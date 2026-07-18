Emilio García Armenta: un montillano en la cumbre de la orfebrería cofrade sevillana

Su huella en la Semana Santa de Sevilla

Una trayectoria ampliamente reconocida

Montilla recuerda este sábado 18 de julio, cuando se cumple el 55.º aniversario de su fallecimiento en Sevilla, a uno de sus hijos más ilustres: Emilio García Armenta, el orfebre que llevó su oficio hasta la cumbre de la orfebrería cofrade sevillana y dejó un amplio legado en numerosos pasos, insignias y piezas vinculadas a algunas de las principales hermandades de la capital hispalense. Su trayectoria profesional estuvo unida, además, a la formación artística, pues ejerció como maestro de taller en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla.Emilio García Armenta nació en Montilla el 20 de julio de 1908. Su acercamiento al mundo del trabajo comenzó muy pronto, cuando apenas contaba doce años, aunque aquella incorporación temprana a la vida laboral no le impidió continuar su formación. Simultaneó sus ocupaciones con los estudios de artes y oficios artísticos en Montilla, donde destacó especialmente en las disciplinas de Dibujo y Grabado.Su preparación artística estuvo acompañada por un aprendizaje directo del oficio en diferentes talleres cordobeses. Así, García Armenta se inició en la orfebrería en el taller de Fragero, en el de Peiro y en el establecimiento regentado por los hermanos Pepe y Cayetano González. Aquel recorrido le permitió entrar en contacto con las técnicas y los procedimientos de un trabajo artesanal que terminaría marcando toda su vida profesional.El 25 de diciembre de 1938 contrajo matrimonio con Isabel Concepción Bustillo Moreno. Apenas un año más tarde, a finales de 1939, se trasladó a Sevilla para incorporarse al taller de Francisco Bautista. La capital hispalense se convirtió desde entonces en el escenario principal de su trayectoria, estrechamente vinculada al patrimonio artístico y devocional de su Semana Santa.Poco después de instalarse en la capital andaluza, García Armenta decidió independizarse y abrió su propio taller en el barrio de Triana. El establecimiento ocupaba un semisótano de la calle Juan Cotarelo —denominada actualmente calle Condes de Bustillo—. En aquel espacio comenzaron a tomar forma algunos de sus primeros trabajos de repercusión, entre ellos, los respiraderos del paso de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes.Además, durante aquella primera etapa recibió encargos que trascendían el ámbito estrictamente cofrade. García Armenta participó en la realización de un micrófono de oro y de un arcón de música elaborado en plata y cuero que el Gobierno de España regaló al papa Pío XII con motivo del Año Santo de 1950. La importancia institucional del trabajo hizo que el orfebre montillano fuera invitado a formar parte de la comitiva diplomática desplazada a Roma para efectuar la entrega.En aquel viaje estuvo acompañado por Manuel Seco Velasco, que había intervenido también como coartífice de la obra. El reconocimiento a este trabajo se concretó el 18 de julio de 1950 con la concesión de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, una de las distinciones más importantes que jalonaron su carrera.Y es que 1950 marcó también un cambio importante en su vida personal y profesional. Ese año se trasladó a una nueva vivienda que él mismo había encargado construir en la misma calle Juan Cotarelo. Allí instaló su nuevo taller y fijó su residencia. En aquella casa desarrolló el resto de los trabajos que integran su extenso legado artístico y en esa morada permaneció hasta su fallecimiento.De igual modo, García Armenta compaginó el ejercicio de la orfebrería con una intensa labor docente. En 1958 obtuvo por oposición una plaza de maestro de taller de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla, convocada por el Ministerio de Educación. El centro se encontraba entonces en una casa palaciega de la calle Zaragoza.El trabajo desarrollado en sus aulas dejó también una huella visible en el propio edificio. Durante muchos años, el balcón principal de aquella sede lució un escudo de España realizado en clase por los alumnos de García Armenta mediante la combinación de hierro, acero y latón. La pieza reflejaba la vertiente pedagógica de quien había comenzado su propia formación artística mientras trabajaba en Montilla y que décadas después transmitía sus conocimientos a nuevas generaciones.Sin embargo, la mayor parte de su producción quedó ligada a las hermandades de la Semana Santa sevillana. García Armenta trabajó para numerosas corporaciones y realizó piezas destinadas tanto a pasos procesionales como a cortejos, insignias y elementos de culto. Entre sus obras más conocidas, como ya se ha indicado, figura la orfebrería del paso de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes, para el que ejecutó sus respiraderos.Precisamente, el frente de aquellos respiraderos incorporaba el Calvario de plata repujada que presentó en mayo de 1954 a la primera Exposición de Artesanía de Jerez de la Frontera. La obra obtuvo el primer premio Ánfora de Plata, uno de los reconocimientos concedidos a García Armenta durante una carrera que combinó el trabajo diario de taller con la participación en concursos y exposiciones especializadas.Además, el orfebre montillano realizó las potencias de oro del Señor del Silencio, del Cristo de Burgos y del Señor de la Sentencia. Para la Esperanza de Triana ejecutó un destacado conjunto de piezas, entre ellas, los respiraderos de plata, los candelabros de cola y los ciriales de su paso procesional.Su relación con Triana se extendió igualmente a la Hermandad del Rocío. Para esta corporación realizó la carreta, los candelabros y las jarras, todo ello en plata, así como la coronita y la ráfaga de la Virgen y del Niño que aparecen en el Simpecado. A este conjunto se añadió en 1956 el dibujo a pluma de la orla empleada en las convocatorias de la hermandad.Por otro lado, García Armenta trabajó para el paso de la Virgen de la