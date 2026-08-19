Salesianos Montilla suma seis premios en Puente Genil y compite en el Campeonato de España Relámpago

Campeonato de España Relámpago



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla cerró el pasado fin de semana su participación en dos destacadas citas ajedrecísticas celebradas en Puente Genil y Mengíbar, donde sus jugadores consiguieron seis reconocimientos en el torneo de la Feria Real y compitieron frente a algunos de los principales nombres del panorama nacional.La primera de estas competiciones tuvo lugar el viernes 14 de agosto con motivo del XXXVII Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil 2026. El encuentro, organizado por el Club Ajedrez Enroque Corto Sahaldau, reunió a 77 participantes bajo un ritmo de juego de ocho minutos por jugador, con un incremento de tres segundos por movimiento.En esa cita, los representantes del Club Deportivo Salesianos Montilla ocuparon puestos relevantes tanto en la clasificación general como en las distintas categorías. Iván Morales Zafra consiguió el primer puesto sub-18, mientras que Marco Olmo Criado terminó segundo en esa misma categoría. Por su parte, Javier Raso Pérez alcanzó la segunda posición sub-16.Además, David Martín Martín concluyó en la quinta plaza de la clasificación general y obtuvo un premio de 45 euros. Luz María Gómez Heredia fue reconocida como mejor jugadora femenina absoluta, con un premio de 25 euros, mientras que José Cruz Gómez recibió la distinción como mejor veterano supra 65, dotada igualmente con 25 euros.Por otro lado, David Martín Martín representó al club montillano en el Campeonato de España Relámpago 2026, celebrado en Mengíbar. La competición reunió a 297 ajedrecistas, entre ellos 103 jugadores titulados, y se desarrolló mediante once rondas con partidas de tres minutos y un incremento de dos segundos por movimiento.La clasificación del campeonato fue absoluta y abierta, sin divisiones por categorías, lo que elevó la exigencia de cada emparejamiento. David Martín Martín sumó cinco puntos a lo largo de las once rondas y consiguió puntuar frente a varios jugadores titulados. Su actuación le permitió ascender 34 posiciones con respecto al puesto que ocupaba en el ranking inicial.De igual modo, el jugador de Salesianos Montilla alcanzó unade 1921 y añadió 52 puntos a su puntuación Elo. Durante el campeonato se enfrentó a tres candidatos a maestro, frente a quienes logró dos puntos y unas tablas, así como a dos maestros de la Federación Internacional de Ajedrez.Y es que la dificultad de sus rivales también quedó reflejada en una de las partidas disputadas contra un jugador que había sido campeón de Europa de Ajedrez Rápido por Equipos sub-10 y tres veces campeón de España. David Martín Martín consiguió unas tablas en ese enfrentamiento.Asimismo, su presencia en Mengíbar le permitió conocer a ajedrecistas como Faustino Oro, Alan Pichot y Pepe Cuenca, entre otros participantes. La experiencia reunió partidas rápidas, emparejamientos de elevado nivel competitivo y la posibilidad de medirse con jugadores que cuentan con títulos reconocidos dentro del ajedrez nacional e internacional.Los resultados obtenidos por el Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE. Su trabajo formativo acompaña la progresión de los jugadores del club y su participación en torneos provinciales y nacionales.