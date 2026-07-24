Dos médicos de Quirónsalud Córdoba, entre los tres mejores especialistas de España

Los doctores del Hospital Quirónsalud Córdoba, Manuel Romero, jefe del Servicio de Reumatología, y Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología, han sido distinguidos entre los tres mejores especialistas de España en sus respectivas especialidades en el ranking elaborado por El Confidencial. Este reconocimiento, basado en la valoración de médicos colegiados de todo el país, los sitúa entre los especialistas de mayor prestigio de la Reumatología y la Neumología españolas.
Con esta iniciativa, El Confidencial reconoce el talento, la experiencia y la excelencia clínica de los especialistas mejor valorados por sus propios compañeros de profesión, poniendo en valor la calidad del sistema sanitario español y la aportación de aquellos médicos que destacan por su trayectoria y compromiso con los pacientes.
Este ranking se elabora en dos fases. En primer lugar, un comité de expertos propone diez candidatos en cada una de las 34 especialidades médicas incluidas en la clasificación. Posteriormente, más de 280.000 médicos colegiados de toda España tienen la oportunidad de votar a los tres profesionales que consideran más destacados en cada disciplina.
En el caso del doctor Romero, este reconocimiento llega por cuarto año consecutivo, mientras que el doctor Entrenas se incorpora este año a este ranking. El doctor Manuel Romero dirige el Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba desde la apertura del hospital, en septiembre de 2018. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude y el Doctoralia Awards en sus ediciones de 2017 y 2025, que lo reconoció como el reumatólogo mejor valorado de España por pacientes y profesionales, además de haber sido finalista en distintas ediciones posteriores.
Por su parte, el doctor Luis Manuel Entrenas lidera el Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba también desde la apertura del hospital, donde desarrolla una intensa actividad asistencial centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Su trayectoria profesional, unida a su compromiso con la innovación, la investigación y la excelencia clínica, lo ha consolidado como uno de los neumólogos de referencia en España, contando con distinciones como Mejores Doctors de 2024, entre otras.
La presencia de ambos especialistas en esta prestigiosa clasificación supone un reconocimiento a sus trayectorias profesionales y refuerza el compromiso del Hospital Quirónsalud Córdoba con una asistencia sanitaria de máxima calidad, sustentada en la excelencia médica y la incorporación de profesionales de reconocido prestigio.
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etcétera.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
Con esta iniciativa, El Confidencial reconoce el talento, la experiencia y la excelencia clínica de los especialistas mejor valorados por sus propios compañeros de profesión, poniendo en valor la calidad del sistema sanitario español y la aportación de aquellos médicos que destacan por su trayectoria y compromiso con los pacientes.
Este ranking se elabora en dos fases. En primer lugar, un comité de expertos propone diez candidatos en cada una de las 34 especialidades médicas incluidas en la clasificación. Posteriormente, más de 280.000 médicos colegiados de toda España tienen la oportunidad de votar a los tres profesionales que consideran más destacados en cada disciplina.
En el caso del doctor Romero, este reconocimiento llega por cuarto año consecutivo, mientras que el doctor Entrenas se incorpora este año a este ranking. El doctor Manuel Romero dirige el Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba desde la apertura del hospital, en septiembre de 2018. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude y el Doctoralia Awards en sus ediciones de 2017 y 2025, que lo reconoció como el reumatólogo mejor valorado de España por pacientes y profesionales, además de haber sido finalista en distintas ediciones posteriores.
Por su parte, el doctor Luis Manuel Entrenas lidera el Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba también desde la apertura del hospital, donde desarrolla una intensa actividad asistencial centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Su trayectoria profesional, unida a su compromiso con la innovación, la investigación y la excelencia clínica, lo ha consolidado como uno de los neumólogos de referencia en España, contando con distinciones como Mejores Doctors de 2024, entre otras.
La presencia de ambos especialistas en esta prestigiosa clasificación supone un reconocimiento a sus trayectorias profesionales y refuerza el compromiso del Hospital Quirónsalud Córdoba con una asistencia sanitaria de máxima calidad, sustentada en la excelencia médica y la incorporación de profesionales de reconocido prestigio.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etcétera.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA