, Sonia Bejarano sufrió algunos problemas físicos, aunque pudo completar su recorrido. Posteriormente, durante el último relevo, el conjunto español fue superado por dos equipos ingleses y uno de Canadá. El equipo del que formaban parte los dos montillanos terminó así en cuarta posición entre los 21 participantes de su categoría.Más allá de la clasificación, padre e hija destacaron la oportunidad de haber compartido la competición internacional. Antonio Luis Ramírez Durán reconoció que “lo más importante para mí es participar con mi hija” y se mostró “súper orgulloso” y “súper contento” por la experiencia vivida en Pontevedra.Los Campeonatos del Mundo de Triatlón reunieron durante cuatro jornadas a deportistas de diferentes edades y procedencias. El programa de Grupos de Edad incluyó pruebas individuales dey distancia estándar, además de los relevos mixtos que se disputaron el domingo 27 de septiembre y que permitieron a los dos triatletas montillanos competir juntos con la selección española.