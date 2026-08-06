Fallece a los 63 años Juan Antonio Membrives, primer presidente de Montilla Byte

Montilla ha perdido este jueves a Juan Antonio Membrives Marqués, que ha fallecido a los 63 años de edad después de una vida marcada por su carácter afable y servicial, su temprana pasión por la informática y una generosa disposición para colaborar con distintas entidades y causas solidarias de la localidad.Tremendamente curioso e inquieto, a lo largo de su trayectoria laboral desempeñó distintos trabajos en sectores tan diversos como la construcción, la hostelería, las almazaras o las bodegas de Montilla. Y, en cada una de estas ocupaciones, Juan Antonio Membrives Marqués dejó muestras de una personalidad cercana y de una permanente voluntad de servicio hacia quienes compartieron con él algún espacio o experiencia.Pero, más allá de su actividad profesional, Juan Antonio Membrives sintió desde muy pronto una enorme curiosidad por el mundo de la informática y por las posibilidades que comenzaban a ofrecer las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Aquella afición lo llevó a participar, en el año 2008, en la fundación de Montilla Byte, un colectivo creado para reunir a las personas interesadas en estas herramientas y fomentar el intercambio de conocimientos.Juan Antonio Membrives asumió la primera presidencia de Montilla Byte, desde la que contribuyó a dar forma a una asociación nacida en una época en la que la informática comenzaba a ocupar un espacio creciente en la vida cotidiana. Su implicación ayudó a abrir un lugar de encuentro para quienes compartían su inquietud por los ordenadores, por el avance de internet y por las nuevas formas de comunicación.De igual modo, Juan Antonio Membrives mantuvo una estrecha vinculación con el movimiento cofrade de Montilla. Fue colaborador de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura y también prestó su ayuda durante varios años a la Agrupación de Cofradías de Montilla.De hecho, su afición por la informática quedó unida para siempre a su compromiso con las hermandades montillanas, pues fue el autor de la primera página web con la que contó la Agrupación de Cofradías, la entidad que reúne a las hermandades de Pasión de la localidad. Con aquel trabajo, Juan Antonio Membrives contribuyó a que la institución diera sus primeros pasos en internet y pudiera acercar su actividad a un público más amplio.De igual modo, Juan Antonio Membrives —cariñosamente conocido comoentre sus amigos— mostró su faceta más generosa colaborando con las colectas de sangre organizadas por el Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Córdoba, una labor solidaria en la que participó hasta que sus problemas de salud le impidieron continuar.Sin duda, su temprana pérdida a los 63 años de edad —apenas una semana antes de cumplir 64— deja un profundo vacío en su familia, especialmente en su esposa, Lola Polo Arjona; sus hijos, María Auxiliadora, Juan Antonio y Aurora María; sus hijos políticos, Manuel Pérez Ponferrada, Andrea Navas Pérez y Guillermo Dumes Zambrano; y sus nietos, Álvaro, Pablo, Marta, Lucía y Guillermo. También lloran su fallecimiento sus hermanos, Miguel, Rafael y Valentín, junto con sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.El funeral por el eterno descanso de Juan Antonio Membrives Marqués se celebrará mañana viernes, 7 de agosto, a las 10.00 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida. Si desea consultar la esquela,