YVYRA y el diseño de suelos de madera con identidad

La elección de un suelo condiciona mucho más que la apariencia de una estancia. Su tonalidad modifica la percepción de la luz, el formato influye en la amplitud visual y el acabado establece una relación concreta con los muebles, las paredes y los elementos arquitectónicos. Cuando la madera ocupa ese plano, también introduce textura, profundidad y una conexión directa con la materia natural.
Con una trayectoria iniciada en Barcelona en 1977, YVYRA representa la continuidad de dos generaciones dedicadas al diseño y la fabricación de suelos de madera. Su propuesta parte del conocimiento acumulado durante décadas, pero no se limita a reproducir soluciones tradicionales. La atención al detalle, la variedad de colecciones y la capacidad de participar en proyectos muy distintos definen una forma reconocible de trabajar la madera.
La experiencia adquiere valor cuando permite interpretar mejor las necesidades de cada espacio. Tras 48 años de actividad, la firma mantiene una relación estrecha con la madera, el diseño y los detalles que diferencian un suelo convencional de una superficie integrada en el proyecto arquitectónico. Ese recorrido aporta una perspectiva amplia sobre la función estética y práctica que puede desempeñar el pavimento.
Cada suelo se plantea como una pieza capaz de participar en la identidad del espacio, no como un elemento secundario que se escoge al final de una obra. Esta visión exige observar las proporciones, el tipo de estancia, la iluminación y el lenguaje general del interior antes de definir el resultado que se desea alcanzar.
La combinación de experiencia y búsqueda creativa permite abordar ambientes residenciales, establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y edificios de uso público. No todos estos lugares presentan las mismas exigencias. Una vivienda necesita intimidad y continuidad visual, mientras que un espacio de hostelería debe transmitir carácter y mantener una relación coherente con el concepto del negocio.
Por ello, el valor de una trayectoria prolongada no reside únicamente en el número de años. También se refleja en la capacidad de adaptar el conocimiento a escalas, estilos y usos diferentes. La madera se convierte así en una herramienta de diseño flexible, capaz de intervenir en interiores serenos, composiciones expresivas o proyectos donde la arquitectura ya posee una personalidad muy marcada.
La variedad de producto resulta decisiva cuando el suelo debe responder a una idea de interiorismo concreta. La firma organiza su oferta de interior en las colecciones Millésime, 1OAK Unico, Bespoke y Ynova. Esta estructura facilita que arquitectos, interioristas y propietarios puedan buscar una solución acorde con la atmósfera, el nivel de personalización y el lenguaje material de cada proyecto.
Millésime forma parte de las líneas con presencia en numerosos espacios realizados por la marca. Su aplicación en restaurantes, hoteles y otros ambientes permite comprobar cómo un suelo de madera puede reforzar la elegancia del conjunto sin competir con el mobiliario, la iluminación o las piezas decorativas. La superficie aporta continuidad y ayuda a ordenar visualmente zonas amplias.
La colección adecuada no se elige solo por una muestra aislada, sino por la relación que establecerá con todo el espacio. El color puede suavizar contrastes, la disposición de las piezas puede dirigir la mirada y la textura puede añadir profundidad a una composición con pocos elementos. Son decisiones que conviene estudiar dentro del proyecto completo.
1OAK Unico amplía las posibilidades disponibles para interiores en los que la madera debe asumir un papel destacado. Los proyectos asociados a esta colección muestran su presencia en viviendas privadas y otros espacios de alcance internacional. Esta diversidad permite apreciar cómo una misma familia de producto puede integrarse en arquitecturas con escalas y referencias culturales distintas.
Bespoke introduce de manera expresa la idea de personalización. En determinados proyectos, las dimensiones, el ritmo visual o la combinación con materiales adyacentes requieren una solución que no responda a un planteamiento estandarizado. La posibilidad de ajustar el suelo al concepto arquitectónico aporta coherencia, especialmente cuando el diseño incluye elementos singulares o una distribución poco convencional.
