El PSOE reclama a la nueva delegada de Salud la división del Área Sanitaria Sur

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, reclamó ayer a la nueva delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Campos Aguilera, una "respuesta inmediata" a las principales reivindicaciones sanitarias de la provincia, entre las que destacan la división del Área de Gestión Sanitaria Sur, la construcción de los centros hospitalarios previstos en Lucena y Priego de Córdoba, el refuerzo de las especialidades en el Hospital Comarcal de Montilla y la reorganización del transporte de los pacientes de hemodiálisis.Crespín pidió a Campos que aproveche su incorporación al cargo para “poner fin a años de dejadez, falta de planificación y gestión complaciente y de brazos caídos” de la Administración sanitaria andaluza en Córdoba. La dirigente socialista apeló a la formación de la nueva delegada, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina del Trabajo, ante “la enorme responsabilidad y la larga lista de deberes pendientes en la provincia que no puede seguir aplazando”.En ese sentido, la secretaria general del PSOE cordobés afirmó que “le damos la bienvenida y le deseamos acierto, pero desde el PSOE vamos a exigirle hechos y no más promesas, porque Córdoba lleva demasiado tiempo esperando soluciones mientras la anterior delegada, María Jesús Botella, ha mantenido una actitud de absoluta complacencia con la gestión de Moreno Bonilla desoyendo las reclamaciones de pacientes, profesionales sanitarios y alcaldes y alcaldesas de la provincia”.Entre las principales demandas planteadas, Crespín situó la división del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en dos áreas diferenciadas, con la recuperación del modelo organizativo anterior. La responsable socialista subrayó que “no estamos hablando de una reivindicación nueva ni de una ocurrencia del PSOE: es un compromiso que el propio Gobierno de Moreno Bonilla asumió en el pasado mandato y que lleva años incumpliendo”.Además, recordó que sindicatos y organizaciones profesionales llevan tiempo reclamando la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur. Según explicó, esta medida permitiría desarrollar una gestión más cercana, dinámica y adaptada a las necesidades de los habitantes de la comarca. Crespín defendió que “si la Junta reconoce que el mapa sanitario andaluz se puede modificar para mejorar la organización de otras zonas, no hay ninguna razón para seguir dando largas a Córdoba”.La dirigente socialista incidió en que el Gobierno de Moreno Bonilla “no ha cumplido con su compromiso expresado antes de las elecciones autonómicas de 2022 para dividir el Área de Gestión Sanitaria Sur en dos y reservar el Hospital de Montilla y el chare de Puente Genil para los usuarios de la Campiña Sur, y de otro lado, que el Hospital de Cabra se centre y cubra las necesidades de los municipios de la Subbética”.Y es que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba atiende a más de 265.000 habitantes y engloba los hospitales de Cabra y Montilla, el centro de especialidades de Puente Genil, el complejo hospitalario proyectado en Lucena, doce zonas básicas de salud, treinta centros de salud y numerosos consultorios auxiliares. Para el PSOE, estas dimensiones convierten el área en una estructura excesivamente amplia, compleja y conflictiva.Por otro lado, Crespín reclamó a la nueva delegada territorial de Salud y Consumo que desbloquee la creación de los dos Centros Hospitalarios de Alta Resolución comprometidos para Lucena y Priego de Córdoba. La dirigente socialista señaló que “Lucena y Priego no pueden seguir esperando indefinidamente mientras la Junta anuncia compromisos que después no ejecuta. Estos dos centros son necesarios para acercar la asistencia sanitaria a miles de ciudadanos y descongestionar los hospitales de referencia del sur de la provincia”. A este respecto, sostuvo que “la política sanitaria de Moreno Bonilla en Córdoba se ha caracterizado por anunciar proyectos, hacerse fotografías y después dejar pasar los años sin que lleguen las soluciones”.Crespín puso igualmente el foco en el deterioro que, según denunció, está experimentando la cartera de servicios de los hospitales comarcales, así como en la pérdida o reducción de determinadas especialidades. Esta situación, a su juicio, “está provocando que los pacientes tengan que esperar más y desplazarse más lejos para recibir una atención que antes tenían más cerca”.Como