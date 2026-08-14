Rafael Soto | Calderón de la Barca y los relatos de frontera

es una obra de Calderón de la Barca que se estrenó en 1629. Lo sabemos, entre otras cosas, porque su crítica al estilo gongorino del trinitario Hortensio Félix Paravicino, predicador real, derivó en un memorial contra el dramaturgo. El manuscrito fue a parar al presidente del Consejo de Castilla, el cardenal Gabriel de Trejo y Paniagua, quien restó importancia al asunto.Más allá de la polémica, la obra es interesante por su relación con la ciudad de Ceuta. La ciudad fue tomada por los portugueses en 1415 en tiempos de Juan I. En 1437, una incursión portuguesa en Tánger acabó en derrota y el infante Fernando quedó como rehén.La obra de Calderón de la Barca se hace eco del martirio del infante que, siempre según la versión oficial, fue torturado y ofrecido a cambio de la ciudad de Ceuta. El relato oficial destaca la resistencia del infante frente al infiel, su valor patriótico y su fe.Sin embargo, la realidad fue algo más prosaica. Las cartas reales conservadas documentan que Fernando deseaba ser liberado. En las Cortes de Leiria de 1438 se debatió la entrega de Ceuta a cambio del infante y acabó imponiéndose la posición contraria a su cesión. Moriría de disentería en una prisión tras años de negociaciones.Sin embargo, la historia era demasiado buena como para no utilizarla. De hecho, el infante sería beatificado. En 1629, la corona portuguesa y todas sus posesiones estaban en manos de los Habsburgo españoles —en concreto, Felipe IV—. El pueblo necesitaba historias edificantes, y el teatro era un espacio de esparcimiento e interacción.Hoy tenemos la televisión y las redes sociales, entre otros medios, y lo que se ofrece de Ceuta es de todo menos edificante. Parece que la ciudad sigue siendo objeto de relatos más o menos ficticios. Ataques, confabulaciones, actos de bondad, hechos violentos, mentiras y dramatismos. Y un conflicto territorial, hace muchos años resuelto, y que ahora parece reabierto.Marruecos ya no martiriza a europeos; le basta con utilizar a su gente como arma arrojadiza. Y los europeos ya no invadimos el Magreb; nos conformamos con que sus habitantes no nos invadan a nosotros. Han cambiado los métodos, pero no la necesidad de convertir la frontera en una historia de agresores y mártires.En el momento en que se escribe esta columna, existen ríos de noticias falsas con ánimo de desinformar, numerosas opiniones de diferente signo y escasa confianza en cualquier relato gubernamental. Será interesante comprobar qué relato se impone con los años…