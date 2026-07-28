Vuelta al Mundo se despide de Montilla con una visita a Bodegas Robles

Una iniciativa que cumple tres años

La expedición delha culminado esta mañana su periplo por Montilla con una visita a, antes de partir hacia Aguilar de la Frontera dentro de un recorrido educativo, cultural y medioambiental que continuará mañana en dirección a Algeciras y a la Ciudad Autónoma de Ceuta.Los expedicionarios han recorrido esta mañana las instalaciones de Bodegas Robles, una de las firmas de referencia de la producción ecológica de Andalucía, así como de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. De la mano del gerente de la firma, Francisco Robles, los jóvenes estudiantes han conocido el ciclo vital de la viticultura sostenible, poniendo así el broche de oro a un programa desarrollado en Montilla desde la tarde de ayer, a donde el grupo recaló procedente de Posadas.Tras la visita guiada a Bodegas Robles, la expedición ha puesto rumbo a Aguilar de la Frontera, donde está disfrutando del programa preparado por el Ayuntamiento bajo la coordinación de Carmelo Jiménez. Los jóvenes pernoctarán esta noche en el municipio aguilarense y mañana continuarán el viaje hacia Algeciras, desde donde tomarán un barco con destino a la Ciudad Autónoma de Ceuta.Durante la tarde de ayer, el Proyecto Vuelta al Mundo recorrió algunos de los principales enclaves históricos y culturales de Montilla. La visita comenzó en el convento de Santa Clara, un conjunto que conmemoró en 2025 los quinientos años de la llegada de las clarisas a la localidad y que cuenta con alrededor de 6.000 metros cuadrados de planta. El edificio constituye uno de los principales referentes históricos y religiosos de Andalucía, tal y como destacó, durante una brillante intervención, el guía de la visita, Francisco Javier Muñoz, profesor de Humanidades.Desde Santa Clara, los expedicionarios se trasladaron a pie hasta la Casa del Inca, el inmueble en el que Gómez Suárez de Figueroa residió durante treinta años. Considerado uno de los grandes cronistas de América y uno de los mejores prosistas del Renacimiento hispánico, el escritor permaneció tres décadas en Montilla antes de establecerse en Córdoba, donde falleció el 23 de abril de 1616. Fue en este enclave cargado de historia donde los expedicionarios fueron recibidos por la Corporación municipal del Ayuntamiento de Montilla.Por parte del equipo de gobierno, recibieron a los jóvenes expedicionarios la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez; la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez y el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley.De igual modo, estuvieron presentes, por parte del Grupo Municipal Popular, María José Tejada y Federico Cabello de Alba, mientras que por el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) asistieron la portavoz, María Luisa Rodas, y la todavía edil Rosa María Rodríguez, que mañana asistirá a su último Pleno en el Ayuntamiento de Montilla, tras haber tomado posesión de su escaño como parlamentaria andaluza.Durante su intervención en nombre de la Corporación, Lidia Bujalance señaló que "Montilla reúne todos los valores que promueve este proyecto: sostenibilidad, patrimonio, historia y compromiso con el futuro". La responsable municipal expresó el deseo del Ayuntamiento de que "estos jóvenes se conviertan en promotores de los valores de la Agenda 2030, pero también en embajadores de Montilla, llevando consigo la experiencia vivida en nuestra ciudad y regresando en el futuro junto a sus familias".Por su parte, el director de la expedición, Jesús Luna Torres, explicó que el proyecto, financiado por fondos europeos, busca acercar a los jóvenes a la realidad de los incendios forestales desde una perspectiva educativa y de concienciación. "Los incendios se apagan con prevención. Nuestro objetivo es que los participantes conozcan esta realidad, la comprendan y se conviertan en líderes comprometidos con la protección del medio ambiente en sus territorios", destacó.El director del programa subrayó, además, que la iniciativa relaciona la conservación del entorno con la defensa de los derechos humanos, tomando como referentes históricos las figuras de Bartolomé de las Casas y del Inca Garcilaso, coincidiendo este año con el 410.