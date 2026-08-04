'Maridando el Universo' llevará la astronomía y los vermuts al Cerro Don Juan



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla incorpora este verano, una experiencia turística que reunirá astronomía, patrimonio natural y gastronomía el próximo 12 de agosto en el entorno del Cerro Don Juan, donde medio centenar de participantes podrán contemplar la lluvia de estrellas de las Perseidas mientras degustan distintos vermuts de la localidad.La iniciativa, promovida por la Concejalía de Turismo en colaboración con MundaEventos, permitirá conocer las principales curiosidades del cielo nocturno con las explicaciones de un astrónomo. La actividad incluirá una observación mediante telescopios y una cata guiada de vermuts en uno de los enclaves naturales más singulares del municipio.En ese sentido, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, explicó que la propuesta forma parte de la estrategia municipal para ampliar la oferta turística durante los meses estivales y consolidar una programación que combine naturaleza, cultura y experiencias singulares.Lapsley señaló que "queremos seguir ofreciendo actividades novedosas que inviten tanto a los montillanos como a quienes nos visitan a disfrutar de Montilla durante las noches de verano. 'Maridando el Universo' une patrimonio natural, divulgación científica y uno de nuestros productos más representativos, el vermut, en una experiencia diferente y muy vinculada a la identidad de nuestro municipio".Además, el responsable municipal recordó quese suma a otras iniciativas desarrolladas durante el verano, entre ellas el Festival de las Fuentes, el ciclo de conciertos Agustícos y las rutas nocturnas de senderismo Veneros y Estrellas. Esta programación persigue mantener una oferta atractiva que contribuya a la desestacionalización del turismo y al apoyo del sector turístico local.La experiencia comenzará a las 20.00 horas con la salida de un autobús desde la Estación de Autobuses de Montilla. El vehículo trasladará a las personas participantes hasta el entorno del Cerro Don Juan, desde donde emprenderán un breve recorrido a pie para llegar al mirador en el que se desarrollará la actividad.Por otro lado, el representante de MundaEventos, Miguel Ángel Feria, detalló que la velada estará dirigida por un astrónomo, que ofrecerá explicaciones sobre las Perseidas, la Luna y el cielo visible durante esa noche. Los telescopios facilitarán la observación de los distintos fenómenos astronómicos.Feria indicó que la actividad está pensada para todos los públicos y no presenta ninguna dificultad técnica. "Queremos que sea una experiencia diferente en la que la divulgación astronómica se combine con la degustación de distintos vermuts de Montilla en un entorno privilegiado", apuntó.De igual modo, la fecha escogida permitirá contemplar parcialmente el eclipse solar previsto para esa jornada durante el desplazamiento previo al comienzo de la experiencia. La observación se completará posteriormente en el mirador con la lluvia de estrellas de las Perseidas como principal protagonista de la noche.La participación será gratuita y estará limitada a 50 personas. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente a través de la Oficina Municipal de Turismo. Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Montilla amplía su programación estival con una actividad que pone el foco en el paisaje, el cielo nocturno y la cultura vitivinícola del municipio, al tiempo que incorpora una nueva alternativa de ocio y turismo para las noches de verano.