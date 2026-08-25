El universo submarino de Sula llega a la Tahona del Castillo de Montilla

La artista montillana Isabel Márquez Feixas, conocida artísticamente como, inaugurará este jueves 27 de agosto, a las 21:00 de la noche, la exposiciónen la Tahona del Castillo de Montilla, donde presentará una colección inspirada en los colores, las texturas y las formas de las profundidades marinas.La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre y podrá visitarse durante el horario habitual de apertura de la Oficina de Turismo. Con esta nueva propuesta, Sula regresará a la actividad expositiva para invitar al público a sumergirse en un universo marcado por el mar y por los elementos que ha descubierto durante sus numerosos viajes.En esta ocasión, la creadora montillana reunirá una selección de trabajos de arte submarino en los que las formas marinas adquieren una nueva vida. El color y las texturas ocuparán un lugar destacado en una exposición que llevará hasta el recinto del castillo de El Gran Capitán parte de las experiencias acumuladas por la artista a lo largo de una trayectoria estrechamente ligada a los viajes, la fotografía y la cerámica.Y es que la vida de Isabel Márquez ha transcurrido entre Montilla y distintos lugares del mundo. Tras alejarse de su localidad natal, se estableció en el sur de Inglaterra, donde fundó una escuela infantil basada en el método Montessori. Aquella iniciativa representó el comienzo de una intensa actividad como educadora y como miembro del Consejo Internacional del Sistema Montessori.Además, su trabajo en el ámbito educativo le permitió viajar por numerosos países. Precisamente durante una visita a la ciudad hondureña de San Pedro Sula adoptó el nombre artístico con el que es conocida, como homenaje a un lugar que dejó una profunda huella en su trayectoria personal.Con más de cuarenta años de residencia en Inglaterra, Sula también se formó como ceramista. En esta disciplina participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en el Reino Unido como en España. Sus obras llegaron a espacios como la Librería Central y el Punshon Center de Bournemouth.Aquella prolongada etapa británica quedó reflejada en su manera de entender la creación. La hospitalidad elegante y la mirada cosmopolita adquiridas durante sus años en Inglaterra pasaron a formar parte de una obra alimentada por culturas, paisajes y experiencias procedentes de distintos rincones del planeta.Sula ha dado la vuelta al mundo en varias ocasiones y ha visitado lugares como Nueva Zelanda, Indonesia, Guatemala y Tobago. También recorrió el archipiélago de Micronesia, donde fotografió pecios japoneses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial y las majestuosas mantas gigantes que habitan en las profundidades marinas.Sin embargo, su afición por la fotografía surgió en un entorno mucho más próximo: Isla Canela, en Huelva. “Solo hay que observar la maravilla del paisaje y la multitud de objetos que hay en las playas susceptibles de ser captados en una imagen”, explica la artista.En ese sentido, la observación del paisaje y la atención a los objetos que aparecen en la costa han acompañado su desarrollo creativo. Esa mirada hacia el entorno natural conecta ahora con, una muestra en la que el mar se convierte en el principal espacio de inspiración.La trayectoria de Isabel Márquez también ha recibido distintos reconocimientos. En 2016, el Ayuntamiento de Montilla la distinguió, a propuesta del Consejo Municipal de la Mujer, como, en atención a su singular recorrido vital y a su carrera como artista. Un año después,Pese a sus numerosos viajes y a sus más de cuatro décadas de residencia en Inglaterra, Sula nunca ha perdido su vínculo con Montilla. Desde su casa en El Cuadrado contempla a diario unas vistas que continúan alimentando su inspiración y que mantienen viva su relación con las raíces que han marcado su identidad.Esa vivienda le ofrece una perspectiva privilegiada del castillo de El Gran Capitán, un paisaje que la artista compartió el pasado año por medio de la exposición. Ahora, su regreso a la Tahona del Castillo permitirá descubrir una nueva faceta de su producción, esta vez centrada en la riqueza visual y en las formas ocultas bajo el mar.