Ynova completa las colecciones de interior con una propuesta orientada a transformar viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, comercios e incluso espacios culturales. La amplitud de posibles aplicaciones revela una concepción versátil del suelo de madera. No se trata de vincularlo a un único estilo decorativo, sino de entender cómo puede acompañar diferentes formas de habitar y utilizar un espacio.
La relación con la madera se extiende más allá de los interiores. La oferta exterior se articula mediante Exterpark, una colección de tarimas concebida para intervenir en espacios al aire libre. Su presencia amplía la continuidad material entre las zonas interiores y exteriores, una cuestión relevante en viviendas, hoteles o proyectos donde terrazas y jardines forman parte activa de la arquitectura.
Mantener un lenguaje común entre interior y exterior favorece una lectura más fluida del conjunto. La madera puede actuar como vínculo entre ambas áreas, sobre todo cuando grandes ventanales, patios o accesos abiertos eliminan los límites visuales tradicionales. En esos casos, el suelo ayuda a construir una transición ordenada entre ambientes con usos diferentes.
La existencia de colecciones específicas también evita aplicar una misma respuesta a situaciones que no comparten condiciones. Un espacio exterior necesita una solución desarrollada para ese entorno, mientras que un interior admite otras decisiones de acabado, composición y presencia visual. Separar ambas categorías permite abordar cada proyecto con criterios más precisos.
Además, la tarima exterior puede modificar la forma de utilizar una terraza o una zona de descanso. Al aportar continuidad, calidez y una base visual bien definida, contribuye a que esos lugares se perciban como una extensión real de la arquitectura. El resultado no depende únicamente del mobiliario, sino de cómo todos los elementos forman una composición unitaria.
Un suelo de madera se compone de numerosas decisiones pequeñas cuyo efecto solo se aprecia por completo una vez instalado. La orientación, el encuentro con otros materiales, la escala de las piezas y la relación con puertas o elementos fijos pueden alterar la percepción final. Por este motivo, el detalle ocupa un lugar central en la filosofía de la marca.
La precisión no busca llamar la atención de manera aislada, sino conseguir que el pavimento parezca pertenecer al espacio desde el principio. Cuando los encuentros están bien resueltos y la composición mantiene un ritmo coherente, el suelo acompaña la arquitectura sin introducir interrupciones visuales innecesarias.
Esta manera de trabajar también permite respetar el carácter propio de la madera. Sus matices aportan profundidad y evitan que la superficie resulte plana o impersonal. En lugar de ocultar su naturaleza, el diseño puede utilizarla para crear ambientes con una expresión más cercana, equilibrada y vinculada al paso del tiempo.
La atención al detalle adquiere aún más importancia en proyectos singulares. Un hotel, una joyería o un restaurante necesitan que cada material contribuya a una experiencia determinada. El suelo debe dialogar con la iluminación, los recorridos y la identidad del establecimiento. Una elección inconexa puede debilitar el concepto, mientras que una solución bien integrada lo refuerza sin imponerse.
Los trabajos realizados ofrecen una lectura práctica de las posibilidades de cada colección. La madera de la firma aparece en residencias privadas de Barcelona, Amberes y Nueva York, además de proyectos ubicados en Dubái, Turquía, Andorra, Maldivas y Colombia. Esta presencia internacional muestra su adaptación a contextos arquitectónicos y culturales diversos.
Entre los proyectos figuran espacios reconocidos como Casa Batlló, el Aeropuerto Internacional de Estambul, Casa Seat y Bvlgari Ocean Mansions. También aparecen hoteles, restaurantes, comercios y viviendas particulares. La amplitud de estas aplicaciones evidencia que el suelo puede asumir funciones estéticas muy diferentes sin perder su condición de elemento arquitectónico.
En el ámbito hotelero, la cartera incluye proyectos como el Hotel Sir Victor de Barcelona, el Hotel Eurostars de Sitges, el Waldorf Astoria de Maldivas, el Hotel Santa María Briones y el Hotel Gorka de San Sebastián. En estos espacios, el pavimento participa en ambientes que deben mantener una imagen cuidada y, al mismo tiempo, resultar acogedores.
