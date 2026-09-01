Rafael Jiménez compartirá sus recuerdos en el pregón del Barrio de El Gran Capitán



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El barrio de El Gran Capitán celebrará desde este jueves, una nueva edición de su tradicional verbena popular, dos citas incorporadas a la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles. El fotógrafo Rafael Jiménez Jiménez será el encargado de pronunciar el XXIV Pregón del Barrio con el título, una intervención basada en sus recuerdos personales y en la transformación experimentada por esta importante zona de la ciudad, la más poblada del municipio.La celebración del pregón —que tendrá lugar este jueves, a partir de las 21.30 de la noche, en la caseta de la Asociación de Vecinos Gran Capitán— mantiene una tradición que comenzó en 2001 y que únicamente quedó interrumpida durante los dos años de la pandemia. Desde entonces, el pregón se ha consolidado como una de las actividades que abren la Fiesta de la Vendimia en un espacio dedicado a recuperar vivencias, episodios y testimonios vinculados a la historia de la Barriada de El Gran Capitán.Tras el pregón de Rafael Jiménez Jiménez, la verbena popular continuará el viernes y se prolongará durante el fin de semana. La programación —que puede consultarse con detalle en la— reunirá música y diferentes actividades con las que esta zona de Montilla volverá a convertirse durante varios días en punto de encuentro y convivencia para vecinos y visitantes. El programa contempla para el sábado la habitual recepción a autoridades y colectivos, mientras que el domingo tendrá lugar la tradicional jornada de paellas, una de las actividades más reconocibles de la Verbena de El Gran Capitán.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de conservar una celebración que forma parte de “la esencia y del corazón de nuestra Fiesta de la Vendimia”. En ese sentido, el regidor puso en valor el papel de estos pregones como instrumentos para preservar la memoria colectiva y transmitirla a las nuevas generaciones.Rafael Llamas señaló que “es un patrimonio inmaterial de nuestro municipio, porque en estos pregones quedan recogidas vivencias y cuestiones que, de otra manera, seguramente se perderían”. De este modo, cada edición permite incorporar nuevos recuerdos a la historia compartida de un barrio estrechamente ligado al crecimiento contemporáneo de Montilla.De igual modo, el alcalde recordó el peso que la Barriada de El Gran Capitán ha tenido en la evolución urbanística y social del municipio. Rafael Llamas afirmó que la ciudad “no sería lo que es hoy” sin el desarrollo experimentado por esta zona de Montilla y sin las oportunidades de vivienda que ofreció a numerosas familias. Según explicó, aproximadamente el 25 por ciento de la población montillana reside actualmente en este entorno.Por su parte, Rafael Jiménez mostró su satisfacción por asumir la responsabilidad de pronunciar el XXIV Pregón de El Gran Capitán, un encargo que definió como “un gran orgullo”. Su intervención partirá de su relación personal con el barrio y de los recuerdos acumulados durante años para recorrer algunos de los elementos que han configurado su identidad.Bajo el título, el pregón se articulará alrededor de tres pilares que Rafael Jiménez considera fundamentales para comprender la evolución de esta zona de Montilla: “las empresas, los centros educativos y la cantidad de viviendas que se crearon aquí”. A partir de estos tres ejes, el pregonero abordará el crecimiento del barrio y las experiencias compartidas por sus vecinos.La imagen elegida para anunciar el pregón posee un importante componente sentimental para Rafael Jiménez. Se trata de una fotografía tomada por su hermano a comienzos de los años ochenta, en la que el barrio aparece bajo un arcoíris. El pregonero ha conservado durante años esta instantánea en su lugar de trabajo y ahora la ha recuperado para ilustrar una convocatoria centrada precisamente en los recuerdos y la memoria del Barrio de las Casas Nuevas.Por otro lado, el presidente de la comisión gestora de la Asociación de Vecinos de El Gran Capitán, Javier Nieto, explicó que la entidad continúa manteniendo esta tradición pese a encontrarse actualmente dirigida por una comisión integrada por cuatro personas. La asociación permanece a la espera de que un nuevo grupo de vecinos pueda asumir su dirección y garantizar la continuidad de su actividad.Javier Nieto afirmó que “la asociación está por encima de las personas” y mostró la disposición de la actual comisión para facilitar el relevo cuando se produzca. Mientras llega ese momento, la entidad vecinal continúa trabajando para conservar una celebración que alcanza ya las 24 ediciones y que enriquece la Fiesta de la Vendimia mediante la convivencia, la participación vecinal y la recuperación de la memoria del barrio.