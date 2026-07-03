La tenista montillana Alejandra Izquierdo Hodgson disputa el Campeonato de España Junior

La tenista montillana Alejandra Izquierdo Hodgson está disputando esta semana, de la mano del Club de Tenis El Campo de Priego de Córdoba, el Campeonato de España de Tenis Iberdrola Junior por Equipos Femeninos, que se celebra en Zaragoza hasta el próximo domingo. El conjunto prieguense, en el que milita la deportista montillana, ha alcanzado las semifinales del cuadro de consolación, tras firmar una meritoria participación en una de las citas nacionales más relevantes del calendario juvenil por equipos.El equipo cordobés inició el pasado martes su recorrido en el campeonato con una victoria de prestigio ante el Club Deportivo Tennis Rincón, representante malagueño, en la ronda inicial del cuadro femenino junior sub-18. Ese triunfo permitió al Club de Tenis El Campo acceder a los octavos de final y situarse entre los dieciséis mejores equipos de la competición, en la que se dan cita algunas de las principales promesas del tenis femenino nacional.Además, la victoria adquirió un valor especial por la entidad del rival. En la lista oficial de entrada, el Club Deportivo Tennis Rincón figuraba como noveno equipo del campeonato y campeón territorial, mientras que el Club de Tenis El Campo acudía a Zaragoza como uno de los representantes andaluces clasificados para esta cita nacional. La eliminatoria confirmó el buen momento del conjunto prieguense, que dio un paso adelante en una competición exigente desde sus primeras rondas.En ese sentido, la presencia de Alejandra Izquierdo Hodgson dentro del equipo aporta también un acento montillano a la participación cordobesa en el Campeonato de España. La jugadora forma parte de una alineación integrada por Cristina Muela Murube, número uno del equipo; María Carrillo Barrientos, número dos; Paola Partido Rodríguez, número tres; y la propia Alejandra Izquierdo Hodgson, número cuatro del conjunto prieguense.Tras superar la primera eliminatoria, el Club de Tenis El Campo afrontó el miércoles los octavos de final del cuadro principal, aunque sus representantes no lograron pasar de ronda. La derrota dejó al equipo fuera de la pelea directa por el título nacional, pero no puso fin a su participación en Zaragoza, ya que el conjunto pasó a disputar el cuadro de consolación, donde ha seguido avanzando hasta alcanzar las semifinales.De este modo, el equipo prieguense afronta este viernes una nueva cita dentro del campeonato, ahora en las semifinales del cuadro de consolación. La continuidad en la competición permite al grupo seguir midiéndose a rivales de primer nivel y prolongar una experiencia deportiva de gran valor para unas jugadoras que compiten en categoría junior sub-18.El Campeonato de España de Tenis Iberdrola Junior por Equipos Femeninos constituye una de las pruebas más destacadas del calendario nacional juvenil. La cita, que se celebra en Zaragoza hasta el próximo domingo, reúne a clubes procedentes de distintos puntos del país y ofrece a las jóvenes tenistas la posibilidad de competir en un formato por equipos, con la exigencia añadida de cada eliminatoria.Por otro lado, la participación del Club de Tenis El Campo en este campeonato supone un nuevo impulso para el tenis de base en Priego de Córdoba y para el deporte femenino cordobés. El club ya vivió el pasado año una experiencia nacional en esta misma competición y, en esta edición, ha dado un paso más al superar la primera ronda del cuadro principal.De igual modo, el resultado refuerza el trabajo que se viene realizando en el club prieguense y confirma la progresión de un equipo femenino que continúa abriéndose camino en el panorama nacional junior. Para Alejandra Izquierdo Hodgson, la presencia en esta cita representa también una oportunidad para seguir creciendo en una competición de máximo nivel dentro de su categoría.