º aniversario del fallecimiento del escritor mestizo que, durante treinta años, residió en la casa situada en la calle Capitán Alonso de Vargas.El recorrido continuó en la Casa de las Aguas, sede del Museo Garnelo y de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. Esta última institución, bajo la dirección de Elena Bellido Vela, preparó para la ocasión una exposición temporal integrada por primeras ediciones de obras del Inca Garcilaso, cuya trayectoria vital y literaria constituye uno de los hilos conductores de la expedición de este año, junto a la figura de Fray Bartolomé de las Casas.Además, los jóvenes visitaron el Castillo de El Gran Capitán y la sala de exposición permanente dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba. De este modo, la programación reunió distintos episodios de la historia de Montilla, desde el legado del Inca Garcilaso hasta la figura de El Gran Capitán, junto a la actividad cultural desarrollada en espacios como la Casa de las Aguas o el Convento de Santa Clara.Antes de la llegada de la expedición, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que “el Proyecto Vuelta al Mundo es una iniciativa de gran valor educativo y social, centrada este año en importantes retos actuales como la sostenibilidad, la exclusión social y la prevención de los incendios forestales, en la que el Ayuntamiento de Montilla está encantado de colaborar”.Asimismo, el responsable municipal de Turismo y Promoción de Ciudad afirmó que “es una gran satisfacción saber que la cultura, el patrimonio y los proyectos de viticultura sostenible que han conocido en Montilla formarán parte del conjunto de lo aprendido y lo vivido durante estas semanas, y que les acompañará para siempre”.La colaboración del Ayuntamiento de Montilla con el proyecto permitió integrar el patrimonio histórico y vitivinícola de la ciudad en un itinerario que promueve la convivencia entre jóvenes de diferentes territorios. Bodegas Robles y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa también han colaborado en el recorrido de la expedición por la provincia.El paso por Montilla estuvo precedido por tres jornadas de intensa actividad en Córdoba y Posadas. La expedición llegó a la capital cordobesa durante la noche del jueves 23 de julio y estableció su cuartel general en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la Universidad de Córdoba (UCO). Desde allí se organizaron las visitas y desplazamientos realizados durante el fin de semana.La primera jornada completa comenzó el viernes con una recepción en la Diputación de Córdoba y una visita teatralizada al Palacio de la Merced, coordinada por Francisco Mellado. El edificio, antiguo convento mercedario y actual sede de la institución provincial, constituye uno de los principales ejemplos del barroco civil cordobés y conserva numerosos testimonios de las distintas funciones que ha desempeñado a lo largo de su historia, vinculada también a la figura de Cristóbal Colón.Posteriormente, y tras una recepción oficial en el Ayuntamiento de Córdoba, los estudiantes conocieron la Fundación Antonio Gala, situada en el antiguo convento del Corpus Christi. La entidad ofrece becas de residencia de un curso a jóvenes creadores para que puedan desarrollar proyectos literarios, musicales o plásticos. Su sede conserva espacios como el compás, una arcada decorada con frescos del siglo XVII y la antigua capilla, convertida actualmente en salón de actos, espacios que explicó el presidente de la fundación, José María Gala, sobrino del escritor.La programación del viernes permitió también a los expedicionarios recorrer algunos de los lugares más reconocibles de la capital. El itinerario incluyó la Plaza de Capuchinos, presidida por el Cristo de los Faroles; el templo romano de la calle Claudio Marcelo; el Huerto de Orive; la Plaza de la Corredera y el Barrio de la Judería, declarado Patrimonio de la Humanidad.Por otro lado, la jornada del sábado comenzó en los Sotos de la Albolafia, un espacio natural protegido formado por zonas inundables, barras, islotes y pequeños afloramientos situados en el cauce del Guadalquivir. Este monumento natural ocupa 21,36 hectáreas y alberga una destacada avifauna, con especies como la garcilla bueyera, el calamón y el morito.A continuación, los jóvenes visitaron la Mezquita-Catedral de Córdoba. Su evolución arquitectónica reúne la mezquita fundacional de Abderramán I, las ampliaciones desarrolladas durante el emirato y el califato y las intervenciones cristianas efectuadas a partir del siglo XIII. El monumento fue declarado Patrimonio Mundial en 1984. En la Capilla de las Ánimas de la Mezquita-Catedral reposan los restos mortales del Inca Garcilaso de la Vega. La visita adquirió un significado especial al coincidir la expedición con el 410.