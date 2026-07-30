El Ayuntamiento destina cerca de 10.000 euros a iniciativas de colectivos sociales

El Ayuntamiento de Montilla ha propuesto destinar cerca de 10.000 euros a diez proyectos sociales promovidos por entidades y colectivos dentro de la convocatoria municipal de subvenciones para la promoción de la prestación de servicios sociales. La propuesta provisional, firmada el pasado 7 de julio, distribuye las ayudas entre iniciativas relacionadas con el acompañamiento, la inclusión, la salud, la comunidad, la música y el bienestar personal.La mayor aportación corresponde a la Fundación Futuro Singular Córdoba, que podrá recibir 1.748,59 euros para desarrollar el proyecto "Manos de barro, comunidad y diversidad". La iniciativa cuenta con un presupuesto de 3.628,02 euros, de los que la entidad solicitó 2.500 euros, y contempla gastos de personal y materiales.Además, la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (Amfimo) y la Fundación EMET Arco Iris recibirían las dos siguientes cantidades más elevadas de la convocatoria. En ambos casos, la propuesta municipal alcanza los 1.263,50 euros: Amfimo destinará la ayuda al proyecto "Yo También 2026", cuyo presupuesto asciende a 12.598,40 euros, mientras que EMET desarrollará "Sanando Costuras", presupuestado en 2.673,12 euros.Por otro lado, el Ayuntamiento plantea conceder 1.200,82 euros a la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (Acofi) para "Activa+", una propuesta que obtuvo la mayor puntuación después del proyecto presentado por la Fundación Futuro Singular Córdoba. "Activa+" dispone de un presupuesto de 2.300 euros y había solicitado una subvención de 2.047 euros para sufragar gastos de personal.Por otro lado, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Montilla (Afamo) podrá contar con una aportación de 936,14 euros para llevar a cabo "Afamo con los cinco sentidos". El proyecto presenta un presupuesto de 2.630,56 euros, de los que la entidad había solicitado 1.957,13 euros, mientras que los 673,43 euros restantes procederán de recursos propios.De igual modo, la Fundación Somos Naturaleza (FSN) figura en la propuesta provisional con una ayuda de 834,81 euros para "Cultivando presente, comunidad y territorio". La iniciativa tiene un presupuesto de 2.667,19 euros y contempla gastos de personal y suministros.Asimismo, la Asociación Cultural y Deportiva (Acude) dispondrá de 776,15 euros para impulsar "Música para ser feliz". El proyecto está presupuestado en 3.800 euros, con una subvención solicitada de 2.000 euros y una aportación de recursos propios de 1.800 euros. La cuantía municipal se dedicará a gastos de personal.A su vez, la Fundación Social Universal (FSU) podrá recibir 744,56 euros para "Crecer con derechos", una propuesta con un presupuesto de 4.606,74 euros. La entidad solicitó 1.500 euros y prevé aportar 3.106,74 euros mediante recursos propios. La ayuda podrá cubrir gastos de personal y material fungible.Por su parte, la Asociación Juvenil Remonta contará con una subvención propuesta de 622,73 euros para "Redes Saludables". El programa dispone de un presupuesto de 1.500 euros y la aportación municipal se podrá destinar a personal y material fungible. Finalmente, la Asociación Patitas que Sanan completa la relación de entidades admitidas con "Huellas de vida". El Ayuntamiento propone aportar 600,19 euros a esta iniciativa, que presenta un presupuesto de 2.920 euros y había solicitado una ayuda de 2.500 euros para gastos de personal.