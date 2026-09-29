Montilla abre esta tarde en el castillo sus VI Jornadas de Novela Histórica



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla inaugurará esta tarde, a las 20.00 horas, la sexta edición de las Jornadas de Novela Histórica, que reunirá durante dos días en el castillo de Montilla a Olalla García, Jesús Sánchez Adalid y José Calvo Poyato. La programación comenzará con las intervenciones de García y Sánchez Adalid y continuará mañana miércoles con la presentación de la nueva novela de Calvo Poyato,, coincidiendo con su llegada a las librerías.El salón de actos del castillo de El Gran Capitán acogerá hoy una primera sesión que acercará al público dos obras ambientadas en contextos históricos diferentes. Olalla García abordará, una novela basada en un caso real y centrada en la persecución de la homosexualidad en siglos pasados. Por su parte, Jesús Sánchez Adalid presentará, una historia que sitúa al lector en la embajada enviada desde la Castilla de Enrique III hasta la corte del emperador asiático Tamerlán.La cita tendrá continuidad mañana con José Calvo Poyato, escritor, historiador y coordinador de las jornadas, que ha elegido Montilla para presentar por primera vez su nueva obra. El autor destacó que "el sitio de España donde por primera vez voy a hablar de 'El Imperio en la Tormenta' va a ser Montilla".La novela continúa su aproximación a la figura de Felipe II y aborda el enfrentamiento entre la Monarquía Hispánica e Inglaterra a finales del siglo XVI. Su argumento se sitúa en 1588, cuando el monarca planea invadir Inglaterra como respuesta a los ataques piratas, las alianzas inglesas con los rebeldes holandeses y el asesinato de María Estuardo.En ese contexto, el joven caballero Alonso de Sandoval embarca en Lisboa en la Gran Armada con la esperanza de desposar a su regreso a Leonor de Mascarenhas. La expedición, sin embargo, se ve gravemente afectada por los temporales y se enfrenta a un regreso al norte de España que trastoca las expectativas de sus protagonistas.El relato aborda también la difusión de la versión inglesa sobre aquella expedición, bautizada despectivamente como "la Invencible", y el posterior envío de una flota de Isabel I contra las costas españolas. A través de ambas armadas, la obra incorpora batallas navales, conspiraciones y personajes como Lope de Vega, el almirante Recalde y sir Francis Drake, junto a una trama en la que Alonso de Sandoval se enfrenta a la distancia entre los acontecimientos y el relato que se construye sobre ellos.Calvo Poyato defendió la capacidad divulgativa del género y afirmó que "la novela histórica siempre ha interesado muchísimo a los lectores porque es una forma de acercarse a la historia". Sus palabras aludieron a la combinación de acontecimientos históricos y elementos de ficción que caracteriza estas narraciones.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que las jornadas responden al propósito municipal de "generar espacios donde el montillano y la montillana puedan tener un lugar de ocio en torno a la cultura". Además, destacó que "la cultura y la literatura en particular nos ayudan a generar conocimiento y a compartir en comunidad", y señaló que el acercamiento a la historia permite conocer de dónde venimos y desarrollar un espíritu crítico.Bujalance subrayó que la continuidad de la convocatoria durante seis ediciones demuestra que "estamos ante un evento cultural en Montilla ya consolidado". También agradeció a José Calvo Poyato su implicación para mantener las jornadas y hacer posible que la primera presentación de su última novela se celebre en la ciudad.La concejala de Cultura, Soledad Raya, valoró la respuesta del público durante las cinco ediciones anteriores y agradeció al escritor "la coordinación y esa búsqueda de los mejores autores para Montilla", así como la elección del municipio para el lanzamiento de su nueva obra.Nacido en Cabra en 1951, José Calvo Poyato es doctor en Historia Moderna. Su trabajo como historiador se ha centrado en el tránsito de los Austrias a los Borbones y en la configuración del nuevo modelo de Estado durante el siglo XVIII. Comenzó a cultivar la novela histórica hace tres décadas con, a la que siguieron, entre otros títulos,Su trayectoria narrativa incluye también. En estas obras ha abordado figuras como el general Prim, Gonzalo Fernández de Córdoba, Jorge Juan, Magallanes y Elcano, Fernando el Católico o Felipe II. Sus libros se han publicado en países como Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia y Rusia.