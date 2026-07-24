El Ayuntamiento elimina 1.200 metros cuadrados de cubiertas de fibrocemento en el silo del trigo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha culminado ya la primera fase de las obras para sustituir las cubiertas de fibrocemento de los almacenes municipales situados en las antiguas instalaciones del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), una intervención quey que ha permitido retirar el amianto de los tejados, además de mejorar las condiciones de trabajo del personal y avanzar en la eficiencia energética del edificio.La actuación ha sido adjudicada a Himaco Obras y Promociones por un importe total de 94.079,11 euros. La Diputación de Córdoba aporta una subvención excepcional de 40.000 euros destinada a la eliminación del amianto, mientras que el Ayuntamiento de Montilla asumirá el resto de la inversión con recursos propios.Las obras afectan a 1.237 metros cuadrados de cubierta y cuentan con un plazo de ejecución previsto de dos meses. Los trabajos incluyen el desmontaje y la retirada segura de las placas de fibrocemento que contenían amianto, así como su sustitución por una nueva cubierta de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana mineral.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “cumplimos con la legislación, pero también con nuestros trabajadores, mejorando las condiciones en las que desarrollan su labor diaria y eliminando un material que presenta importantes implicaciones para la salud”.En ese sentido, la intervención responde tanto a las obligaciones establecidas por la normativa ambiental como a la necesidad de modernizar unas dependencias que concentran buena parte de los servicios operativos del Consistorio. Los almacenes municipales acogen actualmente las áreas de Obras Públicas, Alumbrado Público, Medio Ambiente y Cultura.Las instalaciones se encuentran en la confluencia de las avenidas de Málaga y José Padillo, en la zona conocida popularmente como, junto al antiguo silo del SENPA. El proceso administrativo para renovar sus cubiertas comenzó meses atrás, después de que estos edificios fueran incluidos en el censo municipal de instalaciones con presencia de amianto.Rafael Llamas destacó que la nueva solución constructiva dejará preparada la cubierta para incorporar paneles solares fotovoltaicos en el futuro. El alcalde afirmó que “nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un Ayuntamiento cada vez más autosuficiente desde el punto de vista energético, reduciendo el consumo eléctrico y aprovechando al máximo los recursos renovables”.La chapa de acero galvanizado y la capa aislante de lana mineral mejorarán el comportamiento térmico de las naves y permitirán aligerar la cubierta. Esta configuración facilitará una posterior instalación de paneles solares sin tener que acometer refuerzos estructurales adicionales.Por otro lado, el alcalde puso en valor el esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento para completar una actuación cuyo coste supera la ayuda concedida por la institución provincial. Llamas indicó que “son obras que quizá no tienen una repercusión inmediata o muy visible para la ciudadanía, pero sí contribuyen a construir un modelo de ciudad más sostenible, más eficiente y mejor preparado para el futuro”.Por su parte, la teniente de alcalde de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, explicó que los almacenes constituían el edificio de titularidad municipal que presentaba una mayor superficie de cubiertas de fibrocemento dentro del censo local de amianto."Su eliminación resulta necesaria para cumplir la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la gestión antes de 2028 de las instalaciones o emplazamientos públicos con mayor riesgo", explicó la edil montillana.Casado detalló que la retirada del fibrocemento ya ha finalizado y que la intervención se centra ahora en la colocación del aislamiento térmico y de la nueva cubierta metálica. "Esta renovación favorecerá unas mejores condiciones de habitabilidad para el personal de los servicios municipales que desarrolla su actividad diaria en estas dependencias", indicó la edil.La retirada y la gestión del amianto han sido encomendadas a Demoliciones Córdoba, una empresa autorizada y especializada que se encarga de aplicar las medidas de seguridad requeridas y de trasladar el material a un vertedero autorizado.Con esta intervención, el Ayuntamiento de Montilla continúa desarrollando su plan de modernización de las infraestructuras municipales. La actuación combina la eliminación segura del amianto con la mejora de los espacios de trabajo, el aislamiento térmico y la preparación de los almacenes para futuras medidas de ahorro y producción de energía renovable.