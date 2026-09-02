¿El glicinato de magnesio verdaderamente ayuda a reducir la fatiga?

El magnesio es un mineral conocido por sus beneficios para el sistema nervioso y la función muscular. Se trata de un nutriente esencial que podemos obtener fácilmente a través de la alimentación y los suplementos. De hecho, en el mundo de los complementos alimenticios, una de las formas más populares es el glicinato de magnesio, a menudo empleado para reducir la fatiga y el cansancio. Pero, ¿realmente funciona? Te lo contamos todo a continuación.
El magnesio puro en la naturaleza es un metal altamente inestable. Por eso, no se puede consumir por sí solo, pues sería imposible de absorber por las células. Este es el motivo por el que siempre vas a encontrar en el universo de los complementos alimenticios el magnesio unido a un ácido o aminoácido para una mejor absorción por el organismo.
El glicinato de magnesio, por ejemplo, se forma de la unión del magnesio con la glicina, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta combinación, de hecho, es una de las más biodisponibles y de las más utilizadas para combatir el cansancio y la fatiga. Debido a esta característica, el glicinato de magnesio resulta muy popular entre los deportistas que buscan acelerar la recuperación muscular después del entrenamiento.
Algunos estudios científicos han revelado que el consumo de glicinato de magnesio puede reducir la fatiga asociada al ejercicio. Esto queda demostrado sobre todo en aquellos que presentan deficiencia de este mineral. Por ejemplo, en un ensayo efectuado con mujeres durante 4 semanas, se observó que la suplementación con magnesio redujo la fatiga. En concreto, las usuarias tomaron entre 400-800 mg de magnesio al día.
Los entrenamientos intensos pueden agotar pronto la reserva de magnesio. Como hemos mencionado, este es un mineral fundamental para la función muscular y el sistema nervioso. Pero, además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), órgano que evalúa los riesgos científicos sobre la cadena alimentaria, confirma que el magnesio contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. En este contexto, los expertos recomiendan garantizar el suministro suficiente de magnesio en el caso de practicar deporte con asiduidad, ya sea a través de alimentos ricos en este mineral o a través de los suplementos alimenticios.
El glicinato de magnesio (que a menudo figura como bisglicinato de magnesio) destaca por su carácter suave para el estómago, de ahí su alta tolerancia. A las propiedades del magnesio hay que sumar las del aminoácido glicina, que se caracteriza por un efecto calmante. Por este motivo, el glicinato de magnesio es una de las soluciones más efectivas para promover la relajación y disminuir la tensión emocional.
Es más, gracias a sus cualidades relajantes, también resulta muy beneficioso para conciliar el sueño. Este estudio explica cómo la suplementación con glicinato de magnesio puede mejorar de manera “modesta pero significativa” el insomnio leve.
Si necesitas un extra de calma en tu día a día, considera los suplementos de glicinato de magnesio de WeightWorld. Este tipo de productos están formulados para integrarlos de manera sencilla en tu rutina. Normalmente, debe tomarse entre 1 o 2 cápsulas o comprimidos por día, de manera que obtengas una buena dosis de magnesio elemental. Los adultos necesitan entre 250 y 300 mg de magnesio al día.
Si tu objetivo es dormir mejor, lo ideal es tomar la dosis en torno a 1 hora antes de acostarte. Esto no solo te ayudará a conciliar el sueño, sino que relajará tus músculos y mantendrá el estrés diario a raya.
En general, el glicinato de magnesio se absorbe bastante bien por el organismo y es suave con el estómago, si bien lo más recomendable es acompañar la dosis con algo de comida y un buen vaso de agua.
Al final, lo que mejor funciona es ser constante en tu toma. No necesitas excederte en la dosis para acelerar los resultados. Todo lo contrario. Solo ingiere la cantidad indicada por el fabricante, aunque, eso sí, asegúrate de incluir este hábito en tu rutina al menos durante 2 o 3 meses.
Qué es el glicinato de magnesio
El magnesio puro en la naturaleza es un metal altamente inestable. Por eso, no se puede consumir por sí solo, pues sería imposible de absorber por las células. Este es el motivo por el que siempre vas a encontrar en el universo de los complementos alimenticios el magnesio unido a un ácido o aminoácido para una mejor absorción por el organismo.
El glicinato de magnesio, por ejemplo, se forma de la unión del magnesio con la glicina, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta combinación, de hecho, es una de las más biodisponibles y de las más utilizadas para combatir el cansancio y la fatiga. Debido a esta característica, el glicinato de magnesio resulta muy popular entre los deportistas que buscan acelerar la recuperación muscular después del entrenamiento.
Glicinato de magnesio para el cansancio: qué dice la ciencia
Algunos estudios científicos han revelado que el consumo de glicinato de magnesio puede reducir la fatiga asociada al ejercicio. Esto queda demostrado sobre todo en aquellos que presentan deficiencia de este mineral. Por ejemplo, en un ensayo efectuado con mujeres durante 4 semanas, se observó que la suplementación con magnesio redujo la fatiga. En concreto, las usuarias tomaron entre 400-800 mg de magnesio al día.
Los entrenamientos intensos pueden agotar pronto la reserva de magnesio. Como hemos mencionado, este es un mineral fundamental para la función muscular y el sistema nervioso. Pero, además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), órgano que evalúa los riesgos científicos sobre la cadena alimentaria, confirma que el magnesio contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. En este contexto, los expertos recomiendan garantizar el suministro suficiente de magnesio en el caso de practicar deporte con asiduidad, ya sea a través de alimentos ricos en este mineral o a través de los suplementos alimenticios.
Efecto del glicinato de magnesio en la fatiga
El glicinato de magnesio (que a menudo figura como bisglicinato de magnesio) destaca por su carácter suave para el estómago, de ahí su alta tolerancia. A las propiedades del magnesio hay que sumar las del aminoácido glicina, que se caracteriza por un efecto calmante. Por este motivo, el glicinato de magnesio es una de las soluciones más efectivas para promover la relajación y disminuir la tensión emocional.
Es más, gracias a sus cualidades relajantes, también resulta muy beneficioso para conciliar el sueño. Este estudio explica cómo la suplementación con glicinato de magnesio puede mejorar de manera “modesta pero significativa” el insomnio leve.
Cómo tomar suplementos de glicinato de magnesio
Si necesitas un extra de calma en tu día a día, considera los suplementos de glicinato de magnesio de WeightWorld. Este tipo de productos están formulados para integrarlos de manera sencilla en tu rutina. Normalmente, debe tomarse entre 1 o 2 cápsulas o comprimidos por día, de manera que obtengas una buena dosis de magnesio elemental. Los adultos necesitan entre 250 y 300 mg de magnesio al día.
Si tu objetivo es dormir mejor, lo ideal es tomar la dosis en torno a 1 hora antes de acostarte. Esto no solo te ayudará a conciliar el sueño, sino que relajará tus músculos y mantendrá el estrés diario a raya.
En general, el glicinato de magnesio se absorbe bastante bien por el organismo y es suave con el estómago, si bien lo más recomendable es acompañar la dosis con algo de comida y un buen vaso de agua.
Al final, lo que mejor funciona es ser constante en tu toma. No necesitas excederte en la dosis para acelerar los resultados. Todo lo contrario. Solo ingiere la cantidad indicada por el fabricante, aunque, eso sí, asegúrate de incluir este hábito en tu rutina al menos durante 2 o 3 meses.