Un terremoto con epicentro en Granada se deja notar en varias provincias del sur de España

Un terremoto de magnitud 5 se ha dejado notar hacia las 1.05 de esta noche en varios puntos del sur de España. Según la información ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro del seísmo se ha localizado a dos kilómetros de profundidad en Alhendín, una localidad situada en la parte meridional de la comarca de la Vega de Granada, a apenas 12 kilómetros de la capital nazarí.Según los testimonios recabados por, el temblor se ha sentido de forma muy notable y por espacio de unos tres segundos. "Vivo en un primero y se ha movido la cama, a la vez que crujían las paredes", ha relatado a este periódico una vecina, que asegura que, en su bloque, "lo han sentido todos los vecinos". De inmediato, las redes sociales se han llenado de testimonios de personas que han notado el terremoto en distintos puntos de las provincias de Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Almería.A su vez, el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ha gestionado en los primeros minutos más de 80 llamadas de todas las provincias andaluzas, excepto de Huelva y Cádiz.En lo que respecta a la provincia de Córdoba, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado reportes de ciudadanos de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Bujalance, Cabra, Campo de Aras (Lucena), Castro del Río, Córdoba, Doña Mencía, El Carpio, Guadalcázar, La Carlota, La Vega (Priego de Córdoba), Lucena, Montilla, Montoro, Morente (Bujalance), Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella y Villafranca de Córdoba. Con todo, el seísmo se ha dejado notar, además, en lugares tan alejados del epicentro como Alcalá de Henares, Móstoles, Madrid o Abia de la Obispalía (Cuenca).En caso de terremotos, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riegos y contribuir a la seguridad de la población. Todas ellas están recogidas en la. En primer lugar, el Teléfono Único de Emergencias aconseja a los ciudadanos mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes. Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón.Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.En caso de que el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Es fundamental recordar siempre que los heridos graves no deben moverse a no ser que tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como por ejemplo fuegos o derrumbamientos.