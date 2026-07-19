La talla de San Francisco Solano de Pedro de Mena preside el altar mayor de Santiago

Un maestro clave del barroco

Patrón de Montilla

La apertura del semestre jubilar por el 300.º aniversario de la canonización de san Francisco Solano ha propiciado una estampa insólita en la Parroquia de Santiago Apóstol. La talla de El Santo que realizó Pedro de Mena, uno de los escultores más brillantes del Barroco español y el máximo exponente de la escuela andaluza de imaginería junto a su maestro Alonso Cano, presidirá hasta el próximo 27 de diciembre el altar mayor del templo en el querecibió las aguas bautismales el 15 de marzo de 1549.La presencia de la escultura bajo el templete neoclásico del altar mayor ofrece una estampa histórica en el templo mayor de La Escuchuela. La iniciativa constituye el particular homenaje de la Parroquia Mayor de Santiago al patrón de la localidad, después de que el pasado martes se abriera la entrada de la casa natal de El Santo comoPrecisamente, en la nave izquierda de la Parroquia de Santiago se encuentra la Capilla del Bautismo, que conserva la histórica pila en la que el patrón recibió este sacramento pocos días después de su nacimiento. Este espacio alberga habitualmente la valiosa talla barroca que ahora ocupa un lugar destacado en el altar mayor, donde podrá ser contemplada durante los próximos meses por los fieles y visitantes.La obra fue ejecutada por Pedro de Mena y Medrano, uno de los escultores más destacados del barroco español. El historiador Antonio Luis Jiménez indica enque se trata de un "retrato de El Santo donado por el marqués de Priego a la comunidad franciscana con motivo de la beatificación de nuestro paisano, en 1675".La imagen estuvo vinculada originalmente a la desaparecida iglesia de San Francisco, situada en la Corredera. Tras la Desamortización de Mendizábal, ocurrida en 1835, el patrimonio de aquel templo pasó a la Parroquia Mayor de Santiago. Entre las obras trasladadas se encontraba la talla de San Francisco Solano, junto a otras imágenes como las de San Pedro de Alcántara y San Antonio de Padua, que actualmente flanquean la imagen de Santa María del Socorro.De este modo, la entronización del San Francisco Solano de Pedro de Mena bajo el templete neoclásico del altar mayor recupera parte de la memoria artística y religiosa de Montilla. La estampa une el valor de una de las piezas más relevantes del patrimonio local con la celebración del tricentenario de la canonización del misionero montillano.Pedro de Mena y Medrano nació en Granada en agosto de 1628 y falleció en Málaga el 13 de octubre de 1688. El escultor se dedicó principalmente a la imaginería religiosa, un oficio que también había ejercido su padre, Alonso de Mena, de quien heredó un taller en Granada.Además, Pedro de Mena mantuvo durante treinta años otro taller en Málaga, ciudad a la que se trasladó para participar en la ejecución de una de sus obras más reconocidas: la sillería del coro de la Catedral de Málaga. Desde allí atendió numerosos encargos, especialmente los procedentes de órdenes religiosas.Sus esculturas se distinguen por los rostros y rasgos alargados, el tratamiento de las vestiduras mediante perfiles extremadamente finos, la utilización de colores con fuertes contrastes y el realismo de las encarnaduras. Estas características se aprecian especialmente en obras como la, las dolorosas y losEl impacto alcanzado por la imagen de San Francisco de Asís realizada para la Catedral Primada de Toledo favoreció su reconocimiento como escultor. Gracias también a la intervención del cardenal Moscoso y Sandoval, antiguo conocido de Alonso de Mena, fue nombrado maestro mayor de la catedral toledana.San Francisco Solano nació en Montilla el 10 de marzo de 1549, en una vivienda situada en la antigua calle del Sotollón, sobre cuyo solar se levanta actualmente la parroquia que lleva su nombre. Apenas quince días después de su fallecimiento en Lima, los franciscanos peruanos promovieron ante la Curia limeña la apertura de la causa que terminaría conduciendo a su canonización.La devoción hacia else extendió tanto en Hispanoamérica como en su ciudad natal. El 25 de marzo de 1647, a instancias de los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba, se acordó su nombramiento como patrono de Montilla. Este patronazgo recibió el reconocimiento eclesiástico definitivo en 1745 mediante una bula promulgada por el papa Benedicto XIV.Además de mantener una profunda vinculación con Montilla, san Francisco Solano conserva una destacada presencia devocional en ciudades hispanoamericanas como Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y La Habana. Su memoria vuelve ahora a ocupar el centro de la vida religiosa y patrimonial montillana gracias al Semestre Jubilar y a la histórica presencia de la talla de Pedro de Mena en el altar mayor de Santiago.