Con una trayectoria iniciada en Barcelona en 1977, YVYRA representa la continuidad de dos generaciones dedicadas al diseño y la fabricación de suelos de madera. Su propuesta parte del conocimiento acumulado durante décadas, pero no se limita a reproducir soluciones tradicionales. La atención al detalle, la variedad de colecciones y la capacidad de participar en proyectos muy distintos definen una forma reconocible de trabajar la madera.
Una trayectoria construida sobre la madera y el diseño
La experiencia adquiere valor cuando permite interpretar mejor las necesidades de cada espacio. Tras 48 años de actividad, la firma mantiene una relación estrecha con la madera, el diseño y los detalles que diferencian un suelo convencional de una superficie integrada en el proyecto arquitectónico. Ese recorrido aporta una perspectiva amplia sobre la función estética y práctica que puede desempeñar el pavimento.
Cada suelo se plantea como una pieza capaz de participar en la identidad del espacio, no como un elemento secundario que se escoge al final de una obra. Esta visión exige observar las proporciones, el tipo de estancia, la iluminación y el lenguaje general del interior antes de definir el resultado que se desea alcanzar.
La combinación de experiencia y búsqueda creativa permite abordar ambientes residenciales, establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y edificios de uso público. No todos estos lugares presentan las mismas exigencias. Una vivienda necesita intimidad y continuidad visual, mientras que un espacio de hostelería debe transmitir carácter y mantener una relación coherente con el concepto del negocio.
Por ello, el valor de una trayectoria prolongada no reside únicamente en el número de años. También se refleja en la capacidad de adaptar el conocimiento a escalas, estilos y usos diferentes. La madera se convierte así en una herramienta de diseño flexible, capaz de intervenir en interiores serenos, composiciones expresivas o proyectos donde la arquitectura ya posee una personalidad muy marcada.
Colecciones para interpretar espacios diferentes
La variedad de producto resulta decisiva cuando el suelo debe responder a una idea de interiorismo concreta. La firma organiza su oferta de interior en las colecciones Millésime, 1OAK Unico, Bespoke y Ynova. Esta estructura facilita que arquitectos, interioristas y propietarios puedan buscar una solución acorde con la atmósfera, el nivel de personalización y el lenguaje material de cada proyecto.
Millésime forma parte de las líneas con presencia en numerosos espacios realizados por la marca. Su aplicación en restaurantes, hoteles y otros ambientes permite comprobar cómo un suelo de madera puede reforzar la elegancia del conjunto sin competir con el mobiliario, la iluminación o las piezas decorativas. La superficie aporta continuidad y ayuda a ordenar visualmente zonas amplias.
La colección adecuada no se elige solo por una muestra aislada, sino por la relación que establecerá con todo el espacio. El color puede suavizar contrastes, la disposición de las piezas puede dirigir la mirada y la textura puede añadir profundidad a una composición con pocos elementos. Son decisiones que conviene estudiar dentro del proyecto completo.
1OAK Unico amplía las posibilidades disponibles para interiores en los que la madera debe asumir un papel destacado. Los proyectos asociados a esta colección muestran su presencia en viviendas privadas y otros espacios de alcance internacional. Esta diversidad permite apreciar cómo una misma familia de producto puede integrarse en arquitecturas con escalas y referencias culturales distintas.
Bespoke introduce de manera expresa la idea de personalización. En determinados proyectos, las dimensiones, el ritmo visual o la combinación con materiales adyacentes requieren una solución que no responda a un planteamiento estandarizado. La posibilidad de ajustar el suelo al concepto arquitectónico aporta coherencia, especialmente cuando el diseño incluye elementos singulares o una distribución poco convencional.
Ynova completa las colecciones de interior con una propuesta orientada a transformar viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, comercios e incluso espacios culturales. La amplitud de posibles aplicaciones revela una concepción versátil del suelo de madera. No se trata de vincularlo a un único estilo decorativo, sino de entender cómo puede acompañar diferentes formas de habitar y utilizar un espacio.
