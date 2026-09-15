El Hospital Quirónsalud Córdoba realiza con éxito una compleja intervención para tratar una grave obstrucción coronaria

Una bomba para proteger el corazón durante la intervención

Elha llevado a cabo con éxito una intervención de muy alta complejidad en un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio y presentaba una enfermedad coronaria severa, con una obstrucción crítica en el tronco coronario, la principal arteria del corazón.La enfermedad estaba además agravada por la presencia de placas de ateroma muy calcificadas y afectaba a la salida de las dos principales ramas coronarias, según ha indicado la doctora, jefa de Servicio dedel Hospital Quirónsalud Córdoba.La doctora Ojeda ha explicado que el procedimiento requirió la utilización de una bomba mecánica de asistencia cardíaca, una técnica para modificar las placas de ateroma severamente calcificadas y la implantación de dos, todo ello con el apoyo de técnicas avanzadas de imagen intracoronaria.Así, la intervención permitió recuperar el flujo sanguíneo de las arterias afectadas y mejorar la función del corazón sin recurrir a la cirugía de revascularización mediante, que había sido descartada debido a la extensión de la enfermedad aterosclerótica a la arteria aorta; el paciente presentaba la denominada «aorta en porcelana», una calcificación extensa que hacía que esta opción no fuera adecuada. El paciente evolucionó favorablemente tras el procedimiento y, en la revisión posterior, se encontraba asintomático y había recuperado la normal contractilidad cardíaca.Por su parte, el doctor, cardiólogo intervencionista del servicio de Cardiología del centro, ha señalado que el paciente ingresó en el centro a través del servicio de Urgencias tras sufrir un infarto agudo de miocardio. El estudio realizado por el equipo de Cardiología confirmó una reducción de la fuerza de la contractilidad del corazón provocada por una estenosis crítica en el tronco coronario, responsable en este caso de aproximadamente el 90 por ciento del flujo sanguíneo destinado al músculo cardíaco. La complejidad de la enfermedad se incrementaba por la presencia de placas de ateroma severamente calcificadas, que se extendían además hacia la salida de las dos principales ramas coronarias.Ante la elevada complejidad del caso y la reducida capacidad de contracción del corazón, el equipo de Cardiología intervencionista planificó el procedimiento utilizando tecnología avanzada para mantener la función cardíaca durante el tratamiento. Antes de comenzar la intervención sobre las arterias, se implantó una bomba mecánica de asistencia circulatoria que se introdujo a través de la arteria femoral, en la zona de la ingle, para ayudar al corazón a mantener el bombeo de sangre durante el procedimiento, ha resaltado el doctor Hidalgo.Una vez asegurado este soporte, los especialistas abordaron las placas de ateroma, que presentaban una calcificación muy severa y dificultaban la apertura y tratamiento de las arterias. Para ello se utilizó la técnica de aterectomía rotacional, un dispositivo provisto de una corona diamantada que gira a una velocidad muy elevada y permite modificar y fracturar las placas de calcio que se encuentran en el interior de la pared arterial.Esta técnica se aplicó sobre las dos principales ramas coronarias afectadas, lo que permitió preparar adecuadamente las arterias para la colocación posterior de dos. Una vez implantados, el equipo utilizó ecografía intracoronaria para comprobar que los dispositivos habían quedado correctamente expandidos y bien adaptados a la pared de las arterias, asegurando así un resultado óptimo de la intervención. “Era una intervención especialmente compleja por la combinación de una enfermedad crítica del tronco coronario, una importante calcificación de las arterias y una función cardíaca reducida”, ha afirmado el doctor Hidalgo.El especialista ha destacado que la utilización conjunta de diferentes herramientas permitió abordar el caso con las máximas garantías. “La utilización conjunta de la asistencia circulatoria, la modificación de las placas calcificadas con dispositivos específicos y la imagen intracoronaria nos permitió realizar el procedimiento con las máximas garantías en un paciente con un riesgo elevado y unas lesiones coronarias de gran complejidad”.Tras completar la intervención con éxito, la bomba de asistencia circulatoria fue retirada en la propia sala de Hemodinámica. El paciente permaneció 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su vigilancia y recibió el alta hospitalaria 72 horas después del procedimiento. En la revisión posterior, se encontraba asintomático y había recuperado la normal contractilidad cardíaca.Este procedimiento pone de manifiesto la capacidad del equipo de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba para abordar casos de elevada complejidad mediante técnicas de intervencionismo coronario avanzado, especialmente en pacientes en los que la cirugía cardíaca convencional no constituye una alternativa adecuada.La disponibilidad de un amplio arsenal terapéutico y de tecnología avanzada permite ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente y tratar enfermedades coronarias severas mediante procedimientos mínimamente invasivos, incluso en situaciones de elevado riesgo y con lesiones de gran complejidad.