El Ayuntamiento destinará casi un millón de euros a mejorar la accesibilidad de calles y caminos rurales

Mejora del Camino Viejo de Córdoba



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana, durante una visita institucional de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, las dos actuaciones que se desarrollarán en el municipio con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), centradas en la mejora de la accesibilidad urbana en varias vías principales y en el acondicionamiento del Camino Viejo de Córdoba, con una inversión global que permitirá renovar espacios públicos, reforzar infraestructuras básicas y generar contratación laboral vinculada al desarrollo de estas obras.La actuación de mayor envergadura será la reurbanización para la mejora de la accesibilidad en distintos tramos de la Avenida de la Constitución, la calle Platero Alonso de Luque y la Avenida de Málaga. El proyecto cuenta con un presupuesto de 784.801,14 euros, de los que 496.735,63 euros corresponden a mano de obra y 288.065,51 euros a materiales. La aportación municipal asciende a 64.534,48 euros.Además, la intervención tendrá una duración aproximada de diez meses y permitirá la contratación de 248 peones durante quince días y 31 oficiales durante un mes. Se trata, por tanto, de una obra de amplio alcance tanto por su dimensión urbana como por su impacto en la generación de empleo dentro del PFEA.En concreto, el proyecto contempla la ampliación y mejora de acerados con el objetivo de favorecer la accesibilidad peatonal, especialmente en el entorno del CEIP Gran Capitán y del IES Inca Garcilaso. La intervención afectará a una zona de tránsito cotidiano para escolares, familias y vecinos de la Barriada de La Toba, donde la continuidad de los itinerarios peatonales y la seguridad de los desplazamientos resultan especialmente relevantes.De igual modo, la actuación incluye la reorganización de los estacionamientos, la conversión en sentido único de un tramo de la calle Platero Alonso de Luque y la continuidad del itinerario peatonal entre la Avenida de la Constitución y la Avenida de Málaga. Estas medidas buscan ordenar la movilidad en este entorno y mejorar la conexión entre algunas de las principales vías de acceso y circulación de la ciudad.Por otro lado, el proyecto prevé también la renovación de infraestructuras subterráneas, con la sustitución de la red de abastecimiento de agua de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil, la mejora del alcantarillado y del saneamiento y la implantación de nuevas redes de alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y riego.Asimismo, se ejecutará una red separativa de alcantarillado de 90 metros en el inicio de la Avenida de Málaga, una medida destinada a reforzar el drenaje de una zona históricamente afectada por problemas de acumulación de agua. Esta actuación permitirá actuar sobre uno de los puntos sensibles del entorno, aprovechando la reurbanización para mejorar también el funcionamiento de los servicios básicos.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta intervención supone "la continuidad de las actuaciones que ya hemos desarrollado en avenidas como Málaga, Europa o Pío XII, mejorando la accesibilidad, la caminabilidad y la imagen de las principales entradas de nuestro municipio”.En ese sentido, Rafael Llamas ha señalado que la ampliación del acerado junto al CEIP Gran Capitán permitirá mejorar la seguridad en uno de los principales accesos escolares de la ciudad, al tiempo que facilitará la movilidad de los vecinos del barrio."Sabemos que unas obras de esta magnitud generan molestias temporales, pero era imprescindible aprovechar la intervención para renovar también todas las infraestructuras básicas y preparar este espacio para las próximas décadas", ha afirmado el primer edil montillano.La segunda actuación incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario será el revestimiento de cunetas del Camino Viejo de Córdoba, en el entorno de la Fuente Nueva. En este caso, la inversión prevista asciende a 197.417,47 euros, de los que 112.166,11 euros se destinan a mano de obra y 85.251,36 euros a materiales. La aportación municipal será de 34.776,61 euros.Además, esta obra tendrá una duración aproximada de cuatro meses y permitirá contratar a 56 peones durante quince días y a siete oficiales durante un mes. La actuación se centrará en la mejora de las condiciones de uno de los caminos públicos del término municipal mediante el revestimiento de cunetas.Según ha explicado el alcalde, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, la intervención permitirá favorecer el drenaje, mejorar la conservación del firme y reforzar la seguridad de los usuarios de este camino. La mejora de las cunetas contribuirá también a preservar la funcionalidad de esta vía rural, especialmente en periodos de lluvia o en situaciones en las que la escorrentía puede afectar al estado del trazado.Durante su intervención, Rafael Llamas ha puesto en valor la importancia del PFEA como una herramienta que "ha contribuido durante décadas a transformar nuestros municipios, mejorar los espacios públicos y generar empleo vinculado al medio rural". Además, ha destacado su papel para favorecer el mantenimiento de la población en el territorio.Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, ha subrayado que el Programa de Fomento de Empleo Agrario continúa siendo "una herramienta fundamental para fijar población, generar empleo y mejorar las infraestructuras de los municipios". En este sentido, ha recordado que solo en la provincia de Córdoba el programa moviliza más de 30 millones de euros destinados a mano de obra.Además, la representante del Gobierno de España ha destacado el importante volumen de inversiones estatales que está recibiendo Montilla en los últimos años. Según ha señalado, el municipio ha recibido más de 39 millones de euros en distintas líneas de financiación durante los últimos siete años, entre ellas el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), las ayudas para la recuperación tras las borrascas y los programas destinados al desarrollo empresarial y la innovación.Finalmente, Ana María López ha recordado que el Gobierno de España ha destinado también ayudas específicas para la reparación de caminos rurales dañados por los temporales, así como compensaciones directas a agricultores afectados. Con ello, ha reforzado el apoyo al desarrollo económico y al mantenimiento de la actividad agraria en el municipio.