Carlos Jesús Gallardo, nuevo director de la Casa Sacerdotal "San Juan de Ávila"

El sacerdote montillano Carlos Jesús Gallardo Panadero asumirá la dirección de la Casa Sacerdotal "San Juan de Ávila" de Córdoba tras el nombramiento hecho público por el obispo, Jesús Fernández González, que ha renovado el equipo responsable de este centro dedicado al cuidado y la atención de los presbíteros mayores.El actual rector del Seminario Conciliar "San Pelagio" compatibilizará esta responsabilidad con la dirección de la Casa Sacerdotal, situada junto al propio seminario y con el que comparte diferentes instalaciones. El sacerdote Jorge Díaz ejercerá como subdirector, mientras que Ramón Díaz-Castellanos, responsable del protectorado canónico, será el nuevo gerente.El nuevo equipo tendrá a su cargo una residencia inaugurada en enero de 2011 para acoger a sacerdotes que, debido a su edad o a problemas de salud, no pueden vivir de manera independiente. La Casa Sacerdotal también admite a familiares convivientes por diferentes motivos y ofrece alojamiento a los presbíteros que se encuentren circunstancialmente en Córdoba.El edificio dispone de capacidad para 40 personas y cuenta con dos plantas distribuidas sobre unas instalaciones de 5.877 metros cuadrados. Entre sus dependencias se encuentran una capilla, una enfermería, varios salones de reuniones, habitaciones, comedores, gimnasio, sótano, almacén, cocina y patio de recreo.Además, las Hermanas de Marta y María y once profesionales se encargan de atender a los sacerdotes residentes. El equipo está compuesto, entre otros trabajadores, por auxiliares, terapeutas, cocineras y limpiadoras, que desarrollan las distintas tareas asistenciales y cotidianas del centro.Carlos Jesús Gallardo Panadero nació en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de diciembre de 1985 y fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 2010, con solo 25 años. Su trayectoria pastoral ha mantenido desde sus primeros años una vinculación estrecha con Montilla, donde ejerció como vicario parroquial de Santiago Apóstol.En la localidad también fue vicerrector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila y vicedirector del Centro Diocesano San Juan de Ávila. Más tarde, a finales de junio de 2014, fue propuesto como director espiritual adjunto del Seminario Conciliar Mayor "San Pelagio", una responsabilidad que compaginó con el Apostolado en la diócesis de Córdoba.Su trayectoria dentro del seminario dio un nuevo paso cuando fue designado rector del Seminario Conciliar "San Pelagio". Apenas once meses después de asumir esa responsabilidad, el 26 de mayo de 2023, se convirtió en canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.Por otro lado, Carlos Jesús Gallardo Panadero desarrolla actualmente su labor dentro del Cabildo Catedralicio de canónigos, la institución encargada de las funciones litúrgicas más solemnes de la Catedral y del cuidado pastoral de los fieles que acuden al templo, "con una atención especial al turismo".El sacerdote montillano forma parte también deldesde el pasado 21 de mayo. Este órgano consultivo asiste al obispo en el gobierno pastoral de la Iglesia cordobesa y cuenta igualmente entre sus integrantes con Francisco Solano Aguilar Tejada. El nombramiento de Carlos Jesús Gallardo como director de la Casa Sacerdotal añade así una nueva responsabilidad a su actividad pastoral, formativa y asistencial dentro de la diócesis de Córdoba.