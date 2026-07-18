El Ayuntamiento financiará tres iniciativas para fomentar la igualdad en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha propuesto destinar 4.315 euros en total a tres proyectos desarrollados por otros tantos colectivos locales para fomentar la igualdad mediante el deporte femenino, la coeducación, la corresponsabilidad y el bienestar emocional de la infancia. Las ayudas, incluidas en la convocatoria municipal de subvenciones del Área de Igualdad, se distribuirán entre el Club Deportivo Femenino «Paquillo Moreno» y dos asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) de dos centros educativos de la localidad.La convocatoria municipal de subvenciones, aprobada el pasado 27 de abril, reservó una dotación presupuestaria de 6.000 euros para el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes y revisados los proyectos, la Mesa de Subvenciones ha formulado una propuesta provisional que contempla la financiación íntegra de las cantidades solicitadas por tres de las cuatro entidades que han concurrido a la convocatoria.Así, el Club Deportivo Femenino «Paquillo Moreno» recibirá 1.000 euros para desarrollar su proyecto de Escuelas Infantiles de Fútbol Femenino . La ayuda cubrirá el presupuesto completo de la iniciativa y podrá destinarse a material, gastos derivados de las actividades y equipamiento deportivo.De este modo, la subvención permitirá respaldar una iniciativa vinculada al aprendizaje y a la práctica del fútbol femenino desde edades tempranas. De este modo, el apoyo municipal se dirige a una actividad que incorpora el deporte como espacio de participación y de promoción de la igualdad entre las niñas de Montilla.Por otro lado, la AMPA Casas Nuevas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gran Capitán contará con una subvención de 1.860 euros para poner en marcha, un programa de coeducación y corresponsabilidad para la infancia que recibirá la aportación económica más elevada de las tres que se recogen en la propuesta provisional del Consistorio.La financiación concedida a este programa podrá emplearse en recursos humanos, material fungible y otros gastos relacionados con su desarrollo. El Ayuntamiento cubrirá así el presupuesto completo presentado por la entidad para una iniciativa centrada en acercar a la infancia los principios de la coeducación y la corresponsabilidad.Por último, la AMPA Vicentale del CEIP Vicente Aleixandre recibirá 1.455 euros para desarrollar el proyecto. La propuesta contempla también la financiación del 100 por cien del presupuesto presentado por el colectivo.Esta tercera iniciativa reúne en un mismo programa la educación digital, la igualdad y el bienestar emocional. Su incorporación a la convocatoria amplía el ámbito de las actuaciones subvencionadas por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla, que abarcan desde la práctica deportiva hasta la coeducación, la corresponsabilidad y la convivencia en los entornos digitales.En conjunto, los tres colectivos recibirán los 4.315 euros solicitados: 1.000 euros para las escuelas infantiles de fútbol femenino; 1.860 euros para el programa de coeducación y corresponsabilidad de la AMPA Casas Nuevas y 1.455 euros para el proyecto de educación digital y bienestar emocional de la AMPA Vicentale.La resolución provisional únicamente deniega la solicitud presentada por la AMPA Maestra Matilde Penagos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Inca Garcilaso para el proyecto. El Consistorio señala que la entidad no presentó toda la documentación que le había sido requerida ni durante la fase inicial de solicitud ni en el periodo concedido para subsanar los posibles errores.