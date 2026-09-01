Montilla brilla con cinco podios en la Media Legua de Nerja

Los atletas montillanos firmaron el pasado viernes una destacada actuación en la trigésimo segunda edición de la Media Legua Playa de Burriana – Homenaje Ayo, celebrada en la localidad malagueña de Nerja sobre un exigente circuito que combinó el paseo marítimo con la arena de una de las playas más conocidas del municipio malagueño. La expedición montillana consiguió cinco puestos de podio y situó a varios de sus integrantes entre los diez primeros de sus respectivas categorías.La jornada comenzó desde primera hora de la mañana con un desplazamiento que permitió a los participantes compartir varias horas de convivencia y playa antes de afrontar la competición. Ya por la tarde, el protagonismo pasó al atletismo en un escenario singular, marcado por la cercanía del mar y por un recorrido que exigió adaptar la zancada a dos superficies muy diferentes.En la categoría femenina sub-12, Julia Vera logró la victoria y ocupó el primer puesto del podio. Dentro de esa misma franja de edad, Martín Espejo finalizó sexto en la prueba masculina. Los jóvenes atletas abrieron así una relación de resultados en la que la representación montillana mantuvo una presencia constante en las primeras posiciones.Además, María Marqués consiguió la segunda plaza en la categoría femenina sub-14. En la carrera masculina de esta categoría, Manuel Espejo terminó quinto, mientras que Sergio Perea cruzó la meta inmediatamente después para obtener la sexta posición. La actuación de ambos dejó dos puestos consecutivos entre los seis mejores de la prueba.La participación montillana también sobresalió en la categoría masculina sub-16. Said Diallo alcanzó el segundo puesto y subió al podio, mientras que Igor Ruiz concluyó la carrera en quinta posición. Por su parte, Sheila Marqués obtuvo el tercer lugar en la categoría femenina sub-23.Uno de los resultados más relevantes de la tarde llegó de la mano de María del Mar Marqués, deportista montillana que milita en el Club Nerja de Atletismo, que terminó segunda de la clasificación general femenina. Su compañero de filas, el también montillano Samuel Ruiz Herrador también se acercó a las posiciones de honor al alcanzar el cuarto puesto de la clasificación general masculina.Por otro lado, los representantes montillanos de las categorías máster completaron la cita con varios puestos entre los diez primeros. Anabel Adamuz fue cuarta en la categoría femenina máster 35, Francisco Marqués consiguió la novena plaza en la categoría masculina máster 45 y Manolo Panadero terminó octavo en la categoría masculina máster 50.La competición comenzó a las 19.00 de la tarde con las carreras de la categoría sub-8, cuyos participantes recorrieron 450 metros. Diez minutos después tomaron la salida los atletas de la categoría sub-10 sobre una distancia de 900 metros. Las pruebas sub-12 y sub-14 se disputaron desde las 19.20 de la tarde, con recorridos de 1.380 y 1.840 metros, respectivamente.A continuación, la carrera femenina comenzó a las 19.35 de la tarde y la masculina lo hizo a las 19.55 horas. Ambas reunieron a participantes de las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, sénior y máster, que tuvieron que completar tres vueltas al circuito hasta alcanzar una distancia total de 2.750 metros.Y es que la Media Legua Playa de Burriana conserva como principal seña de identidad un trazado que alterna el firme del paseo marítimo con un tramo sobre la arena. Este cambio de superficie convirtió la carrera en una prueba diferente y exigente, al obligar a los deportistas a modificar el ritmo y multiplicar el esfuerzo durante una parte del recorrido.La cita, organizada por el Ayuntamiento de Nerja y el Club Nerja de Atletismo, volvió a rendir homenaje a Francisco Ortega Olalla, conocido popularmente comoy estrechamente vinculado al impulso del atletismo en la localidad. El empresario abrió en 1969 el Chiringuito Ayo, un establecimiento situado en el paseo de Burriana que se ha convertido en una institución gastronómica de la provincia de Málaga.De igual modo, el establecimiento mantiene una conocida relación con la historia de la televisión española. Durante la grabación de la serie, el equipo dirigido por Antonio Mercero eligió el chiringuito como lugar de encuentro y descanso, antes de que su entorno terminara incorporándose también como escenario de la producción.La combinación de convivencia, playa y competición completó una jornada especialmente fructífera para los trece atletas montillanos, que regresaron de Nerja con una victoria, cuatro puestos adicionales de podio y numerosos resultados entre los diez primeros.