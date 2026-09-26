La Policía Local lleva a cabo una campaña de control del ruido de los ciclomotores



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Policía Local de Montilla llevó a cabo la pasada semana una campaña de controles preventivos que prestó especial atención al ruido de los ciclomotores. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento, tuvo como objetivos mejorar la seguridad vial y favorecer la convivencia ciudadana mediante la comprobación de las condiciones de estos vehículos.Los agentes comprobaron el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los ciclomotores. Las inspecciones incluyeron la revisión de los sistemas de escape y del resto de elementos relacionados con las emisiones sonoras, con el fin de verificar que se encontraban en las condiciones reglamentarias.La campaña tuvo un carácter preventivo y buscó incidir en los comportamientos que pudieran generar molestias a la población. En particular, la atención se centró en los niveles de ruido que afectan al descanso y al bienestar de quienes residen en las diferentes zonas de Montilla.El Ayuntamiento hizo un llamamiento a la responsabilidad de las personas usuarias de ciclomotores y al respeto hacia el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, destacó la importancia del correcto mantenimiento de los vehículos, tanto por su contribución a la seguridad vial como por su papel en la reducción de las molestias sonoras.Estos controles se enmarcaron en las actuaciones preventivas que desarrolla la Policía Local de Montilla para velar por el cumplimiento de la normativa y mejorar la seguridad y la convivencia en el municipio. Con esta campaña, el Consistorio buscó avanzar hacia una ciudad más tranquila y respetuosa con el descanso de sus vecinos.