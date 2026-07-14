La Fundación Social Universal fomenta la producción de miel y de frutos silvestres en Bolivia

La Fundación Social Universal (FSU) ha decidido destinar más de 115.000 euros a un proyecto que busca fortalecer la producción de miel y de frutos silvestres por parte de mujeres y jóvenes indígenas chiquitanos en el municipio boliviano de El Carmen Rivero Tórrez, ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, al este del país, con el propósito de mejorar los ingresos familiares y avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria en la zona.El coordinador de la oenegé montillana, Juan Manuel Márquez, explicó que la intervención está financiada por el Ayuntamiento de Córdoba, junto a otros socios bolivianos y se desarrollará, durante los dos próximos años, en un territorio en el que la tenencia comunal de la tierra, las dificultades para acceder a las comunicaciones y el riesgo de incendios condicionan tanto la actividad económica como la vida cotidiana de las familias que residen en estas comunidades."Además, una parte importante de la producción local se destina al autoconsumo, mientras que las mujeres asumen buena parte de las responsabilidades productivas y reproductivas", explica Juan Manuel Márquez, quien añade que "a ello se suma que los hogares disponen de ingresos escasos", una realidad ante la que el proyecto de la FSU plantea reducir la vulnerabilidad económica y alimentaria mediante el impulso de actividades sostenibles vinculadas a la apicultura y al aprovechamiento de frutos silvestres.En este sentido, la iniciativa que financia el Ayuntamiento de Córdoba trata de responder a la reducida competitividad de unos emprendimientos productivos promovidos principalmente por mujeres y jóvenes indígenas. Entre las causas identificadas se encuentran la limitada capacidad técnica para gestionar estas actividades de manera autónoma y sostenible, la escasa conexión con el mercado, el bajo valor agregado de los productos y la debilidad de las organizaciones económicas comunitarias.Márquez señala que “el proyecto persigue reforzar la competitividad de estas iniciativas y consolidar cadenas productivas más sólidas en torno a la miel y los frutos silvestres”. Para alcanzar ese objetivo, la FSU pretende facilitar la puesta en marcha de iniciativas productivas solidarias e innovadoras por parte de familias y escuelas, además de aplicar criterios técnicos ecológicos y de economía circular, así como fortalecer organizaciones comunitarias con mayor capacidad para gestionar recursos y procesos productivos.La primera de las tres líneas de trabajo se centra en la formación y el acompañamiento de mujeres y jóvenes emprendedores. Las acciones previstas incluyen escuelas de campo, intercambios de experiencias, capacitación de promotores apícolas, dotación de equipamiento y talleres específicos dirigidos a productoras vinculadas al aprovechamiento de los frutos del bosque.De igual modo, el proyecto incorpora actividades con centros educativos y campañas de sensibilización relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados al clima y a la conservación de los ecosistemas. La participación de las escuelas pretende extender estos conocimientos hasta los más pequeños y favorecer así que las nuevas iniciativas productivas se desarrollen con criterios ecológicos y sostenibles.Por otro lado, la segunda línea del proyecto busca mejorar la competitividad de los productos y su articulación con el mercado. Para ello, se ha acondicionado un espacio destinado al procesamiento y se entregarán equipos a las organizaciones participantes. "También se trabaja en la adquisición de conocimientos para elaborar productos con valor agregado y se presta acompañamiento en los trámites relacionados con los registros sanitarios y el control de calidad", precisa el coordinador de la FSU.Además, esta parte de la intervención contempla encuentros con intermediarios y responsables de puntos de venta, así como campañas de comunicación local. "Estas actuaciones están orientadas a abrir nuevos canales de comercialización y favorecer una vinculación más estable entre los emprendimientos comunitarios y los mercados", resalta Juan Manuel Márquez.La tercera línea del proyecto busca reforzar el ámbito institucional y organizativo. El proyecto incluye la elaboración de instrumentos de gestión con enfoque de género y medioambiental, el apoyo para completar trámites burocráticos y tributarios y la formación en planificación productiva, marketing digital y gestión empresarial."También se habilitarán espacios de coordinación con el Gobierno municipal para avanzar en acuerdos de apoyo a las organizaciones", apunta Juan Manuel Márquez, quien avanza que "la intención es que las iniciativas económicas comunitarias dispongan de herramientas administrativas, jurídicas y empresariales que les permitan gestionar de forma más autónoma sus recursos y sus procesos productivos".La ejecución del proyecto corresponde a la oenegé Promotores Agropecuarios (Proagro), aunque cuenta con la participación del Gobierno municipal, del sector educativo, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y de la propia Fundación Social Universal, con el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba. Y es que las entidades implicadas comparten la necesidad de consolidar iniciativas que aprovechen las oportunidades del territorio y contribuyan a mejorar la economía local desde una perspectiva sostenible.La experiencia desarrollada en la zona durante los últimos años por la FSU ha permitido constatar avances en la apicultura y en el aprovechamiento de frutos silvestres, aunque también ha puesto de manifiesto limitaciones técnicas, debilidades organizativas y problemas ambientales. Entre estos últimos destacan los incendios registrados en 2024, que afectaron a un territorio donde el riesgo del fuego representa uno de los condicionantes de la actividad productiva.Frente a estas dificultades, la intervención de la FSU plantea una respuesta integral basada en la formación, la mejora de la producción, la formalización de las organizaciones y la apertura de nuevos canales de comercialización. El trabajo combina, por tanto, el acompañamiento directo a las personas emprendedoras con la adquisición de equipamiento, la mejora de los productos y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias.La Fundación Social Universal es una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. En este proyecto participa junto a las instituciones y entidades bolivianas implicadas en el desarrollo de las comunidades de El Carmen Rivero Tórrez.