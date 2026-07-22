Montemayor revivirá siete siglos de historia con un mercado medieval y un campamento histórico

Montemayor revivirá siete siglos de historia desde este jueves y hasta el sábado 25 de julio con una nueva edición de La Fundación, una celebración que combinará un campamento histórico, un mercado medieval, música, circo, exposiciones y distintas propuestas culturales para recordar el pasado del municipio y mantener vivo el vínculo de sus vecinos con sus raíces.La programación —que— comenzará mañana jueves y se prolongará durante tres jornadas en las que las calles de Montemayor recuperarán una ambientación inspirada en épocas pasadas. La cita reunirá actividades permanentes y espectáculos específicos distribuidos a lo largo de cada día.En ese sentido, el campamento histórico, el mercado medieval y la exposición de armas permanecerán abiertos durante las tres jornadas. La programación diaria también incluirá pasacalles musicales y actuaciones de circo, mientras que el Museo de Ulia contará con un horario especial durante la celebración.La jornada inaugural arrancará mañana a las 20.00 horas con el Desfile de la Fundación, uno de los principales actos de esta edición. Una hora después, a las 21.00 horas, tendrá lugar el denominado Banquete del Cochino, organizado por el Salón de Celebraciones “El Artista”.Además, el recinto acogerá actuaciones a las 21.30, 22.00, 22.30 y 23.00 horas. La primera jornada se cerrará a partir de las 23.00 horas con un gran espectáculo de danza y circo que también correrá a cargo del Salón de Celebraciones “El Artista”.Por otro lado, el mercado volverá a abrir sus puertas el viernes 24 de julio a las 21.00 horas. La actividad continuará con diferentes actuaciones programadas para las 21.30, 22.00, 22.30 y 23.00 horas. El funambulismo tomará posteriormente el protagonismo con el espectáculo Equilibrio en llamas, previsto para las 23.00 horas.La última jornada de La Fundación se desarrollará el sábado 25 de julio. El mercado abrirá nuevamente a las 21.00 horas y el recinto ofrecerá actuaciones a las 21.30, 22.00, 22.30 y 23.00 horas. La Estudiantina de Montemayor formará parte de las propuestas de esa noche, que también contará con un concierto de SAL150 a partir de las 22.30 horas.La celebración permitirá que la música tradicional, los espectáculos y los espacios ambientados en el pasado acompañen al público durante tres días. El programa propone así un recorrido por la historia local a través de las callejuelas del municipio, el mercado, el campamento y las diferentes actividades culturales.El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montemayor, Antonio Soto, explica que La Fundación no es solo una fiesta, sino "una forma de reconocer lo que fuimos para entender lo que somos". La programación pretende, de este modo, recuperar siete siglos de historia entre calles vestidas de pasado, música tradicional, barro cocido y el recuerdo de las raíces de Montemayor.