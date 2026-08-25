El Ayuntamiento destina 44.000 euros a cinco proyectos de cooperación al desarrollo

El Ayuntamiento de Montilla ha acordado destinar 44.000 euros a cinco proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por colectivos y entidades de la localidad con el objetivo de mejorar la alimentación, el acceso al agua, la educación y la atención social en comunidades de Perú, Bolivia, Kenia y Ecuador.La mayor aportación, de 11.000 euros, corresponde a la Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo.Gracias a esta aportación municipal, la oenegé que preside José Ríos Márquez podrá financiar el proyecto, que se llevará a cabo en el departamento boliviano de Chuquisaca. La iniciativa presentó un presupuesto de 20.369 euros y dedicará la subvención municipal a materiales y suministros, gastos de funcionamiento, personal local, infraestructuras, construcción y costes indirectos.Por otro lado, el Ayuntamiento ha acordado conceder 10.080 euros al Convento de Santa Clara para la adquisición de nueve depósitos de agua destinados a la escuela de Educación Primaria de Muthembwa Kthyoko, en Kenia. El proyecto cuenta con un presupuesto de 12.000 euros y la aportación municipal se dirigirá específicamente a la compra de esos depósitos.De igual modo, la Fundación Spínola Solidaria recibiría 9.954,54 euros para desarrollar el proyecto, en la provincia ecuatoriana de Manabí. La entidad presentó un presupuesto de 12.755 euros y solicitó inicialmente una ayuda de 10.855 euros. La propuesta municipal financiará gastos de personal, equipos, materiales, recursos de apoyo, mantenimiento de instrumentos y suministros.A su vez, la Parroquia de San Francisco Solano opta a una subvención de 6.536,35 euros para dotar y equipar un comedor en Pupadaca, dentro del departamento peruano de San Martín Picota. La aportación coincide con el presupuesto completo de la iniciativa y permitirá adquirir mesas, sillas, menaje y un frigorífico, entre otros elementos necesarios para poner en funcionamiento este espacio.Por su parte, la Asociación Imprevisible dispondría de 6.429,11 euros para, un proyecto que se desarrollará en Perú. La entidad había presentado un presupuesto de 13.800 euros y solicitado una ayuda de 8.500 euros. La financiación propuesta por el Ayuntamiento de Montilla se empleará en labores de coordinación, talleres y material fungible.En conjunto, las cinco aportaciones suman exactamente 44.000 euros. Tres entidades recibirían las cantidades solicitadas: la Fundación Social Universal, el Convento de Santa Clara y la Parroquia de San Francisco Solano. Las ayudas planteadas para la Fundación Spínola Solidaria y la Asociación Imprevisible son inferiores a sus peticiones iniciales, por lo que ambas podrán ajustar sus presupuestos sin modificar los objetivos y la finalidad de los proyectos.La distribución de las ayudas todavía tiene carácter provisional. Las entidades cuentan con un plazo de diez días hábiles desde la notificación para aceptar la aportación, presentar alegaciones, renunciar o reformular el presupuesto cuando la cantidad propuesta sea inferior a la solicitada. Si no se presentan alegaciones durante ese periodo, la propuesta pasará a ser definitiva.