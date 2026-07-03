Perforación septal: un problema oculto que puede dificultar la respiración

Abordaje terapéutico

La perforación septal, conocida popularmente como un "agujero" en el tabique nasal, es una patología poco conocida entre la población que, sin embargo, puede llegar a afectar de forma importante a la respiración y al bienestar cotidiano de quienes la padecen.Aunque en ocasiones pasa desapercibida y se detecta de manera casual durante una revisión médica, en otros casos provoca síntomas persistentes que condicionan significativamente la calidad de vida, según indica el doctor, que es uno de los jefes del servicio de Otorrinolaringología delEl doctor Aguilar explica que "la importancia de tratar una perforación septal no radica únicamente en cerrar un orificio anatómico, sino en restaurar la función normal de la nariz, que desempeña un papel fundamental en el acondicionamiento del aire que respiramos".El tabique nasal es la estructura que separa ambas fosas nasales y participa activamente en la humidificación, calentamiento y adecuada conducción del aire hacia los pulmones. Cuando aparece una perforación, este mecanismo se altera, dando lugar a síntomas que, en muchos casos, los pacientes no relacionan inicialmente con esta patología.Entre las causas más frecuentes de perforación septal se encuentran las cirugías nasales previas, los traumatismos y la cauterización repetida de episodios de sangrado nasal. También puede estar relacionada con el uso prolongado e inadecuado de determinados pulverizadores nasales, enfermedades inflamatorias o autoinmunes (como la granulomatosis con poliangeítis), algunas infecciones, el consumo de cocaína y, excepcionalmente, tumores de la cavidad nasal.El especialista señala que, aunque algunas perforaciones son asintomáticas, cuando producen manifestaciones clínicas pueden resultar especialmente molestas. Los pacientes suelen referir sensación de obstrucción nasal, sequedad intensa, formación continua de costras, sangrados nasales recurrentes, silbidos al respirar, irritación persistente o dolor en el interior de la nariz. En perforaciones de mayor tamaño puede producirse además una alteración significativa del flujo aéreo nasal e incluso deformidades estéticas de la pirámide nasal en fases más avanzadas."Muchos pacientes llevan años conviviendo con costras, sequedad, sangrados frecuentes o dificultad respiratoria sin conocer el origen de estos síntomas", explica el doctor Aguilar. "Una valoración especializada permite identificar la causa de la perforación y ofrecer el tratamiento más adecuado en función de cada caso".El abordaje terapéutico depende del tamaño y la localización de la lesión, así como de la sintomatología que presente el paciente. En situaciones leves pueden recomendarse inicialmente medidas conservadoras, como lavados nasales, pomadas hidratantes. En otras ocasiones se colocan botones septales, pero habitualmente son mal tolerados.Sin embargo, cuando los síntomas son importantes o la perforación progresa, la cirugía constituye la opción definitiva. En este sentido, el especialista destaca los avances experimentados en los últimos años gracias a la cirugía endoscópica nasal, una técnica mínimamente invasiva que permite abordar estas lesiones con una gran precisión."La técnica que utilizamos habitualmente consiste en el cierre mediante colgajos mucosos vascularizados obtenidos del propio interior de la nariz", afirma el doctor Aguilar, y añade que "se realiza bajo visión endoscópica de alta definición, evitando incisiones externas y favoreciendo una recuperación más cómoda para el paciente".El objetivo final del tratamiento va más allá del cierre de la perforación, y es aliviar los síntomas, restablecer la función fisiológica de la nariz y devolver al paciente una mejor calidad de vida. Las perforaciones septales constituyen, por tanto, una patología que no siempre es visible desde el exterior, pero cuyo impacto puede ser considerable. Un diagnóstico precoz y una valoración especializada resultan fundamentales para determinar la causa del problema y ofrecer soluciones eficaces y personalizadas, concluye el doctor Aguilar.