Montilla brilla en San José del Valle con el triunfo absoluto de Hugo Albertos

La representación montillana brilló este pasado domingo en la primera edición del Triatlón San José del Valle, donde Hugo Albertos Montero, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, conquistó la victoria absoluta masculina y Sergio Luque Ruz y Piedad María Rioboó Loriguillo, ambos integrantes del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, completaron la participación local en una prueba sprint que reunió a 95 deportistas entre el embalse de Guadalcacín y la localidad gaditana.El triunfo de Hugo Albertos llegó después de una competición especialmente exigente y resuelta en la misma línea de meta. El representante del Montilla-Córdoba Triatlón completó el recorrido en 55 minutos y 59 segundos, con apenas cuatro segundos de ventaja sobre Manuel Alejandro Coronil, del Triclub Babyschool, después de liderar en solitario los sectores de natación y ciclismo.Y es que el deportista del club montillano tomó la iniciativa desde los primeros metros de la jornada. Albertos marcó el mejor parcial masculino en los 750 metros de natación y salió del agua en cabeza, una posición que consiguió mantener durante los 16 kilómetros del segmento ciclista. Su rendimiento en ambos sectores le permitió afrontar la segunda transición con una ventaja que parecía suficiente para controlar la carrera a pie.Sin embargo, los cinco kilómetros finales ofrecieron un desenlace mucho más ajustado de lo previsto. El esfuerzo acumulado durante la natación y el ciclismo comenzó a pasar factura a Albertos, mientras Manuel Alejandro Coronil avanzaba desde atrás con un destacado parcial a pie y reducía progresivamente la distancia que separaba a ambos competidores.De este modo, la victoria quedó abierta hasta los últimos metros. Coronil llegó a amenazar seriamente el primer puesto, pero Hugo Albertos resistió el embate y cruzó la meta con un registro de 55 minutos y 59 segundos. El representante del Triclub Babyschool terminó en segunda posición, a solo cuatro segundos del vencedor, después de quedarse muy cerca de culminar su remontada.Por otro lado, Juan Antonio Reyes, de ADSevilla, completó el podio masculino. El tercer clasificado desarrolló una prueba regular desde el inicio y llegó a la meta 43 segundos después de Albertos. Carlos Ruiz, de Triatletas Roteños, ocupó la cuarta plaza, mientras Manuel Gómez, de Jerezana de Triatlón, cerró las cinco primeras posiciones de la clasificación masculina.Además del triunfo de Hugo Albertos, la presencia montillana en la competición masculina contó con Sergio Luque Ruz. El deportista del Atlético Gran Capitán finalizó en la trigésima novena posición, completando los tres segmentos de una prueba que combinó la natación en el embalse de Guadalcacín con el recorrido ciclista y la carrera a pie en dirección a San José del Valle.La representación local se extendió igualmente a la categoría femenina, en la que participó Piedad María Rioboó Loriguillo, también perteneciente al Atlético Gran Capitán. La deportista concluyó la competición en la decimotercera posición femenina y sumó otra presencia montillana en el estreno de esta prueba dentro del calendario de la Federación Andaluza de Triatlón.En la competición femenina, María del Pilar Ayuso, de Resistantia T3, consiguió una victoria contundente después de dominar los tres sectores. La triatleta abrió una diferencia cercana al medio minuto durante la natación y aprovechó esa ventaja para marcharse en solitario en el recorrido ciclista. Ayuso llegó a la segunda transición con la prueba encarrilada y confirmó su superioridad en la carrera a pie.La vencedora levantó la cinta de meta con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 40 segundos, después de firmar los mejores parciales femeninos en natación, ciclismo y carrera a pie. Su margen le permitió celebrar el triunfo antes de completar una actuación en la que no concedió opciones a sus principales rivales.Por su parte, Laura Carrera, de Jerezana de Triatlón, consiguió la segunda posición tras protagonizar una remontada durante el último segmento. Su progresión en la carrera a pie le permitió superar en los compases finales a María de las Mercedes Ruiz, de Triatletas Roteños, que terminó en la tercera plaza.La diferencia entre ambas fue de solo diez segundos. María de las Mercedes Ruiz había ocupado una posición de podio durante buena parte de la competición, pero el avance de Laura Carrera en los kilómetros finales la desplazó al tercer puesto. Beatriz Tébar y Ángeles Gómez, ambas de Triatletas Roteños, completaron las cinco primeras posiciones femeninas.El Triatlón San José del Valle se disputó sobre distancia sprint, con un recorrido formado por 750 metros de natación, 16 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. La organización correspondió al Ayuntamiento de San José del Valle, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Triatlón.En total, la primera edición reunió a 95 participantes entre las categorías masculina y femenina. El recorrido conectó el entorno natural del embalse de Guadalcacín con la propia localidad de San José del Valle, ofreciendo a los deportistas un trazado variado para afrontar las tres disciplinas.De igual modo, la jornada dejó una buena acogida entre los participantes, los voluntarios y el público. La cita debutó en el calendario andaluz con una organización cuidada y con la intención de mantener su celebración durante los próximos años.La prueba constituyó, además, la cuarta cita puntuable del Circuito Diputación de Cádiz de Triatlón 2026. El programa provincial está compuesto por siete competiciones, por lo que los resultados obtenidos en San José del Valle permitieron a los participantes continuar sumando puntos para la clasificación general de la temporada.El estreno federativo del Triatlón San José del Valle dejó así una victoria para el Montilla-Córdoba Triatlón y tres representantes vinculados a clubes montillanos. Hugo Albertos ocupó el primer puesto de la clasificación masculina, mientras Sergio Luque y Piedad María Rioboó completaron una participación local que estuvo presente tanto en la categoría masculina como en la femenina.