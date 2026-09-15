Los nadadores de Montilla brillan en La Breña y completan la exigente travesía Cíes-Baiona

Triple Corona Illas Atlánticas



FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA EMILIO POLONIO / J.P. BELLIDO FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

Los nadadores montillanos firmaron el pasado sábado una destacada participación en dos pruebas de aguas abiertas celebradas en escenarios muy distintos: la tercera etapa del VI Circuito Diputación de Córdoba, disputada en el embalse de La Breña, en Almodóvar del Río, donde la representación local consiguió cinco podios, y la travesía de 15 kilómetros entre las islas Cíes y Baiona, primera cita de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028, que completaron dos deportistas de Montilla junto a un nadador de La Carlota que entrena en la localidad.La cita cordobesa reunió a setenta deportistas procedentes de distintos puntos del ámbito provincial y regional y se desarrolló bajo la dirección de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Natación, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Almodóvar del Río. La salida y la llegada estuvieron situadas en el Club Náutico de la localidad, en un embalse de La Breña que presentaba una importante acumulación de agua gracias a las lluvias registradas durante el invierno pasado.La representación montillana estuvo integrada por once nadadores pertenecientes al Club Natación Montilla, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, además de participantes que compitieron de forma individual. Los deportistas locales participaron conjuntamente bajo el escudo de Montilla como elemento común.La competición se desarrolló sobre un circuito de 1.500 metros y estuvo dividida en dos distancias. Los participantes de la prueba corta completaron una vuelta al recorrido, mientras que quienes tomaron parte en los 3.000 metros tuvieron que cubrir dos veces el mismo trazado.En la prueba de 1.500 metros, Sergio Arrabal Espinosa obtuvo la segunda posición en categoría infantil y fue, además, segundo en la clasificación general de esta distancia. Juan Francisco López Erencia también subió al segundo escalón del podio en la categoría de mayores de 30 años, mientras que José García López consiguió la tercera plaza entre los mayores de 50 años. En esta misma distancia participaron Sergio Luque Ruz, que terminó noveno en la categoría de mayores de 30 años, y José Antonio Marqués Vilaplana, cuarto entre los mayores de 50 años.Los otros dos podios montillanos llegaron en la prueba de 3.000 metros. Carlos Delgado Salmerón se impuso en la categoría sénior masculina y terminó segundo en la clasificación general, mientras que Alberto Ríos Luque consiguió la tercera posición en sénior masculino.Manuel González Alcaide finalizó cuarto en mayores de 30 años. En la categoría de mayores de 50 años, José Carlos Pérez Cruz ocupó la quinta posición, Javier Mesa Herrador fue sexto y Emilio Polonio Cruz terminó octavo. De este modo, los representantes montillanos cerraron la prueba de Almodóvar del Río con cinco puestos de podio entre las dos distancias.También el pasado sábado, las aguas de la ría de Vigo acogieron la travesía entre la playa de Rodas, en las islas Cíes, y la playa de A Ribeira, en Baiona, primera prueba de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028. Cerca de 170 nadadores de once países, con edades comprendidas entre los 17 y los 69 años, afrontaron un recorrido de 15 kilómetros, en una prueba en la que diez participantes tuvieron que retirarse.Entre quienes completaron el recorrido se encontraban los montillanos Carmen Córdoba y Francisco Javier Lastre Molina, además del carloteño Manuel Carmona Echevarría, que entrena en Montilla. Los tres finalizaron juntos la travesía con un tiempo de 5 horas y 50 minutos.La prueba comenzó a las 8.40 de la mañana con la salida del primer grupo desde la playa de Rodas y concluyó en la playa de A Ribeira. La jornada presentó cerca de 30 grados de temperatura exterior, viento suave y una temperatura del agua de 18 grados. Los participantes tuvieron que enfrentarse, además, a las corrientes, el oleaje y las condiciones propias del océano abierto, con especial dificultad en el tramo comprendido entre los kilómetros 5 y 8 y en el paso entre la península de Monteferro y las islas Estelas.En la clasificación masculina con neopreno, el triunfo correspondió al canario Eduardo Marrero Delgado, del Club Natación Los Cristianos, con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 11 segundos. Luis Martín Coll fue segundo, con 4 horas, 5 minutos y 16 segundos, y Sergio Torres Serrano completó el podio con 4 horas, 5 minutos y 22 segundos.En categoría femenina con neopreno, Sheila Sánchez Castillo, del Club Natación Thior Horadada, consiguió la primera posición, seguida por Sara Fernández Pérez y Uxía Martínez García. En la modalidad sin neopreno, Martín Julio Suárez fue el primer clasificado masculino, por delante de Alberto Pérez Díaz y Pablo Tapia Soler, mientras que Vanesa Rodríguez Pérez se impuso entre las mujeres, con Maria Olivares en segunda posición y Esperanza Navarro Simón en tercera.La organización desplegó un amplio dispositivo de seguridad durante la travesía, integrado por 27 embarcaciones, 43 kayakistas, tres motos acuáticas y cerca de 200 personas en tierra y mar. El operativo contó también con dos médicos, quince socorristas, dos ATS, un puesto de Protección Civil do Val Miñor y una ambulancia medicalizada situada en la meta.