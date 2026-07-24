Tres podios para el Montilla-Córdoba Triatlón en el Acuatlón de Triana

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón sumó dos oros y tres platas en el duodécimo Acuatlón Velá de Santa Ana – Memorial Iñigo Vallejo, disputado este pasado domingo en el barrio sevillano de Triana. Alejandro Castro se impuso en la distancia, mientras que Beatriz Escalante logró la segunda posición femenina en esa misma modalidad y Victoria López terminó segunda en la prueba. En esta misma modalidad, pero en la prueba masculina, Sergio Arrabal se subió al segundo escalón del podio en Cadete Masculino y Javier Mesa se impuso en Veterano 2 Masculino.La cita, organizada por OF Sport con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón, reunió a más de 400 deportistas entre las dos distancias programadas. La competición volvió a situar a Triana como uno de los principales escenarios del calendario andaluz durante el verano.La distanciafue, además, la penúltima prueba puntuable del cuarto Circuito Sevillano de Triatlón 2026. El programa también incluyó el Campeonato de Andalucía de Acuatlón Paralímpico para deportistas en silla de ruedas.Alejandro Castro firmó la principal victoria del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón durante la jornada. El deportista completó los 2,5 kilómetros iniciales de carrera a pie, el kilómetro de natación y los últimos 2,5 kilómetros de carrera en un tiempo total de 32 minutos y 39 segundos.El representante del club montillano comenzó la competición al frente y marcó el mejor registro en el primer segmento de carrera a pie. También fue el participante más rápido durante el kilómetro de natación, una actuación que le permitió afrontar el último tramo con una ventaja suficiente para asegurar la victoria.Castro cruzó la línea de meta con 53 segundos de margen sobre Alfonso Vargas, del Isbilya – Sloppy Joe’s, que ocupó la segunda posición. Alejandro Campoy, del ADSEVILLA, completó el podio después de marcar el mejor tiempo en el segmento final de carrera a pie y remontar hasta la tercera plaza. La competición paralímpica masculina en silla de ruedas concluyó con el triunfo de Manuel Afonso, del Club Deportivo Credus. Este resultado le permitió proclamarse campeón de Andalucía de Acuatlón en su categoría.La prueba femenina de distanciamantuvo una mayor igualdad hasta el último segmento de carrera a pie. Natalia Alcón Jiménez, del Polideportivo Olimpo Cádiz, fue la más rápida durante ese tramo decisivo y se adjudicó la victoria con un tiempo de 40 minutos y 22 segundos.Beatriz Escalante, representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, terminó en segunda posición a poco más de medio minuto de la vencedora. La deportista completó una actuación regular en los tres segmentos, aunque el tiempo cedido durante la natación redujo sus posibilidades de disputar la primera plaza.Escalante tuvo que mantener la intensidad hasta los últimos metros para asegurar el segundo puesto. La triatleta del conjunto montillano superó durante el tramo final a Sara García, del Isbilya – Sloppy Joe’s, que cruzó la meta solamente cuatro segundos después y completó el podio femenino.La distancia, destinada también a facilitar la incorporación de nuevos deportistas al acuatlón y al calendario federado, contó igualmente con representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Victoria López consiguió la segunda posición en la clasificación femenina.Noelia Rodríguez, del Isbilya – Sloppy Joe’s, encabezó la carrera desde sus primeros compases y logró una victoria clara con un registro de 22 minutos y 33 segundos. Victoria López alcanzó la meta 52 segundos después y se hizo con la segunda plaza, mientras que Martina Rodríguez, de la Asociación Deportiva Triatlón Ecosport Alcobendas, terminó tercera.La competición masculina se resolvió con una diferencia mínima entre los dos primeros clasificados. Alberto Vargas, del Isbilya – Sloppy Joe’s, se impuso con un tiempo de 18 minutos y 32 segundos, solamente un segundo por delante de su compañero Alfonso Vargas. Lorenzo Vidal, del Cerro Puerta Impulse Tri, completó el podio con un registro de 19 minutos y 53 segundos. En esta misma modalidad, Sergio Arrabal se subió al segundo escalón del podio en Cadete Masculino y Javier Mesa se impuso en Veterano 2 Masculino.La distanciatambién contó con participación paralímpica. Óscar Molino, del Club Deportivo Poseidón, obtuvo la victoria dentro de su categoría deportiva paralímpica. El desarrollo de las dos distancias dio lugar a una mañana de competición continuada en Triana, donde numerosos espectadores siguieron las diferentes salidas y animaron a los participantes a lo largo del recorrido. La programación reunió tanto a triatletas experimentados como a deportistas que afrontaban sus primeras pruebas de acuatlón.La duodécima edición del Acuatlón Velá de Santa Ana – Memorial Iñigo Vallejo volvió a formar parte de las actividades deportivas vinculadas al verano del histórico barrio sevillano. La prueba permitió también avanzar en la clasificación del cuarto Circuito Sevillano de Triatlón 2026, que afrontó en Triana la penúltima cita puntuable de la temporada en la distanciaEl Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.