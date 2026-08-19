Siete niños saharauis disfrutan en Montilla del programa ‘Vacaciones en Paz’



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Siete menores saharauis pasan este verano en Montilla gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa desarrollada con la colaboración de la Asociación Sáhara Córdoba, el Ayuntamiento de la localidad y las familias de acogida que les ofrece una experiencia de convivencia alejada de los campamentos de población refugiada y facilita su acceso a revisiones y atención sanitaria.El Ayuntamiento de Montilla recibió ayer a los niños y niñas participantes en el programa para reconocer la implicación de las familias montillanas que los acogen durante los meses estivales. Los menores permanecerán en el municipio hasta su regreso, previsto para el próximo 1 de septiembre.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció la labor desarrollada por la Asociación Sáhara Córdoba y la colaboración de las familias que hacen posible la continuidad de esta experiencia. Llamas señaló que “son muchos años ya los que venimos trabajando con esta asociación, valorando la labor que hacen y, como siempre, enriqueciendo al pueblo de Montilla, porque con estos niños el aprendizaje que nos llevamos también la ciudadanía montillana es sobresaliente”.En ese sentido, el alcalde afirmó que los menores “son un ejemplo de convivencia” para Montilla. Asimismo, expresó su deseo de que el programa pueda prolongarse durante muchos años o, mejor aún, que “definitivamente se acabe el conflicto que hay en el Sáhara”.Por su parte, la concejala de Cooperación, Alicia Galisteo, destacó la continuidad de una iniciativa que permite a los menores conocer una realidad diferente durante el verano y favorece el intercambio con las familias de acogida. La responsable municipal también puso de relieve la implicación de estas familias y la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Sáhara Córdoba para organizar cada edición.Además, el vicepresidente de la Asociación Sáhara Córdoba, Tomás Pedregal, agradeció el respaldo del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal y de las familias participantes. Según explicó, este año han llegado a la provincia de Córdoba 131 menores saharauis, de los que siete están acogidos en Montilla.El programa permanece abierto a la incorporación de nuevas familias en próximas ediciones. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Asociación Sáhara Córdoba o con el Ayuntamiento de Montilla, que facilitará la comunicación con la coordinación local de ‘Vacaciones en Paz’.Por otro lado, la atención sanitaria constituye una parte destacada de la iniciativa. Durante su estancia se realizan revisiones médicas y odontológicas a los menores con el propósito de detectar y atender posibles problemas de salud.En aquellos casos en los que resulte necesario prolongar algún tratamiento, la estancia del menor puede ampliarse en coordinación con las administraciones competentes antes de su regreso a los campamentos de población refugiada saharaui.De igual modo, el programa ofrece a los niños y niñas varias semanas de convivencia y aprendizaje junto a sus familias de acogida. La iniciativa permite que conozcan un entorno diferente durante el verano y contribuye a sensibilizar a la ciudadanía sobre las condiciones de vida de la población refugiada saharaui.Llamas manifestó la voluntad municipal de continuar respaldando el programa dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. El alcalde afirmó que “nosotros de Montilla somos espectadores de esta situación, pero también queremos ser protagonistas en la medida de nuestras posibilidades”.La colaboración entre la Asociación Sáhara Córdoba, el Ayuntamiento y las familias de acogida permite mantener año tras año una iniciativa centrada en los menores y crear un espacio compartido de convivencia, conocimiento y aprendizaje entre la ciudadanía montillana y la población saharaui.