º aniversario de la muerte del escritor y cronista mestizo, que residió durante treinta años en Montilla.La jornada del sábado se completó en Medina Azahara. La ciudad palatina, con una superficie de 112 hectáreas, fue mandada construir por Abderramán III en el año 936 o 940 como residencia personal, sede del Gobierno y representación del poder del Califato de Córdoba. Su recorrido acercó a los estudiantes al urbanismo, la organización administrativa y el legado artístico de la antigua capital califal.El domingo 26 de julio, la expedición se desplazó hasta la finca Porrillas Altas, gestionada por la Diputación de Córdoba donde, de la mano del vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, y del jefe del Área de Medio Ambiente, Francisco Sánchez Polaina, los jóvenes conocieron en detalle las tareas de repoblación forestal coordinadas por la institución provincial.Los participantes conocieron también el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía y las tareas desarrolladas por el Plan Infoca. Este dispositivo es el instrumento de la Junta de Andalucía para la defensa de los terrenos forestales frente a los incendios y reúne medios humanos, terrestres y aéreos destinados a la prevención, la vigilancia y la extinción.Tras estas actividades, el grupo se dirigió a Posadas, donde pernoctó después de realizar la Ruta del Inca Garcilaso. Este recorrido recuerda la vinculación del cronista de Indias con diferentes lugares de la provincia, entre ellos Montilla y Posadas, dos localidades incluidas en una ruta histórica dedicada a seguir la huella cordobesa del escritor.El Proyecto Vuelta al Mundo celebra este año su tercera edición bajo el título. El programa comenzó el pasado 14 de julio y se desarrollará hasta el próximo viernes, después de recorrer distintos puntos de España con el propósito de acercar a sus participantes a algunos de los grandes desafíos que afronta la sociedad actual.La iniciativa coincide también con el 460.º aniversario del fallecimiento de fray Bartolomé de las Casas, una figura esencial de la historia americana. Su propuesta recupera el espíritu del histórico Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933, impulsado por la Institución Libre de Enseñanza junto a personalidades como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Julián Marías.Aquella experiencia sirve como referencia para fomentar la fraternidad entre estudiantes de diferentes territorios y promover una reflexión compartida sobre el cambio climático, la sostenibilidad, la cohesión social y la prevención de los incendios forestales. El programa combina conocimientos académicos, convivencia, esfuerzo físico y actividades prácticas sobre el terreno.La expedición está dirigida por el profesor Jesús Luna Torres, quien acompañó durante tres décadas al reportero Miguel de la Quadra-Salcedo como director de campamento en sus programas de aventura y es socio de honor de Jóvenes Aventureros. En esta edición participan 37 estudiantes de 16 y 17 años procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, así como de Argentina, Chile, Uruguay y México.Los participantes han sido seleccionados por la Universidad Autónoma de Madrid en función de su expediente académico, su compromiso social y sus méritos. La institución universitaria se encarga también de la tutoría académica de la experiencia. Jesús Luna Torres explicó que “no se trata de un viaje turístico, sino de una propuesta de formación académica y aventura que requiere esfuerzo, responsabilidad y madurez”. Además, subrayó que “para garantizar la igualdad de oportunidades, las becas son completamente gratuitas y la organización cubre el 100 por cien de los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, equipamiento y seguros de viaje”.Durante sus diecisiete días de duración, el Proyecto Vuelta al Mundo recorre un itinerario por Madrid, Ourense, Córdoba y Ceuta. Antes de llegar a tierras cordobesas, los jóvenes se integraron en Galicia en un programa europeo destinado a rehabilitar zonas afectadas por los incendios forestales y completaron varias etapas del Camino de Santiago.La iniciativa cuenta con el respaldo del Senado de España y del Programa FIREPOCTEP, cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal. A ellos se suma una amplia red de administraciones, instituciones académicas y entidades locales.Durante su estancia en Córdoba, el proyecto contó con la colaboración del Área de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba; el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de la Universidad de Córdoba; la Concejalía de Juventud y el Instituto Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba; el Cabildo Catedral; el Real Jardín Botánico de Córdoba; el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara; la Fundación Antonio Gala y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.También han participado los ayuntamientos de Posadas, Montilla y Aguilar de la Frontera, junto con Bodegas Robles y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa. Su colaboración ha articulado un itinerario de cinco días por la provincia en el que el patrimonio histórico, la formación académica, la convivencia y el trabajo medioambiental han acompañado a los expedicionarios antes de continuar su viaje hacia Ceuta.