ejemplo, citó el Hospital de Montilla, donde, según los datos facilitados, se acumulan más de 1.500 pacientes derivados desde Atención Primaria que permanecen pendientes de una consulta de Traumatología. A ellos se suman alrededor de 200 pacientes remitidos desde otros servicios del propio centro hospitalario.La secretaria general del PSOE de Córdoba denunció que “es absolutamente incomprensible que con más de 1.700 pacientes esperando en Traumatología en el área de Montilla se plantee incluso que una plaza destinada a este hospital termine reforzando el hospital de Cabra”.Además, advirtió de que la situación “no se limita a Traumatología”. De acuerdo con los datos trasladados por el Sindicato Médico de Córdoba, cerca de 700 pacientes están pendientes de una consulta de Neumología, mientras que la lista de espera de Digestivo también supera las 700 personas.Ante estas cifras, Crespín reclamó que “esto demuestra que la Junta no puede seguir hablando de normalidad cuando hay pacientes esperando durante meses y profesionales reclamando recursos. La nueva delegada tiene que escuchar a los trabajadores y reforzar las plantillas y las especialidades allí donde hacen falta”.Otro de los asuntos que la responsable socialista señaló como prioritario es la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de transporte sanitario para los pacientes de hemodiálisis. El sistema comenzará a aplicarse el próximo 1 de septiembre y sustituirá por ambulancias no medicalizadas el servicio que los profesionales del taxi han prestado durante más de tres décadas.Crespín advirtió de la incertidumbre que rodea esta modificación y señaló que “los pacientes de diálisis están en ascuas porque, a pocos días del cambio, siguen sin conocer con suficiente detalle cómo va a funcionar el nuevo sistema, qué medios habrá y cuánto tendrán que esperar para ir y volver de sus tratamientos”.En este contexto, la dirigente socialista exigió a la Junta de Andalucía que concrete el número de pacientes que pasarán a depender del transporte sanitario, los desplazamientos adicionales que se generarán diariamente, las ambulancias que se incorporarán al servicio y la cantidad de profesionales disponibles. También reclamó información sobre la organización de las rutas y los tiempos máximos de espera, cuestiones planteadas por sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT).Crespín señaló que “estamos hablando de personas especialmente vulnerables que tienen que desplazarse varias veces por semana y que, después de horas de tratamiento, necesitan volver a sus casas en las mejores condiciones posibles. No podemos permitir que un cambio de modelo se traduzca en más esperas, más tiempo de desplazamiento y peor atención”.Según los datos expuestos por la secretaria general del PSOE cordobés, más de 400 pacientes de diálisis de la provincia utilizaban el taxi para acudir a sus tratamientos. Las organizaciones del sector estiman, por su parte, que la modificación puede afectar a unos 2.000 enfermos en Córdoba. Crespín también alertó de las consecuencias que podría tener el cambio para el sector del taxi, especialmente en los municipios rurales.En ese sentido, afirmó que “si la Junta asegura que la transición será ordenada y segura y que habrá nuevos vehículos y rutas adaptadas a las necesidades de los usuarios, que lo demuestre con datos, recursos y garantías. Los pacientes no pueden ser utilizados como conejillos de indias de una reorganización que no se ha explicado suficientemente”.Por último, Crespín insistió en que la llegada de María Jesús Campos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo “debe servir para cambiar el rumbo de una gestión sanitaria que en Córdoba lleva demasiado tiempo acumulando problemas”.La dirigente socialista pidió a la nueva responsable provincial que “abra una nueva etapa basada en el diálogo con los profesionales, los sindicatos, los ayuntamientos y las plataformas ciudadanas, y que se siente a negociar soluciones concretas para cada uno de estos problemas”.Crespín concluyó que “desde el PSOE de Córdoba vamos a estar vigilantes. Queremos que la nueva delegada tenga éxito porque eso significará que los cordobeses tendrán una mejor sanidad pública, pero no vamos a aceptar más años de promesas incumplidas. La división del Área Sanitaria Sur, los chares de Lucena y Priego, la recuperación de especialidades y la garantía de un transporte digno y seguro para los pacientes de diálisis no pueden seguir esperando”.