José Antonio Hernández | La mirada sostenida de Elena



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Permítanme que les haga una confidencia. Una de las impresiones más gratas e intensas que he experimentado recientemente ha sido al contemplar la mirada sostenida de Elena, mi nieta recién nacida. Comprendí, de pronto, cómo sus ojos eran sus principales herramientas para, ya desde tan pequeña, comunicarse, para crear vínculos con las personas y para empezar a aprender a vivir y a convivir en un entorno tan sorprendente para ella. Le he prestado atención para tratar de interpretar cómo, ya desde la infancia, la mirada es una herramienta potente de expresión y de comunicación, y cómo es un lenguaje que pregunta, responde, pide y da.He reflexionado detenidamente sobre los poderes de las miradas, herramientas poderosas de los animales y de los seres humanos para expresar y para comunicarnos nuestros buenos sentimientos y, también, “armas dañinas” que generan sensaciones, emociones, decisiones y conductas inhumanas. Una mirada transmite mensajes que intensifican o que contradicen las palabras de afecto, deseo, respeto, complicidad o apoyo, y también activa la desconfianza, la suspicacia y el rechazo.Con la mirada, además de ver, comunicamos e influimos en los pensamientos, en las emociones y en las conductas, establecemos vínculos o los rompemos. Si las contemplamos atentamente llegamos a la conclusión de que son tan complejas que ni la química, la física, la anatomía ni la fisiología las explican suficientemente. Encierran zonas misteriosas e indescifrables.Las miradas, lenguajes universales e independientes de los idiomas y de las culturas, no necesitan ser traducidas. Algunas hieren y otras seducen, engañan o ejercen control emocional. A veces, por ser ambiguas y poco claras, se malinterpretan y generan conflictos o tensiones. Por eso es necesario aprender a leerlas con el fin de detectar si sus intenciones son sinceras o engañosas.Para entender el sentido de una mirada debemos examinar las sensaciones y las emociones que nos generan. Si la biología enseña que la mirada refleja la luz que recibe, nosotros sabemos que también emite una luz personal y que la pupila cambia su tamaño por los deseos y por los temores, por los amores y por los odios. Si unas miradas “encienden” luces y fuegos, otras los “apagan”. Por eso las utilizan tanto los líderes, los profesores, los comerciantes y los actores potenciando o contradiciendo el significado de sus palabras.