Hermandad de la Estrella, al que destinó unos varales, y para el paso de la Virgen de la Hermandad de San Gonzalo, cuyos respiraderos salieron también de su taller. Asimismo, fue autor de la corona de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque.El catálogo de obras vinculadas a la Semana Santa sevillana incluye igualmente la candelería, las jarras y los ciriales de plata destinados al paso de la Virgen de la Hermandad del Cachorro. También ejecutó una ráfaga de oro para la Soledad de la Hermandad de San Buenaventura, corporación para la que proyectó, realizó y dirigió un paso de madera de caoba y plata.La ejecución de este último conjunto se prolongó durante unos 18 años debido a su envergadura y a los problemas económicos que atravesó la hermandad. García Armenta enfermó de gravedad antes de que pudiera concluirse la obra y recomendó a la corporación que confiara su terminación al orfebre Jesús Domínguez, al considerar que era el profesional más adecuado para continuar el proyecto.Una situación similar se produjo con la corona de oro de la Virgen de las Mercedes del Tiro de Línea. García Armenta había recibido el encargo y había elaborado el proyecto cuando la enfermedad interrumpió su actividad. También en este caso recomendó a Jesús Domínguez para que ejecutara la pieza.Entre sus últimas obras sobresalió la orfebrería del paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Santa Cruz. Para esta corporación realizó el nuevo paso de la Virgen, incluidas sus jarras, faroles, ciriales y corona, configurando un conjunto completo en el tramo final de su trayectoria profesional.A estas piezas se sumaron otros trabajos quizá menos conocidos, pero igualmente representativos de la diversidad de encargos que atendió. Para la Hermandad de Jesús del Gran Poder realizó dos atriles de plata, mientras que para la patrona de Vejer de la Frontera ejecutó una corona de plata destinada a la Virgen y al Niño.De igual modo, creó una corona y una ráfaga para la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra, así como una corona y una ráfaga de plata para la Virgen del Rosario de la Macarena. Para la Esperanza Macarena elaboró también una corona de plata destinada a permanecer en el camerino.Su producción relacionada con la Hermandad de la Macarena incluyó, además, un copón de plata y marfil, obsequio de las hermandades de penitencia de Sevilla. Años antes, en 1941, había tallado en madera de ciprés las figuras de la Virgen y el Niño del Simpecado de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas y había realizado todos sus atributos en plata de ley sobredorada.Asimismo, la Hermandad de Santa Marta conserva un conjunto relevante de piezas realizadas por García Armenta. En 1953, con motivo de su primera salida procesional, el orfebre ejecutó la orfebrería de la Cruz de Guía, del Libro de Reglas y de las astas del, la Bandera de Pasión y la Bandera de la Hermandad, además de cuatro bocinas y seis ciriales de plata de ley.Al año siguiente realizó el asta del Sinelabe y, en 1956, los cuatro faroles que acompañaban a la Cruz de Guía. Posteriormente, en 1958, completó las astas del Guion Parroquial y del Lema de la Hermandad, junto con cuatro incensarios, una pértiga y un medallón. El asta del Estandarte de la Realeza de María, fechada en 1965, fue igualmente obra del artesano montillano.El reconocimiento a su trabajo comenzó a manifestarse antes incluso de la concesión de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. En 1949 recibió el Diploma de Honor al Artesano en Orfebrería en el Concurso-Exposición de Artesanía celebrado en Sevilla. Cuatro años después obtuvo el Premio al Mérito en la segunda Feria Muestrario de Córdoba y el segundo premio en la primera Exposición Internacional de Artesanía.A estos galardones se añadió en 1954 el primer premio Ánfora de Plata de la primera Exposición de Artesanía de Jerez. Su ciudad natal reconoció también su labor con el Diploma de Honor y la Medalla de la sexta Exposición Nacional de Industria y Artesanía de Montilla, celebrada en 1956, y con idénticas distinciones en la séptima edición de la muestra, desarrollada en 1957.Posteriormente recibió el Premio Región Aérea del Estrecho, concedido en Sevilla en abril de 1964, y una medalla en la cuarta Feria de Muestras Iberoamericana de ese mismo año. En 1966 obtuvo el Premio Obra Sindical Artesanía en Madrid y, en 1968, la Medalla de Oro Colectiva de la octava Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla.Emilio García Armenta murió en Sevilla el 18 de julio de 1971, en la misma casa de la calle Juan Cotarelo en la que había instalado su taller y desarrollado buena parte de su producción. Su fallecimiento se produjo solo dos días antes de haber cumplido los 63 años, tras una larga enfermedad de cáncer que le impidió finalizar algunos de los proyectos que había concebido.El paso del tiempo obligó posteriormente a intervenir en algunas de sus creaciones para garantizar su conservación. Así, el 25 de octubre de 2017 concluyó la restauración de una corona de plata sobredorada realizada por García Armenta en 1969 para la Santísima Virgen de la Esperanza. Los trabajos fueron desarrollados en el Taller de Orfebrería de Fernando Marmolejo Hernández.La intervención consistió en desmontar todos los elementos estructurales para devolverles solidez y corregir las deformaciones provocadas por la manipulación. También se renovó el sistema de muelles de las estrellas, se enderezaron los resplandores y los imperiales y se soldaron las fisuras existentes en el canasto. Finalmente, todas las piezas fueron pulidas y abrillantadas. La restauración se completó con la aplicación de un baño de oro naranja de 18 quilates, idéntico al que presentaba la corona en su estado original.Así, 55 años después de su muerte, la trayectoria de Emilio García Armenta continúa ligada a Montilla, la ciudad en la que nació y comenzó a formarse, y a Sevilla, donde levantó su taller, enseñó su oficio y desarrolló una producción que permanece presente en numerosos pasos, cortejos e insignias de sus hermandades.