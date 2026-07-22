Salesianos Montilla conquista dos campeonatos absolutos de ajedrez



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla firmó el pasado fin de semana una destacada participación en los torneos de ajedrez celebrados en Puente Genil, Villarrubia y Algarrobo, donde sus representantes conquistaron dos campeonatos absolutos y varios premios en categorías inferiores y por nivel Elo.La primera de estas citas tuvo lugar el viernes 17 de julio en el anexo del polideportivo municipal de Puente Genil, escenario del XLIV Torneo de Ajedrez Villa de Puente Genil. La competición reunió a 41 jugadores, entre ellos diez integrantes del Club Deportivo Salesianos Montilla, que afrontaron seis rondas a un ritmo de ocho minutos más tres segundos por movimiento.David Martín Martín obtuvo el resultado más sobresaliente de la representación montillana al proclamarse campeón absoluto del torneo. Su triunfo estuvo acompañado por un trofeo y un premio económico de 60 euros. Además, Marco Olmo Criado terminó en la cuarta posición de la clasificación general y recibió un premio de 45 euros. Iván Morales Zafra también subió a lo más alto de su categoría al conseguir el primer puesto entre los participantes con un Elo inferior a 1600, un resultado por el que recibió un vale de 25 euros.La participación de Salesianos Montilla dejó igualmente varios puestos de honor en las categorías inferiores. Francisco Garrido López fue segundo en sub-14, mientras que Fernando Albornoz Espejo alcanzó esa misma posición en sub-12. Ambos recibieron un regalo por sus respectivas clasificaciones.Por su parte, Adrián Gallego Lara se proclamó campeón sub-8 y obtuvo un trofeo. En esa misma categoría, Rubén Moreno Rodríguez consiguió el segundo puesto en el que fue su primer torneo. El club destacó su estreno y señaló que se trató de “un magnífico debut y de una actuación que invita a soñar con un gran futuro”.Tras la competición, la entidad felicitó a los diez jugadores que la representaron en Puente Genil por el esfuerzo, el compromiso y la actitud mostrados durante las seis rondas. El club manifestó que “más allá de los resultados, nos sentimos especialmente orgullosos de que nuestros jugadores sigan demostrando los valores que hacen grande este deporte: respeto, compañerismo, deportividad y disfrutar del ajedrez como un espacio de aprendizaje y convivencia”.Un día más tarde, el sábado 18 de julio, dos integrantes del club montillano se desplazaron hasta Villarrubia para participar en el Torneo de Ajedrez Feria de Villarrubia 2026. La prueba contó con 33 jugadores, que disputaron seis rondas a un ritmo de diez minutos más cinco segundos por movimiento.José Rafael Brizuela Rojas se proclamó campeón absoluto del torneo y añadió un nuevo primer puesto al balance del Club Deportivo Salesianos Montilla durante el fin de semana. La entidad destacó tanto su nivel de juego como su dedicación al ajedrez en sus facetas de jugador y profesor.También el sábado, Adrián Gallego Lara afrontó una nueva competición en la provincia de Málaga. El joven ajedrecista participó en el X Torneo de Ajedrez Villa de Algarrobo, celebrado en la localidad de Algarrobo con la presencia de 133 jugadores.La cita malagueña se desarrolló mediante un sistema de siete rondas, con un ritmo de ocho minutos más tres segundos por movimiento. Adrián Gallego Lara volvió a imponerse en la categoría sub-8 y sumó así su segundo primer puesto del fin de semana, después del título obtenido el día anterior en Puente Genil.Los resultados cosechados en las tres competiciones precedieron a la conmemoración, este lunes 20 de julio, del Día Internacional del Ajedrez. Con motivo de esta fecha, que recuerda la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en 1924, Salesianos Montilla resaltó la dimensión formativa y universal de esta disciplina.El club señaló que “el ajedrez nos enseña que no siempre gana quien mueve más rápido, sino quien observa mejor, piensa con calma y aprende de cada partida. Detrás de cada movimiento hay estrategia, paciencia, concentración y respeto por el rival”.De igual modo, la entidad recordó la capacidad del ajedrez para reunir a jugadores de distintas generaciones alrededor de un tablero y afirmó que “es un deporte sin barreras de edad, capaz de unir a niños y adultos alrededor de un mismo tablero, donde cada partida es una nueva oportunidad para crecer”.Finalmente, Salesianos Montilla invitó a conmemorar la jornada practicando este deporte y destacó que “hoy es un buen día para sacar el tablero, disfrutar de una partida y recordar que, como en la vida, cada decisión cuenta”.