Soluciones de madera también para exteriores
La relación con la madera se extiende más allá de los interiores. La oferta exterior se articula mediante Exterpark, una colección de tarimas concebida para intervenir en espacios al aire libre. Su presencia amplía la continuidad material entre las zonas interiores y exteriores, una cuestión relevante en viviendas, hoteles o proyectos donde terrazas y jardines forman parte activa de la arquitectura.
Mantener un lenguaje común entre interior y exterior favorece una lectura más fluida del conjunto. La madera puede actuar como vínculo entre ambas áreas, sobre todo cuando grandes ventanales, patios o accesos abiertos eliminan los límites visuales tradicionales. En esos casos, el suelo ayuda a construir una transición ordenada entre ambientes con usos diferentes.
La existencia de colecciones específicas también evita aplicar una misma respuesta a situaciones que no comparten condiciones. Un espacio exterior necesita una solución desarrollada para ese entorno, mientras que un interior admite otras decisiones de acabado, composición y presencia visual. Separar ambas categorías permite abordar cada proyecto con criterios más precisos.
Además, la tarima exterior puede modificar la forma de utilizar una terraza o una zona de descanso. Al aportar continuidad, calidez y una base visual bien definida, contribuye a que esos lugares se perciban como una extensión real de la arquitectura. El resultado no depende únicamente del mobiliario, sino de cómo todos los elementos forman una composición unitaria.
La atención al detalle como parte del proceso
Un suelo de madera se compone de numerosas decisiones pequeñas cuyo efecto solo se aprecia por completo una vez instalado. La orientación, el encuentro con otros materiales, la escala de las piezas y la relación con puertas o elementos fijos pueden alterar la percepción final. Por este motivo, el detalle ocupa un lugar central en la filosofía de la marca.
La precisión no busca llamar la atención de manera aislada, sino conseguir que el pavimento parezca pertenecer al espacio desde el principio. Cuando los encuentros están bien resueltos y la composición mantiene un ritmo coherente, el suelo acompaña la arquitectura sin introducir interrupciones visuales innecesarias.
Esta manera de trabajar también permite respetar el carácter propio de la madera. Sus matices aportan profundidad y evitan que la superficie resulte plana o impersonal. En lugar de ocultar su naturaleza, el diseño puede utilizarla para crear ambientes con una expresión más cercana, equilibrada y vinculada al paso del tiempo.
La atención al detalle adquiere aún más importancia en proyectos singulares. Un hotel, una joyería o un restaurante necesitan que cada material contribuya a una experiencia determinada. El suelo debe dialogar con la iluminación, los recorridos y la identidad del establecimiento. Una elección inconexa puede debilitar el concepto, mientras que una solución bien integrada lo refuerza sin imponerse.
Proyectos que muestran la versatilidad de las colecciones
Los trabajos realizados ofrecen una lectura práctica de las posibilidades de cada colección. La madera de la firma aparece en residencias privadas de Barcelona, Amberes y Nueva York, además de proyectos ubicados en Dubái, Turquía, Andorra, Maldivas y Colombia. Esta presencia internacional muestra su adaptación a contextos arquitectónicos y culturales diversos.
Entre los proyectos figuran espacios reconocidos como Casa Batlló, el Aeropuerto Internacional de Estambul, Casa Seat y Bvlgari Ocean Mansions. También aparecen hoteles, restaurantes, comercios y viviendas particulares. La amplitud de estas aplicaciones evidencia que el suelo puede asumir funciones estéticas muy diferentes sin perder su condición de elemento arquitectónico.
En el ámbito hotelero, la cartera incluye proyectos como el Hotel Sir Victor de Barcelona, el Hotel Eurostars de Sitges, el Waldorf Astoria de Maldivas, el Hotel Santa María Briones y el Hotel Gorka de San Sebastián. En estos espacios, el pavimento participa en ambientes que deben mantener una imagen cuidada y, al mismo tiempo, resultar acogedores.