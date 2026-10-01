La Diputación de Córdoba eleva a 1,8 millones las ayudas para eficiencia y ahorro energético

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y la Agencia Provincial de la Energía incrementarán hasta 1,8 millones de euros las ayudas destinadas a financiar proyectos de eficiencia y ahorro energético promovidos por entidades locales, empresas, cooperativas y centros residenciales de mayores de la provincia, tras recibir 214 solicitudes en la convocatoria. La ampliación prevista asciende a 300.000 euros y permitirá reforzar especialmente los fondos dirigidos al sector empresarial.La responsable de Energía de la institución provincial y presidenta de la Agencia de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, explicó que “hemos recibido, una vez finalizado el plazo, unas 214 solicitudes lo que demuestra que existe una enorme demanda en la provincia y que hemos diseñado una convocatoria más accesible, más clara y mejor orientada”.Ante el volumen de peticiones presentadas, la Diputación está tramitando una modificación de crédito que aportará otros 300.000 euros a la convocatoria y elevará su cuantía global hasta los 1,8 millones de euros. Pozo señaló que “estamos tramitando una modificación de crédito de 300.000 euros adicionales para alcanzar así un total de 1.800.000 euros. Esta ampliación es una declaración de intenciones y una constatación de que la Diputación cree de verdad en la transición energética como una política pública útil, cercana y transformadora”.El incremento presupuestario reforzará especialmente las ayudas destinadas a las empresas y cooperativas. Con esta modificación de crédito, la Agencia Provincial de la Energía duplicará los fondos consignados para este ámbito con respecto al año anterior, al pasar de 300.000 a 700.000 euros en 2026.La responsable provincial explicó que “vistas las necesidades del sector empresarial, la convocatoria refuerza de manera especial el apoyo a empresas y cooperativas, incrementando la dotación para estas iniciativas y reconociendo el papel estratégico que desempeñan las empresas en la transición energética”. Asimismo, subrayó que “apostar por las empresas es apostar por empleo, por innovación y por un modelo económico más sólido, más eficiente y más preparado para el futuro de la provincia”.En el caso de las entidades locales, las ayudas destinadas a hogares del pensionista o centros de participación activa, correspondientes a la Línea 1B, y las dirigidas a centros residenciales de mayores, incluidas en la Línea 3, tienen prevista su resolución definitiva a lo largo de septiembre. Pozo confirmó que “todos los proyectos presentados en estas líneas que cumplen con los criterios van a ser subvencionados”.La resolución de las ayudas destinadas a instalaciones generales de entidades locales, encuadradas en la Línea 1A, y a empresas y cooperativas, correspondientes a la Línea 2, se producirá una vez estén disponibles los créditos derivados de la ampliación presupuestaria.La presidenta de la Agencia de la Energía explicó que “una vez tengamos disponibles los créditos que se van a ampliar se procederá a la resolución de las ayudas para instalaciones generales de entidades locales (Línea 1A) y para empresas y cooperativas (Línea 2)”.Según los datos iniciales de la convocatoria, la institución provincial espera financiar hasta 48 proyectos relacionados con edificios e instalaciones de entidades locales, hasta 17 iniciativas correspondientes a hogares del pensionista o centros de participación de entidades locales, hasta 32 proyectos promovidos por cooperativas o empresas y hasta 30 actuaciones en centros residenciales de mayores.Pozo señaló que “con los datos iniciales esperamos subvencionar hasta 48 proyectos de edificios e instalaciones de entidades locales, hasta 17 proyectos de hogares del pensionista o centros de participación de entidades locales, hasta 32 proyectos de cooperativas o empresas y, por último, hasta 30 proyectos de centros residenciales de mayores. Esto supone en torno a un 14 por ciento más de proyectos subvencionados y financiar 71 iniciativas presentadas por las entidades locales”.Entre las actuaciones presentadas a la convocatoria predominan los proyectos de autoconsumo fotovoltaico, iluminación eficiente y mejora de la envolvente de los edificios. En menor número figuran propuestas para mejorar los sistemas de climatización, incorporar maquinaria y equipos de mayor eficiencia o implantar infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.La presidenta de la Agencia de la Energía defendió que estas actuaciones deben alcanzar al conjunto de la provincia. En este sentido, recalcó que “la transición energética no es un proceso reservado a las grandes ciudades o empresas, debe ser una oportunidad real para los pueblos de Córdoba, para sus ayuntamientos, sus empresas y la ciudadanía en general. Debe llegar a todos los rincones y hacerlo de forma equilibrada, justa y eficaz”.