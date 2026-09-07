Montilla ofrece el primer mosto del año a Nuestra Señora de las Viñas

La tradicional pisa de la uva reunió anoche a centenares de montillanos en la Plaza de la Merced para ofrecer el primer mosto a Nuestra Señora de las Viñas, en una jornada que contó con el acompañamiento musical de la Banda Pascual Marquina. La formación montillana participó por quinto año en esta cita, que llevó a la patrona del noble gremio de la vid y el vino desde las instalaciones dehasta la Barriada de las Casas Nuevas.Los actos, promovidos por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, comenzaron en el Patio de La Marquesina de Bodegas Pérez Barquero con una misa flamenca presidida por Abraham Luque. La celebración religiosa contó con Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra.A continuación, la imagen salió en procesión hacia la Plaza de la Merced acompañada por la Banda de Música Pascual Marquina. Los músicos interpretaron el popular, compuesto por Ángel Cruz Pérez con letra de Enrique Garramiola Prieto, una pieza vinculada a la devoción montillana por la patrona de los viticultores.El repertorio de la formación incluyó también una selección de marchas procesionales para acompañar el paso de Nuestra Señora de las Viñas. La participación de la Banda de Música Pascual Marquina dio continuidad a una colaboración que se mantiene desde hace cinco años y volvió a poner música a uno de los actos tradicionales de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.En el cortejo participaron numerosos niños y niñas que portaban canastillas repletas de uva, con presencia de vestidos de flamenca. A su llegada a la Plaza de la Merced, la imagen quedó situada en el escenario dispuesto junto a la conocida como "iglesia chica", donde la hermandad había preparado la artesa para la pisa.Los vendimiadores mayores, Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, fueron los encargados de ordenar el inicio de la vendimia junto a Claudia Arrabal Caracuel y Carlos Lao Urbano; Mireia Jiménez Gálvez y Antonio Jiménez Jiménez; Saray Rodríguez García y Juan Luis García Gómez; e Irene López Zafra y Francisco José González Baños. El acto culminó con la ofrenda simbólica a la Virgen del primer mosto del año, extraído a la antigua usanza ante los asistentes.La celebración tuvo lugar pocos días después del 70.º aniversario de la bendición de Nuestra Señora de las Viñas, que se cumplió el pasado 26 de agosto. Aquella jornada de 1956 estuvo estrechamente vinculada al nacimiento de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles y a la Hermandad del Señor en la Santa Cena y María Santísima de la Estrella.La efeméride. El 13 de noviembre de 1955, un grupo de obreros, empleados y patronos del gremio vitivinícola se reunió para fundar la Hermandad de Nuestra Señora de las Viñas, concebida para agrupar a quienes estaban relacionados con la que entonces se consideraba la principal riqueza del municipio.La iniciativa surgió de la mano del escritor y bodeguero José Cobos Jiménez, con el propósito de unir al gremio y desarrollar una labor social entre sus integrantes. La promoción de los vinos de Montilla-Moriles y el culto a una patrona, a la que se rendirían honores cada año en fechas próximas a la vendimia, figuraron también entre sus objetivos.La primera junta de gobierno estuvo encabezada por Álvaro de Alvear Zambrano, como hermano mayor, y Arturo Hidalgo Trillo, como secretario. Junto a ellos participaron Adolfo Baena, Javier Carmona Ramos, José Castro, José Delgado Arias, Antonio Espejo, Juan Luque Urbano, Antonio Maya, Antonio Navarro, Nicolás Ponferrada, Francisco Ramírez y José Rasero, entre otros montillanos.La organización contó, además, con un representante de cada bodega, un viticultor, un corredor de vinos y un cosechero. Esta composición reunió a las distintas actividades del sector en una hermandad que recibió la colaboración de los bodegueros montillanos desde sus primeros pasos.El 26 de agosto de 1956 fue bendecida la imagen de Nuestra Señora de las Viñas, encargada al escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos. Después de la ceremonia, la talla fue trasladada hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en una romería que partió de El Parador de San Francisco Solano y que, según las crónicas de la época, reunió a más de 12.000 personas.El entonces alcalde de Montilla, Rafael Ruz Requena, y su esposa actuaron como padrinos. Los actos centrales de aquella primera Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles contaron con Manuel Luque Velasco como primer pregonero y con José María Navarro Requena como primer capataz de honor.La celebración vinculó la actividad agrícola y bodeguera con la devoción a Nuestra Señora de las Viñas en las fechas cercanas a la vendimia, que por entonces se desarrollaba principalmente entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre.La procesión de anoche permitió contemplar nuevamente la imagen de Amadeo Ruiz Olmos, que recibe culto en la ermita de La Merced. El escultor dejó también en Montilla otras tallas, como el Santísimo Cristo del Amor y Jesús Preso, que forman parte del patrimonio de la Semana Santa de la localidad.La historiadora Elena Bellido, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, recuerda aque "el artista se distinguió sobre todo en imaginería cofrade, pero también Escultura y Dibujo Artístico, disciplinas que impartió como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba".Bellido sitúa su trayectoria en una intensa producción para diferentes localidades andaluzas, especialmente en Jaén, donde figuran obras como la Virgen de la Amargura de Baeza, el Cristo de la Humildad de Úbeda y el Cristo de la Expiración de Lopera.Entre 1954 y 1958, Ruiz Olmos realizó la, compuesta por trece figuras de talla completa. En Córdoba, su firma está presente en la estatua de Maimónides de la Plaza de Tiberiades, el Triunfo de San Rafael del Puente de San Rafael y el Mausoleo de Manolete del cementerio de Nuestra Señora de la Salud.El escultor recibió el Premio Nacional de Escultura en 1948. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza de Montilla le encargó la talla de su imagen titular, una decisión que, como señala Elena Bellido, "da idea de la importante apuesta que se hizo en aquel momento por un escultor más que consagrado".