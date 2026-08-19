Las obras en el castillo descubren estructuras anteriores a la fortaleza medieval



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en la recuperación del castillo de El Gran Capitán mediante una nueva actuación arqueológica y de restauración en las zonas 3 y 4 del recinto, iniciada el 16 de junio con un presupuesto de 832.095,52 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.El proyecto está financiado a través de las ayudas del 2% Cultural, con fondos procedentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Cultura. La finalización de los trabajos está prevista para el 15 de febrero de 2027.La intervención se concentra en dos espacios principales del conjunto arqueológico: la torre sur, considerada un posible baluarte de entrada y denominada Zona III, y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar, correspondiente a la Zona IV.Los trabajos tienen como objetivos restaurar, conservar y consolidar los materiales existentes, además de facilitar la interpretación de los restos y su puesta en valor. La actuación seguirá un criterio de intervención mínima y consolidación de lo conservado, de acuerdo con la legislación vigente y los criterios internacionales aplicados a la conservación del patrimonio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el trabajo desarrollado por la Delegación de Cultura, los servicios técnicos municipales y los profesionales responsables de la intervención, así como la colaboración institucional que ha permitido acometer el proyecto.En ese sentido, Rafael Llamas señaló que “estamos encontrando ahora que las raíces de Montilla, su historia, se hunden mucho más profundamente en los siglos, estamos hablando del siglo X antes de Cristo”. El alcalde subrayó que el propósito municipal es continuar convirtiendo el cerro del castillo en “un espacio cultural de primer nivel” y en un recurso para el desarrollo turístico y económico de la ciudad.Además, el alcalde recordó la transformación experimentada por el conjunto durante la última década, un periodo en el que se han mejorado los accesos, se han incorporado nuevos espacios museográficos y se ha impulsado la celebración de actividades culturales, visitas y actos públicos.Rafael Llamas incidió también en la necesidad de que las inversiones destinadas al patrimonio permitan ampliar el conocimiento histórico y, al mismo tiempo, contribuyan a generar un recurso sostenible para Montilla. En este contexto, afirmó que este legado debe estar “al servicio de la ciudadanía”.Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó la importancia de continuar desarrollando las actuaciones recogidas en el proyecto marco del cerro y castillo de Montilla. Esta planificación pretende consolidar el trabajo arqueológico iniciado durante intervenciones anteriores y favorecer que los resultados obtenidos puedan ser conocidos y disfrutados por la ciudadanía.El Ayuntamiento considera el cerro del castillo un hito patrimonial de primer orden y mantiene su apuesta por la conservación, la investigación, la puesta en valor y la futura musealización del enclave. La nueva intervención representa otro paso dentro de esa recuperación progresiva del conjunto arqueológico.El gerente y arqueólogo de BM Arqueología y Patrimonio, José Miguel Bascón, explicó que la actuación se encuentra todavía en una fase inicial. No obstante, las labores realizadas ya han permitido documentar estructuras anteriores a la fortaleza del siglo XIV.En concreto, los especialistas han identificado construcciones que podrían corresponder a fases previas de ocupación del cerro. El yacimiento conserva una secuencia arqueológica documentada desde los siglos X – IX antes de Cristo hasta la actualidad, circunstancia que permite estudiar las distintas sociedades asentadas en este espacio a lo largo del tiempo.En la zona excavada actualmente, el equipo investiga la evolución de las diferentes fases de ocupación mediante el análisis estratigráfico y el estudio de los materiales recuperados. José Miguel Bascón señaló que “no solo estamos excavando e investigando, sino que el objetivo es devolver este patrimonio a su ciudadanía”.De igual modo, el arqueólogo destacó el potencial didáctico de los restos hallados y las posibilidades que ofrecerá su futura puesta en valor. La intervención busca que las estructuras recuperadas no queden limitadas al ámbito de la investigación, sino que puedan integrarse en una lectura comprensible del conjunto.Los trabajos dan continuidad a las actuaciones arqueológicas anteriores, concluidas en 2024 y financiadas mediante las ayudas del 1,5% Cultural. Aquellas intervenciones permitieron documentar construcciones medievales relacionadas con la etapa de mayor esplendor del castillo, además de restos pertenecientes a época ibérica.La nueva actuación forma parte de la estrategia municipal destinada a recuperar progresivamente el conjunto arqueológico y ofrecer una interpretación más completa de la fortaleza y de las diferentes sociedades que ocuparon Montilla. El objetivo final es que los restos puedan ser conocidos y disfrutados por la ciudadanía, reforzando el papel del castillo como espacio cultural y como recurso para el desarrollo turístico y socioeconómico del municipio.