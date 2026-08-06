El Córdoba Futsal disputará en Montilla un amistoso ante el Club Deportivo Santaella



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Pabellón Municipal de Deportes de Montilla acogerá el próximo martes 11 de agosto, a partir de las 21.00 de la noche, un partido amistoso de fútbol sala entre el Córdoba Futsal, equipo de Primera División, y el Club Deportivo Santaella, que milita en Tercera División, como preparación para la nueva temporada de ambos clubes.El encuentro, organizado por el Montilla Club de Fútbol con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, ofrecerá a los aficionados de la localidad y de la comarca la posibilidad de presenciar un duelo entre dos equipos que militan en categorías diferentes.Además, el partido supondrá uno de los primeros compromisos de la pretemporada para el Córdoba Futsal. El conjunto dirigido por David Fernández afrontará en Montilla una prueba inicial con la que continuará preparando su participación en la máxima categoría nacional, mientras desarrolla sus entrenamientos fuera de su feudo debido a las obras que se ejecutan en sus instalaciones.Por su parte, el Club Deportivo Santaella llegará al Pabellón Municipal de Deportes como representante de la Tercera División. El amistoso permitirá al equipo santaellano medirse a un adversario de Primera División y sumar una exigente jornada de preparación antes del comienzo de la competición oficial.En ese sentido, la diferencia de categorías convertirá el encuentro en una oportunidad competitiva para ambos conjuntos. El Córdoba Futsal podrá avanzar en su puesta a punto ante un rival de la provincia, mientras que el Club Deportivo Santaella afrontará una prueba de fuego frente a un equipo de la principal categoría del fútbol sala español.La organización ha realizado un llamamiento a los aficionados al deporte de Montilla y de otros municipios de la zona para que llenen las gradas del pabellón y disfruten de un espectáculo deportivo de primer nivel. La cita comenzará a las 21.00 de la noche y se celebrará en el principal recinto deportivo cubierto de la localidad.La celebración de este amistoso llega en un momento especialmente significativo para el Montilla Club de Fútbol. La entidad abrió el pasado año un capítulo inédito en su trayectoria con la creación de una sección de fútbol sala, una nueva línea deportiva que amplió la actividad desarrollada hasta entonces por el club.La incorporación de esta disciplina se produjo después de la consolidación del primer equipo de fútbol, la creación de la Fundación Montilla Club de Fútbol en 2022 y la recuperación de la cantera en 2024. Tras esos pasos, la directiva presidida por Francisco Mesa Priego decidió extender el proyecto hacia un deporte que atraviesa una etapa de crecimiento en Andalucía.El proyecto de fútbol sala comenzó el 1 de agosto del pasado año con una reunión informativa celebrada en la sede de la entidad, situada en el Estadio Municipal de Fútbol. Cerca de treinta personas interesadas acudieron a aquella convocatoria para conocer las características y los objetivos de la nueva sección.Apenas unos días más tarde, el Pabellón Municipal de Deportes acogió la primera jornada de captación de jugadores. La convocatoria superó las expectativas al reunir a más de cuarenta aspirantes, pese a las elevadas temperaturas propias de aquellas fechas estivales.Finalmente, una segunda sesión permitió terminar de perfilar una plantilla destinada a competir en Segunda Andaluza. La organización del amistoso entre el Córdoba Futsal y el Club Deportivo Santaella dará ahora continuidad a esa apuesta por el fútbol sala y acercará a Montilla un encuentro de preparación entre dos referentes provinciales de esta disciplina.