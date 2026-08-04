Siete jugadores de Salesianos Montilla brillan en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla cerró el pasado fin de semana una destacada participación en las competiciones de ajedrez celebradas en Torre Pacheco, en la Región de Murcia, donde sus jugadores acudieron al primer Torneo Nocturno de la localidad y al Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Edades 2026, además de compartir tablero con Vasyl Ivanchuk en una sesión de partidas simultáneas.La actividad comenzó durante la noche del pasado viernes con la celebración del primer Torneo Nocturno de Torre Pacheco. La competición reunió a 120 ajedrecistas procedentes de distintos puntos de España y convirtió la localidad murciana en escenario de una intensa jornada alrededor de los tableros. El encuentro estuvo organizado por el Club de Ajedrez El Pasico y el Club Ajedrízate como parte de un fin de semana que culminó con el Campeonato de España Rápido Sub-18.En esta primera cita, el Club Deportivo Salesianos Montilla contó con una expedición formada por siete jugadores, que compitieron con deportividad y mantuvieron un elevado nivel de juego. El resultado más destacado correspondió a José Rafael Brizuela Rojas, quien se proclamó campeón de la categoría Supra 50 y añadió un nuevo éxito al balance deportivo de la entidad montillana.Además, siete jugadores del club participaron en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido 2026, disputado también en Torre Pacheco. La competición permitió comprobar el trabajo desarrollado durante la temporada bajo la dirección de José Rafael Brizuela Rojas, entrenador acreditado por las federaciones internacional, andaluza y española. La preparación se intensificó durante el último mes mediante sesiones centradas especialmente en aspectos técnicos.En ese sentido, los éxitos del Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor de José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez. Su trabajo continuado durante el curso quedó reflejado en la evolución de los representantes montillanos y en los resultados obtenidos frente a adversarios de un elevado nivel competitivo.La actuación más sobresaliente en el Campeonato de España fue la de Pablo Casado Salas, que sumó seis puntos de nueve posibles y terminó en la vigesimoprimera posición nacional. El jugador escaló 26 puestos con respecto a su clasificación inicial y alcanzó unade 1676, completando uno de los mejores campeonatos firmados por un representante del club.Por otro lado, Adrián Gallego Lara consiguió cinco puntos en las nueve rondas disputadas y concluyó en la vigesimonovena posición de España. También mejoró su puesto de salida y obtuvo unade 1514. David Martín Martín, por su parte, avanzó seis posiciones con respecto a su clasificación inicial después de sumar 4,5 puntos de nueve. Su actuación se tradujo en unade 1873 Elo y en una ganancia de puntuación ante un cuadro de rivales de gran nivel.De igual modo, Iván Morales Zafra mejoró tres puestos en la clasificación final y alcanzó unade 1622 Elo, más de un centenar de puntos por encima de su Elo de la Federación Internacional de Ajedrez. Marco Olmo Criado también progresó con respecto a su posición inicial, avanzó cuatro lugares y registró unade 1552 Elo, superior a la puntuación con la que comenzó el campeonato.Asimismo, Darío Sanabria Arias terminó cuatro puestos por encima de su clasificación de salida. Sus 4,5 puntos y sude 1499 Elo reflejaron la solidez de su participación frente a oponentes exigentes. Jacobo Llamas Fernández afrontó uno de los cuadros más difíciles de la competición y llegó a medirse con jugadores que superaban los 2000 puntos Elo. Cerró el torneo con cuatro puntos de nueve y unade 1550 Elo, además de la experiencia acumulada en una de las principales citas del calendario nacional.El Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Edades congregó en Torre Pacheco a 650 participantes procedentes de todas las comunidades autónomas. Los resultados obtenidos por la expedición de Salesianos Montilla confirmaron la progresión de la cantera y dieron continuidad al trabajo desarrollado por el club a lo largo de la temporada.El fin de semana también ofreció una experiencia singular a tres integrantes del conjunto montillano. David Martín Martín, Iván Morales Zafra y Adrián Gallego Lara fueron seleccionados para disputar una partida simultánea frente a Vasyl Ivanchuk junto con otros trece ajedrecistas. Solo 16 jugadores tuvieron acceso a esta actividad.Ivanchuk ha sido número dos del mundo y campeón mundial de ajedrez rápido y de la modalidad. La sesión permitió a los tres representantes de Salesianos Montilla compartir tablero con una de las figuras más reconocidas del ajedrez internacional y completar su paso por Torre Pacheco con una vivencia diferente a la competición oficial.Finalmente, el Club Deportivo Salesianos Montilla trasladó su agradecimiento a la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y a su presidente, Javier Valera Aznar, por la organización del campeonato y por las actividades programadas durante el fin de semana. El reconocimiento se hizo extensivo al Club de Ajedrez El Pasico por su intervención en la sesión simultánea y en el torneo nocturno.La entidad montillana destacó también el respaldo de las familias, que acompañan a los jugadores en sus desplazamientos y facilitan su participación en campeonatos y torneos. Ese apoyo permite que los ajedrecistas continúen aprendiendo, compitiendo y creciendo a través de un deporte que volvió a reunir durante el pasado fin de semana a centenares de participantes en Torre Pacheco.