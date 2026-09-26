El Club Deportivo Apedem crea un equipo de veteranos con antiguos jugadores de su cantera

El Club Deportivo Apedem de Montilla ha creado un equipo de veteranos formado por antiguos jugadores de su cantera, que volverán a compartir vestuario y a competir con la camiseta de la entidad. El conjunto montillano disputará mañana domingo, a las 11:00 horas, un encuentro frente a la Unión Deportiva San Francisco en Baena, correspondiente a la segunda jornada de la liga de veteranos.La iniciativa reúne a futbolistas que crecieron en las categorías inferiores del club y que, años después, han decidido regresar al terreno de juego con los mismos colores. El equipo nace con el propósito de disfrutar de nuevo del fútbol y participar en una competición que les permitirá retomar su vinculación deportiva con la entidad en la que se formaron.El origen de este proyecto se encuentra en los recuerdos compartidos por un grupo de exjugadores. Aquellos primeros entrenamientos, los partidos de cantera y las amistades surgidas en el vestuario han dado paso a una nueva etapa dentro del Apedem, esta vez en la categoría de veteranos.La entidad ha destacado el vínculo que estos futbolistas han mantenido con el club a lo largo de los años. Su regreso reúne a jugadores que comparten una trayectoria en la cantera montillana y que vuelven a encontrarse sobre el césped para continuar practicando el deporte que los unió.La próxima cita del conjunto será en Baena, donde se medirá a los veteranos de la U. D. San Francisco. El encuentro, previsto para las once de la mañana de este domingo, forma parte de la segunda jornada de la competición y dará continuidad a esta nueva etapa de los antiguos futbolistas del Apedem.La creación del equipo de veteranos se incorpora a la trayectoria de una entidad fundada en 1994, que tuvo a Miguel Navarro Polonio como primer presidente. Durante más de tres décadas, el club ha desarrollado una labor de formación de jóvenes jugadores que combina el aprendizaje deportivo con la transmisión de valores dentro y fuera del campo.Por sus categorías inferiores han pasado futbolistas que posteriormente se han incorporado a otros clubes de la provincia. Entre las entidades que han recibido jugadores procedentes de la cantera del Apedem se encuentran el Córdoba Club de Fútbol y el Séneca Club de Fútbol.La formación comienza desde edades tempranas, con una preparación adaptada a las habilidades y posibilidades de los niños que se incorporan al club. Los entrenamientos abordan los aspectos técnicos y tácticos del fútbol, pero también prestan atención a la disciplina, al trabajo en equipo y al respeto hacia los compañeros y los rivales.En ese sentido, el Club Deportivo Apedem ha subrayado que "los valores son fundamentales en el enfoque del club y se busca inculcar una mentalidad positiva que les permita enfrentar los desafíos que la vida y el fútbol les presenten".Esta labor implica tanto a los entrenadores como a los directivos de la entidad. Además de la preparación deportiva, los técnicos dedican tiempo a conocer a sus jugadores, atender sus inquietudes y acompañarlos durante su formación. El trabajo de la cantera se desarrolla en unas instalaciones remodeladas gracias a la actuación del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Montilla.El nuevo equipo de veteranos recupera ahora una parte de esa trayectoria a través de quienes pasaron por sus categorías inferiores. Los antiguos jugadores vuelven a vestir la camiseta del Apedem con el objetivo de compartir partidos, reencontrarse con sus compañeros y mantener su relación con el fútbol y con el club montillano.