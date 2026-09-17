La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública convoca mañana una asamblea abierta en Montilla

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla celebrará mañana viernes, a las 20.00 de la tarde, una asamblea abierta en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", una convocatoria en la que sus integrantes harán balance del trabajo desarrollado hasta ahora, plantearán las actividades previstas para los próximos meses y tratarán de favorecer la incorporación de nuevas personas y colectivos.La reunión servirá para analizar la trayectoria seguida por la Plataforma y por la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur, que forman parte del colectivo de Mareas Blancas y que consideran que han logrado mantener activa la defensa de la Sanidad Pública en un contexto que califican como "muy difícil".Entre los principales resultados de ese trabajo sitúan la incorporación al debate público de la situación sanitaria de Montilla y Puente Genil y de la propuesta relativa a la organización territorial de la asistencia sanitaria en la comarca.En declaraciones a, los integrantes de la plataforma destacan que la situación de Montilla y Puente Genil ha llegado al ámbito de la Diputación de Córdoba, el Parlamento de Andalucía y a los medios de comunicación de ámbito local y provincial. La Plataforma y la Coordinadora señalan igualmente que la segregación del Alto Guadalquivir y la consideración de Cabra como cabecera sanitaria han pasado a formar parte del posicionamiento de partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos de la Campiña.Otro de los aspectos señalados es la coordinación alcanzada entre Montilla, Puente Genil y otros municipios de la Campiña a través de una estructura común, junto con el contacto permanente mantenido con organizaciones sindicales como SATSE, CCOO, CSIF y UGT.Esa colaboración se ha plasmado, según la plataforma, en comunicados conjuntos sobre cuestiones como la adquisición de un microscopio para el Área de Oftalmología o la movilidad forzosa de algunos sanitarios, además del contacto directo con profesionales de los hospitales que facilitan información sobre la situación de los centros.La actividad desarrollada también ha tenido una presencia continuada en la calle, como demuestran las concentraciones mensuales celebradas en la puerta del Centro de Salud y del Hospital de Montilla, la participación en las Mareas Blancas provinciales de Córdoba y la organización de mesas informativas, recogidas de firmas o reparto de folletos.En el ámbito institucional, la Plataforma y la Coordinadora han registrado escritos ante la Delegación de Salud, la Gerencia del Área Sanitaria Sur y el Ayuntamiento de Montilla, además de mantener reuniones con grupos municipales y con la Alcaldía. Entre sus planteamientos destaca principalmente la creación de dos áreas sanitarias diferenciadas —una correspondiente a la Subbética y otra a la Campiña—, una propuesta que fue respaldada por el Pleno de la Corporación en 2022.El trabajo de comunicación y concienciación constituye otro de los hitos destacados. No en vano, la Plataforma ha difundido notas de prensa de manera constante y ha procurado mantener abierto el debate público sobre una sanidad pública universal y de calidad. En ese contexto, sus portavoces sostienen que su actividad ha permitido dar visibilidad a cuestiones como el vaciamiento de quirófanos o la derivación de pacientes hacia la sanidad privada.Uno de los principales hitos incluidos en el balance que se hará público mañamna es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la Sanidad Pública. La campaña ha reunido 58.000 firmas en Andalucía, frente a las 40.000 necesarias, en torno a una propuesta articulada en ocho puntos. La organización subraya el trabajo realizado por voluntarios "calle a calle, pueblo a pueblo" y señala que actualmente está a la espera de que la iniciativa se tramite en el Parlamento de Andalucía.El documentalocupa igualmente un lugar destacado entre las acciones desarrolladas. La producción ha sido presentada ya en 64 localidades de Córdoba y provincia y ha sido utilizada por la Plataforma para explicar su posición sobre el proceso que denomina "desmantelamiento", así como la situación de Montilla, Puente Genil y Cabra y el problema de las listas de espera. El colectivo considera que esta iniciativa le ha permitido trasladar sus planteamientos a ámbitos a los que, según sostienen, "no llegan los medios de comunicación".El balance también recoge las denuncias realizadas sobre el vaciamiento de servicios, con referencias concretas a los quirófanos y al Área de Oftalmología, así como a la configuración de un Área Sur que atiende a 250.000 habitantes. En paralelo, la propuesta de establecer dos áreas sanitarias diferenciadas ha sido asumida, según la Plataforma, por sindicatos y ayuntamientos.La organización destaca además la continuidad de una plataforma que permanece activa desde hace años y que afirma desarrollar su actividad "sin depender de partidos políticos". En ese recorrido, el colectivo vuelve a señalar la coordinación mantenida con SATSE, CCOO, CSIF y UGT como uno de los elementos de su trabajo.La asamblea de mañana viernes permitirá también abordar las próximas actuaciones. Entre los objetivos a corto plazo figura presentar un nuevo escrito a la nueva delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Campos Aguilera, para solicitar una reunión, además de fortalecer la Coordinadora mediante la incorporación de personas jóvenes que se impliquen en la organización para este otoño de una movilización conjunta entre Montilla, Puente Genil y Lucena.Junto a ese análisis, los integrantes de la Plataforma quieren aprovechar la convocatoria para animar a nuevas personas y colectivos a sumarse a su actividad y para esbozar un plan de trabajo para los próximos meses. La asamblea tendrá carácter abierto y comenzará a las 20.00 de la tarde en el salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".