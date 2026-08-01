El Plan Diputación Invierte financiará 784 proyectos en los municipios de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba formalizó ayer en el Palacio de la Merced los convenios del Plan Diputación Invierte, una iniciativa dotada con 20,6 millones de euros que permitirá desarrollar 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y diez mancomunidades de la provincia. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, encabezó el acto, al que asistieron alcaldes y alcaldesas del territorio cordobés.Durante la firma, Fuentes agradeció el trabajo y el compromiso de los técnicos de la Diputación y de los responsables municipales. El presidente provincial señaló que esta colaboración ha resultado necesaria “para acortar en la medida de lo posible y poner en carga este plan dotado con un crédito final de 20.600.000 euros”.Además, el máximo responsable de la institución provincial afirmó que “una nueva edición del Diputación Invierte que permitirá desarrollar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y diez mancomunidades de la provincia y del que debemos destacar el incremento del gasto en inversión que ha alcanzado el 46 por ciento, lo que supone 12 puntos porcentuales más que en pasados ejercicios”.El programa refuerza de este modo el peso de las inversiones dentro de la distribución de sus recursos. El gasto destinado a este capítulo alcanza el 46 por ciento, doce puntos porcentuales por encima de ejercicios anteriores, mientras que el presupuesto global también experimenta un incremento con respecto a la edición de 2023.En ese sentido, Fuentes recordó que “junto a esta tendencia que debe continuar y que nos permite reorientar el sentido de estas ayudas, se debe destacar el incremento de crédito que se destina a este plan pasando de los 16,3 millones en 2023 a los 20,6 de este ejercicio”.Por otro lado, la convocatoria incorpora financiación destinada a reparar infraestructuras municipales dañadas por las sucesivas borrascas registradas durante el invierno en la provincia. Fuentes insistió en que “nos encontramos ante un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales, y que en esta ocasión nos permite transferir a los ayuntamientos financiación para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que asoló a la provincia durante el invierno”.Los proyectos dispondrán de un periodo de ejecución de dieciocho meses, comprendido entre enero del presente ejercicio y el 30 de junio de 2027. El acuerdo definitivo del plan quedó publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, coincidiendo con la firma de los convenios en el Palacio de la Merced.Sobre estos plazos, el presidente de la Diputación apostilló que “los proyectos incluidos en este Diputación Invierte deberán ejecutarse en un periodo de 18 meses que irá desde el mes de enero del presente ejercicio hasta el 30 de junio de 2027. Un plan que, como hemos señalado, ve publicado hoy su acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia”.La distribución presupuestaria se organiza en cinco grandes áreas de gasto. La primera está dedicada a los servicios públicos básicos y cuenta con 8.056.013,98 euros para la ejecución de 275 proyectos en distintos puntos de la provincia de Córdoba.Dentro de este eje, el urbanismo y las obras públicas reciben 3.472.005,38 euros, mientras que las intervenciones relacionadas con el alcantarillado, el agua, la recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza, el alumbrado y los cementerios concentran 2.528.402,32 euros. También se reservan partidas para actuaciones medioambientales y para proyectos de seguridad y movilidad.Fuentes detalló que “son cinco los grandes ejes de actuación, siendo el primero de ellos el centrado en servicios públicos básicos. Un área que dotada con 8.056.013,98 euros permitirá la realización de 275 proyectos. En esta línea destacan los 3.472.005,38 euros destinados a urbanismo y obras públicas, así como los 2.528.402,32 para alcantarillado, agua, RSU, limpieza, alumbrado, cementerios. A ello se suman los 1.44.122,68 euros para medio ambiente y los 611.431,72 para seguridad y movilidad”. De igual modo, la segunda área del Plan Diputación Invierte se centra en la protección y la promoción social. Este apartado reúne 31 proyectos y dispone de una dotación económica de 910.178,02 euros.El tercer eje está destinado a los bienes públicos preferentes y comprende 319 proyectos, respaldados por un presupuesto conjunto de 7.690.257,55 euros. La mayor partida de este bloque corresponde al ámbito deportivo, que recibirá 3.034.317,02 euros, seguida de la protección del patrimonio, con 2.634.884,22 euros.A estas cantidades se añaden 1.276.041,03 euros para iniciativas culturales y 745.015,28 euros para proyectos educativos. Fuentes explicó que esta área “comprende un total de 319 proyectos que con un presupuesto de 7.690.257,55 euros permitirá atender a iniciativas vinculadas al ámbito deportivo (3.034.317,02 euros), a la protección patrimonial (2.634.884,22 euros), al ámbito cultural (1.276.041,03 euros) y la educación (745.015,28 euros)”.La cuarta área agrupa actuaciones de carácter económico. En total, contiene 79 proyectos y moviliza una inversión de 2.068.189,23 euros. La promoción turística constituye el principal destino de estos fondos, con 844.870,38 euros dedicados a este concepto.Asimismo, la reparación de caminos de titularidad municipal contará con 624.102,25 euros, mientras que el desarrollo empresarial recibirá 488.062,63 euros. Las acciones relacionadas con el comercio o las ferias dispondrán de otros 111.153,97 euros.Al desgranar estas partidas, Fuentes detalló que “hablamos aquí de acciones dirigidas a la promoción turística (844.870.38 euros), a la reparación de caminos de titularidad municipal (624.102,25 euros), al desarrollo empresarial (488.062,63 euros) y a acciones de comercio o ferias (111.153,97 euros)”.Finalmente, el quinto eje se reserva para actuaciones generales. Este bloque incluye 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros, destinada a favorecer el desarrollo de iniciativas relacionadas con el ámbito municipal.El presidente de la Diputación señaló que “el quinto y último área de gasto atiende a actuaciones generales, incluyendo 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros, favoreciendo el desarrollo de acciones que afecten al ámbito municipal”.La firma celebrada ayer supuso el último paso de la tramitación iniciada el 11 de marzo. Fuentes concluyó que “hoy podemos hablar de un plan de inversión orientado a mejorar nuestros municipios, incorporando el desarrollo de acciones dirigidas a reducir las desigualdades entre territorios. En definitiva, hoy damos el paso definitivo para culminar un proceso que iniciábamos el 11 de marzo”.