Izquierda Unida reclama una ordenanza para regular la Feria de El Santo



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha reclamado al equipo de gobierno una ordenanza reguladora para la Feria de El Santo, cuyos actos centrales arrancarán el próximo miércoles, 8 de julio, con el objetivo de ordenar el funcionamiento del recinto ferial, garantizar la igualdad en el acceso a las casetas y reforzar la protección de los menores ante el consumo de alcohol.La portavoz de la formación, Rosa Rodríguez, centró su valoración en varios aspectos de la organización de las fiestas patronales, aunque también reconoció como positivo que el pregón de este año vaya a estar a cargo de una mujer, en alusión a, diseñadora montillana conocida profesionalmente como. En ese sentido, agradeció que el equipo de gobierno haya atendido una demanda que su grupo venía planteando desde hacía varios años, relacionada con la presencia femenina en un acto simbólico de la Feria en honor de san Francisco Solano.Con todo, la portavoz de la formación situó el foco principal de su intervención en la ausencia de una normativa específica que regule la Feria de El Santo. Para Izquierda Unida, la falta de una ordenanza deja sin resolver problemas que se repiten cada año en el recinto ferial y que afectan tanto a la actividad de las casetas como al derecho de la ciudadanía a disfrutar de los espacios municipales en condiciones de igualdad.En ese sentido, Rodríguez defendió “la elaboración de una ordenanza reguladora de Feria, en la que llevamos insistiendo varios años”, al entender que ese instrumento permitiría compatibilizar la actividad empresarial que se desarrolla en el recinto con el acceso igualitario de todas las personas. La portavoz vinculó esta petición con una de las situaciones que más preocupación genera en su grupo: los mecanismos de acceso prioritario a determinadas casetas mediante un sistema de pulseras.La representante de IU advirtió de que, en años anteriores, “se están estableciendo mecanismos de acceso prioritario a las casetas, a través del sistema de pulseras”, una práctica que, a su juicio, puede volver a producirse si no existe una regulación municipal clara. Según explicó, este sistema introduce una diferencia entre quienes pueden pagar ese acceso preferente y quienes deben esperar para entrar.“Quien tiene dinero para comprar esas pulseras pueda acceder a una caseta sin tener que hacer cola y quien no tiene dinero para comprar esas pulseras de acceso a la caseta, tiene que esperar cola para entrar”, resumió la portavoz de IU, para quien este modelo "no puede normalizarse en un espacio de titularidad municipal".“Consideramos que esto es un atentado a la igualdad y consideramos que un espacio municipal no puede permitir este tipo de discriminación a la hora de acceder a los recintos que son de todos”, denunció Rodríguez, que insistió en que las casetas se instalan en suelo municipal y, por tanto, deben garantizar unas condiciones de acceso comunes para la ciudadanía.A este respecto, la portavoz defendió que una ordenanza permitiría anticiparse a este tipo de problemas. “Una ordenanza reguladora de ferias, entre otras cosas, evitaría esta situación que no sabemos si se va a volver a dar este año, porque no ha pasado todavía, pero intuimos que, por la reiteración de años anteriores, va a volver a ocurrir y nos parece que un ayuntamiento tiene que estar vigilante para que este tipo de situaciones no ocurran”, señaló.Por otro lado, Izquierda Unida lamentó que el equipo de gobierno no haya mantenido este año una caseta sin alcohol dirigida a niños y niñas menores de edad. Rodríguez recordó que esta iniciativa se puso en marcha en la edición anterior, también a petición de su grupo municipal, y censuró que no tenga continuidad en la Feria que comenzará el próximo miércoles. Para IU, la ausencia de ese espacio "supone un retroceso en una Feria en la que la presencia de menores requiere medidas específicas y no solo mecanismos de control en la entrada".Con todo, Rodríguez reconoció que el Gobierno municipal ha previsto otro sistema para diferenciar a las personas mayores de edad de las menores mediante pulseras. Sin embargo, consideró que esa medida no resuelve el problema de fondo.En concreto, la portavoz explicó que el equipo de gobierno ha planteado “el establecimiento de una pulsera para los mayores de edad y no para los menores de edad”, de manera que en la caseta no se sirva alcohol a quienes no puedan consumirlo legalmente. Aun así, IU duda de la eficacia de este mecanismo si menores y adultos comparten un mismo espacio en el interior de la caseta.Rodríguez advirtió de que esa convivencia “puede facilitar el acceso de menores a bebidas alcohólicas” y resumió la preocupación de su grupo afirmando que ese nuevo sistema implementado por el Consistorio “va a ser un coladero y una forma que permitirá a los menores acceder al consumo de alcohol”.Además, la representante de Izquierda Unida indicó que el equipo de gobierno justificó la decisión a tenor de la escasa asistencia registrada el pasado año en la "caseta sin alcohol". Rodríguez admitió que "esa explicación puede responder a lo ocurrido", pero defendió que "el Ayuntamiento no debe valorar esta medida solo desde una perspectiva económica o de afluencia".Por último, IU también trasladó su preocupación por el procedimiento de elección del cartel anunciador de la Feria. Rodríguez explicó que su grupo ha pedido al equipo de gobierno que revise y ordene las bases reguladoras, al considerar que se han detectado “ciertas deficiencias y cierto desorden que pueden dar lugar a situaciones que nadie queremos que pasen”. Según Rodríguez, la revisión debe servir “para que quede perfectamente claro quiénes son las personas que pueden formar parte del jurado y el mecanismo para la elección del cartel”.