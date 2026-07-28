La cantera del Montilla-Córdoba Triatlón logra tres podios en el acuatlón de Torrox

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y el Club Deportivo Atlético Gran Capitán participaron el pasado domingo en el XII Acuatlón Villa de Torrox y el XII Acuatlón de Menores Villa de Torrox, dos competiciones disputadas en la localidad malagueña de Torrox Costa que reunieron a cerca de 300 deportistas y dejaron tres puestos de podio para la cantera montillana.La jornada comenzó con la prueba absoluta, que congregó a 144 participantes sobre un recorrido de distanciapor el entorno de la Zona Deportiva de Ferrara y la Playa de las Lindes. Los deportistas afrontaron un kilómetro de natación y cinco kilómetros de carrera a pie en una competición rápida que exigió administrar el esfuerzo desde los primeros metros.La primera salida se produjo a las 9.00 de la mañana, mientras que la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar a partir de las 10.45 horas. La participación mantuvo la misma cifra que en la edición anterior y quedó a solo seis plazas de completar todas las inscripciones disponibles.En la clasificación general masculina, Eduardo Guzmán Martínez fue el participante más destacado del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón al alcanzar la quinta posición. Su compañero Jesús Robles Pérez concluyó en el vigésimo puesto, mientras que Javier Algaba Lucena, representante del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, ocupó la plaza 76.Por otro lado, Irene Rubiales Ruz finalizó novena en la clasificación general femenina con el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Milagros Casado Gutiérrez, integrante del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, también tomó parte en la prueba, aunque no pudo completarla.La competición absoluta constituyó la séptima cita de las nueve incluidas en el XXVI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga. De este modo, la prueba de Torrox volvió a influir en la evolución de las clasificaciones provinciales antes de la recta final del calendario.Tras la competición de adultos, la actividad continuó con el XII Acuatlón de Menores Villa de Torrox. Las primeras categorías comenzaron a competir a las 11.15 horas en una cita que reunió a 149 jóvenes, frente a los 133 deportistas registrados en la edición anterior. El aumento fue del 12 por ciento y dejó la prueba a un solo participante de agotar sus inscripciones.El acuatlón de menores fue la cuarta de las seis pruebas puntuables del I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores, una competición incorporada esta temporada para impulsar esta disciplina entre las categorías de formación. Asimismo, Torrox acogió la segunda de las tres citas del XXVI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga destinadas a los deportistas de base.Las distancias variaron en función de la edad. Los juveniles completaron 500 metros de natación y 2.500 metros de carrera a pie, mientras que los prebenjamines participaron en un trazado no competitivo compuesto por 25 metros de natación y 125 metros de carrera. Todos los integrantes de esta última categoría que llegaron a la meta recibieron una medalla.Dentro de los resultados del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, Jaime Morales Guijarro consiguió la tercera posición en la categoría infantil masculina. Mario Mesa Revuelta terminó sexto y Francisco Solano Cantos Rodríguez ocupó el vigésimo tercer puesto.De igual modo, Nuria Ariza Benítez alcanzó la segunda plaza en la categoría infantil femenina. Laura López Lucena se quedó cerca del podio al concluir cuarta, seguida inmediatamente por Iria Jiménez Novoa, que fue quinta. Aurora Márquez Gómez completó la participación del club en esta categoría con la décima posición.Por su parte, Said Diallo logró otro segundo puesto para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en la categoría cadete masculina. El tercer podio del equipo llegó de la mano de Jaime Morales Guijarro, mientras que Nuria Ariza Benítez completó la relación de deportistas que terminaron entre los tres primeros de sus respectivas pruebas.Finalmente, Carmen María Urbano Gómez fue quinta en la categoría juvenil femenina. Su resultado cerró una jornada en la que el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón tuvo presencia tanto en la competición absoluta como en las distintas categorías de menores, acompañado en la prueba principal por los representantes del Club Deportivo Atlético Gran Capitán.El XII Acuatlón Villa de Torrox y el XII Acuatlón de Menores Villa de Torrox estuvieron organizados por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrox, con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Triatlón. La Junta de Andalucía colaboró también en la celebración de la prueba destinada a las categorías de menores.