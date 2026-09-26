La Escuela de Música de Pascual Marquina mantiene abiertas sus inscripciones

La Asociación Musical Montillana "Pascual Marquina" mantiene abierto durante todo el mes de septiembre el plazo de inscripción en su Escuela de Música para el curso 2026-2027 y celebrará una reunión informativa el próximo miércoles, 30 de septiembre, a las 20.00 de la tarde, en su sede del antiguo parvulario "El Castillo", situado en el número 1 de la calle Iglesia. La convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en conocer su oferta formativa, hayan presentado o no la solicitud.El colectivo que preside José María Córdoba ofrece formación musical a niños y niñas a partir de ocho años y a personas adultas, con clases que se adaptan al nivel de conocimientos de cada alumno y a las necesidades formativas para acceder a la banda. La escuela cuenta actualmente con más de cuarenta estudiantes de todas las edades y seis profesores especializados.La oferta incluye clases individuales de Lenguaje Musical y de los instrumentos que conforman la Banda de Música: flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba y percusión. A estas especialidades se suman los talleres de corneta y tambor.Las clases se desarrollarán de octubre a junio en la sede de la asociación, que dispone del acondicionamiento y del equipamiento necesarios para esta actividad. Los días y horarios correspondientes a cada especialidad se comunicarán al alumnado antes del comienzo del curso.Las personas interesadas pueden tramitar su solicitud mediante el formulario de inscripción en línea habilitado por la asociación. También pueden dirigirse al correo electrónicopara solicitar información y resolver sus dudas.Una vez concluido septiembre, las solicitudes que lleguen fuera de plazo se atenderán siempre que queden plazas disponibles. La banda dispone, además, de instrumentos para su préstamo gratuito. No obstante, las plazas que se oferten estarán determinadas por las necesidades instrumentales de la propia formación musical.La actividad de la escuela está recogida en los estatutos de la Asociación Musical Montillana "Pascual Marquina" y se desarrolla de manera ininterrumpida desde su fundación, en 1982. Según explica el colectivo, esta enseñanza constituye una actividad imprescindible para cumplir los fines de la entidad y permite formar a los futuros integrantes de la banda, muchos de los cuales terminan dedicándose profesionalmente a la música.Junto a las clases, el alumnado tiene la posibilidad de tocar en grupo y ampliar su aprendizaje en la Banda de Iniciación, creada en 2011. Esta formación constituye el paso previo a la incorporación a la Banda de Música "Pascual Marquina" y cuenta actualmente con más de veinte músicos de todas las edades, además de una agenda propia de conciertos.Al frente de la Banda de Iniciación se encuentra Rafael Tejada Luque, que también dirige la banda titular y es profesor de Clarinete en el Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" de Montilla. En esta agrupación participan los estudiantes de la escuela que ya han adquirido un nivel musical básico.Asimismo, pueden integrarse quienes se forman en otros centros de enseñanza musical, como los conservatorios, y desean incorporarse a la Banda de Música "Pascual Marquina". La asociación señala que esta actividad fomenta el estudio, la motivación y el compañerismo entre el alumnado.La programación formativa incluye también una audición al finalizar cada curso, en la que los estudiantes muestran su evolución y los conocimientos adquiridos. La reunión del próximo miércoles permitirá a las personas interesadas conocer los detalles de esta oferta educativa para el curso 2026-2027.