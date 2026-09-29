Un doblete de Ezequiel Salado da al Apedem su primer punto de la temporada

El Club Deportivo Apedem Montilla sumó el pasado domingo su primer punto de la temporada tras empatar a dos goles con el Club Deportivo Villa de Espejo en el Municipal, en un encuentro intenso y abierto hasta el último segundo. Dos tantos de Ezequiel Salado, uno de penalti y otro de falta directa, permitieron al conjunto vinícola adelantarse en dos ocasiones, aunque los visitantes lograron responder a ambas ventajas para establecer la igualada definitiva.Desde el arranque, el equipo montillano asumió la iniciativa y salió decidido a marcar el ritmo del partido. El Apedem llevó el peso del juego y generó peligro sobre el área rival, con una propuesta que encontró recompensa en una acción de Juan. El jugador provocó el penalti que abrió la primera oportunidad de tomar ventaja en el marcador.Así, Ezequiel Salado asumió la responsabilidad desde los once metros y resolvió con un disparo potente que supuso el primer gol de la tarde. El tanto premió la insistencia de los locales, que habían buscado la portería contraria desde el pitido inicial.A partir de entonces, el Club Deportivo Villa del Espejo adelantó sus líneas y apostó por un fútbol más directo para tratar de equilibrar el encuentro. Su respuesta llegó en una acción aislada que terminó en penalti. El conjunto visitante aprovechó la pena máxima y devolvió las tablas al marcador, dejando sin efecto la primera ventaja montillana.Tras el paso por los vestuarios, el Apedem volvió a encontrar en Ezequiel Salado a su principal protagonista ofensivo. El autor del primer tanto ejecutó una falta directa desde la frontal y firmó un espectacular lanzamiento que llevó de nuevo a los vinícolas por delante. Su segundo gol abrió otra oportunidad para que los locales encauzaran el partido.Sin embargo, el Villa del Espejo mantuvo su empeño en buscar la igualada. La necesidad de reaccionar de los visitantes también dejó espacios que el conjunto montillano aprovechó para salir al contraataque. El Apedem dispuso de ocasiones para ampliar su ventaja y sentenciar, pero no consiguió convertir esas oportunidades en el tercer tanto.En ese contexto, merece reconocimiento el trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que encabeza el entrenador cordobés Rafael Garrido para mejorar el rendimiento de la plantilla del Club Deportivo Apedem. Una labor de preparación que acompaña el esfuerzo de un equipo que, en esta ocasión, tomó la iniciativa, recuperó la ventaja después del primer empate y buscó ampliar el marcador.Mientras tanto, el encuentro avanzó hacia una fase de máxima tensión, con ocasiones para ambos conjuntos y un resultado que mantuvo abiertas todas las posibilidades. Los montillanos buscaron el gol que les permitiera asegurar su ventaja, mientras que los visitantes insistieron hasta encontrar el acierto necesario para establecer el empate a dos.Finalmente, el Municipal asistió a un desenlace que repartió los puntos después de un partido con goles, alternativas y emoción hasta el último instante. El Apedem no pudo conservar ninguna de sus dos ventajas, pero estrenó su casillero de puntos en la temporada con Ezequiel Salado como autor de los dos tantos locales.