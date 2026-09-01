La Fundación Botí destina 70.000 euros a proyectos de artes plásticas y visuales

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba mantiene abierto hasta el próximo 28 de septiembre el plazo para solicitar subvenciones destinadas a proyectos, actividades y actuaciones relacionados con las artes plásticas y visuales.La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 70.000 euros y pretende contribuir a la cualificación artística y técnica, el perfeccionamiento formativo y la producción de trabajos creativos impulsados por personas y colectivos vinculados a la provincia de Córdoba.La convocatoria contempla un amplio abanico de iniciativas, entre las que figuran la producción de obras artísticas, la movilidad y el intercambio de artistas, la organización de jornadas o talleres y la participación en cursos de formación.También podrán acogerse proyectos expositivos, intervenciones en ferias de arte contemporáneo, estancias en residencias de artistas, publicaciones y propuestas dirigidas a la gestión de espacios o proyectos para la difusión del arte contemporáneo. En cambio, quedan excluidas las actividades de carácter docente y la adquisición de equipamientos.En cuanto a las personas beneficiarias, podrán concurrir a estas ayudas las personas físicas, los gestores culturales, las asociaciones y las entidades culturales privadas dotadas de personalidad jurídica y legalmente constituidas. Los proyectos presentados deberán guardar relación directa con las artes plásticas y visuales dentro de los ámbitos recogidos en las bases reguladoras.Además, los solicitantes deberán ser naturales de la provincia de Córdoba o residir en ella, por lo que la convocatoria está abierta también a artistas, gestores culturales, asociaciones y entidades que cumplan los requisitos establecidos. Cada participante, tanto si concurre individualmente como si lo hace de manera colectiva, podrá presentar un único proyecto para el desarrollo de una actividad.Por otro lado, la Fundación Botí tendrá en cuenta varios criterios para valorar las solicitudes. Entre ellos se encuentran el carácter contemporáneo, innovador y experimental de las iniciativas, su calidad artística o formativa y su aportación al panorama de la cultura contemporánea en la provincia de Córdoba.De igual modo, se valorará la participación de los propios solicitantes mediante financiación propia o la colaboración económica de otras instituciones y entidades. El proceso de evaluación también tendrá en consideración si las personas o colectivos participantes han recibido ayudas de la Fundación Botí durante los tres últimos años.Para formalizar la solicitud, las personas físicas que dispongan de certificado digital podrán utilizar el Registro Electrónico de la Fundación Botí,. Quienes no dispongan de certificado podrán cumplimentar el modelo incluido en la página web de la Sede Electrónica y presentarlo en el registro físico de la Fundación, situado en la calle Imágenes, número 15, o en cualquier oficina de registro.En el caso de las personas jurídicas, la solicitud deberá presentarse obligatoriamente a través del Registro Electrónico de la Fundación Botí. La documentación exigida incluye un proyecto completo y detallado de la actividad, un presupuesto desglosado de gastos e ingresos y una declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, entre otros documentos establecidos en las bases.Por último, el plazo permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre. Las bases completas de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba del 26 de agosto y pueden consultarse