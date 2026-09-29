Montilla incorpora pictogramas a los pasos de peatones de los entornos escolares



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha llevado a cabo una campaña de seguridad vial centrada en los itinerarios escolares, con el repintado de pasos de peatones y la incorporación de pictogramas para facilitar que el alumnado cruce la calzada de forma autónoma y segura. La iniciativa, impulsada por el departamento de Educación Vial de la Policía Local, en colaboración con los centros educativos y Futuro Singular, también ha tenido como objetivo reforzar la concienciación de las familias y de las personas conductoras.La actuación se centró en los pasos de peatones situados en entornos escolares, donde la señalización pictográfica ofrece una pauta visual para aprender e interiorizar los pasos necesarios antes de atravesar la vía. Los pictogramas incorporados recogen la secuencia "Para, Mira, Coche-parado, Cruza" y pertenecen a un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación consensuado con los centros educativos.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que la campaña surgió a raíz de la inquietud que un vecino trasladó a la Jefatura de la Policía Local. El responsable municipal vinculó este origen con la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial.La propuesta se planteó como un proyecto de aprendizaje-servicio en el que se implicaron los centros escolares, el personal municipal de señalización, la Policía Local y el propio alumnado. Rosales señaló que "al final conseguimos un compendio de actores para conseguir algo beneficioso para todos".La campaña contempló la participación de todos los centros educativos de Montilla y se dirigió especialmente al alumnado de tercero de Educación Primaria, primero de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. La iniciativa incluyó a las aulas específicas y contó con la colaboración de Futuro Singular para favorecer que las medidas de seguridad vial fueran accesibles e inclusivas para el conjunto del alumnado.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que esta actuación se sumó al compromiso municipal con la mejora de la movilidad y la accesibilidad. Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto de los centros educativos, la Policía Local, el Ayuntamiento, el alumnado y el profesorado."Hoy también hablamos de inclusión. Los profesores participan con el alumnado y vienen a sumar algo fundamental, que es potenciar la convivencia", señaló el regidor. En ese sentido, subrayó que "hablar de seguridad y hablar de movilidad, es hablar de convivencia ciudadana". Llamas adelantó, además, la próxima presentación del Plan de Accesibilidad, que se sumará a las medidas municipales destinadas a mejorar la movilidad en Montilla.El repintado y la incorporación de pictogramas se acompañaron de presencia policial y de la labor pedagógica del departamento de Educación Vial de la Policía Local. El objetivo de este trabajo fue favorecer el aprendizaje de unas pautas adecuadas para cruzar la calzada y consolidar hábitos seguros de desplazamiento desde edades tempranas. Como parte de este programa, el alumnado con necesidades educativas especiales participa también en actividades teóricas y prácticas en el parque de educación vial, donde puede aplicar los conocimientos adquiridos.El Ayuntamiento hizo un llamamiento a las familias y a las personas conductoras para extremar la precaución y moderar la velocidad en los entornos de los centros educativos, especialmente durante los horarios de entrada y salida. El Consistorio planteó la seguridad de los menores como una responsabilidad compartida y la educación vial como una herramienta para consolidar desplazamientos autónomos, seguros e inclusivos desde la infancia.