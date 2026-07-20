Montilla estrena mañana su Cine de Verano en el Paseo de Cervantes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Cine de Verano regresa mañana a Montilla con la primera de seis proyecciones gratuitas al aire libre que se desarrollarán hasta el 12 de agosto en el Paseo de Cervantes, el Paseo de las Mercedes y la Plaza Rafael Tejada "Niño Ríos". La iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla volverá a acercar el cine a distintos barrios de la ciudad a través de una programación pensada para públicos de todas las edades.El ciclo recorrerá estos tres espacios públicos con títulos recientes que combinan comedia, aventuras, fantasía y relatos familiares. Todas las sesiones comenzarán a las 22:00 de la noche y tendrán entrada gratuita, por lo que las plazas y paseos volverán a convertirse durante seis noches en improvisadas salas de cine bajo las estrellas.La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó que el Cine de Verano es "una apuesta cultural que ya forma parte del verano montillano y que cada año reúne a familias, vecinos y amigos en torno al cine". La edil incidió en el ambiente cercano de una propuesta en la que numerosos asistentes llegan con antelación para buscar sitio y compartir la velada.En ese sentido, Raya señaló que "muchas personas acuden con sus propias sillas, comparten la cena y convierten cada sesión en un momento de convivencia al aire libre". La responsable municipal animó a disfrutar de la programación manteniendo el carácter familiar que ha acompañado al ciclo durante sus distintas ediciones.Y es que la normativa aplicable a las exhibiciones gratuitas en espacios abiertos exige que haya transcurrido al menos un año desde el estreno comercial de las películas. Esta circunstancia explica que el programa combine producciones estrenadas entre 2023 y 2025, todas ellas con argumentos reconocibles y propuestas capaces de atraer a espectadores de diferentes generaciones.La primera proyección tendrá lugar mañana martes en el Paseo de Cervantes con, una producción de Disney estrenada en 2025 y dirigida por Dean Fleischer Camp. La película combina acción real e imágenes digitales para recuperar la historia de Lilo, una niña hawaiana que entabla amistad con un extraterrestre fugitivo llamado Stitch. Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong y Zach Galifianakis forman parte del reparto de una aventura que aborda la amistad, la familia y el sentimiento de pertenencia con abundantes dosis de humor.Una semana después, el martes 28 de julio, el Paseo de las Mercedes acogerá, una comedia familiar española dirigida por Joaquín Mazón y estrenada en 2025. Pablo Chiapella y Raquel Guerrero encabezan el reparto junto a los jóvenes Nerea Pascual, Álvaro Lafuente y Noah Casas. La película sigue a una familia que pasa el verano en un pequeño piso sin aire acondicionado y decide instalarse temporalmente en la lujosa vivienda donde el padre trabaja como jardinero. La aventura permite abordar con humor las aspiraciones sociales, la convivencia y los valores transmitidos a los hijos.Ya en agosto, la programación llegará el martes 4 a la Plaza Rafael Tejada "Niño Ríos" con. John Krasinski escribió y dirigió esta producción de fantasía estrenada en 2024, protagonizada por Cailey Fleming, Ryan Reynolds, Fiona Shaw y el propio Krasinski. Su argumento gira alrededor de Bea, una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios abandonados cuando sus creadores se hicieron adultos. Con ayuda de su vecino, intentará reunirlos de nuevo con aquellas personas que un día los necesitaron, en un relato familiar sobre la infancia, los recuerdos y la capacidad de volver a imaginar.Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, el Cine de Verano regresará al Paseo de Cervantes con, una comedia dramática de 2023 dirigida por Thaddeus O'Sullivan y estrenada posteriormente en los cines españoles. Maggie Smith, Kathy Bates, Laura Linney y Agnes O'Casey protagonizan esta historia ambientada en la Irlanda de 1967. Varias mujeres de una comunidad próxima a Dublín emprenden una peregrinación a Lourdes con la esperanza de encontrar un milagro, aunque el viaje acabará descubriendo heridas, secretos y asuntos pendientes. La película combina humor, emoción, amistad y reconciliación con un reparto encabezado por intérpretes ampliamente reconocidas.Por otro lado, el martes 11 de agosto, el Paseo de las Mercedes recibirá, producción dirigida por Barry Jenkins y estrenada en 2024. La película utiliza imágenes digitales fotorrealistas para reconstruir la juventud del futuro rey de las Tierras del Reino. Rafiki relata a Kiara cómo Mufasa, siendo todavía un cachorro huérfano y perdido, conoció a Taka, heredero de un linaje real. A partir de ese encuentro comienza un viaje marcado por la amistad, el peligro y la búsqueda del propio destino, acompañado por canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda.Por último, la Plaza Rafael Tejada "Niño Ríos" cerrará el ciclo el miércoles 12 de agosto con, la única película del programa no recomendada para menores de 12 años. Fer García-Ruiz dirigió esta comedia española estrenada en 2024 y protagonizada por Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez, María Botto, Roberto Álamo y Malena Alterio. La historia comienza cuando tres familias de procedencias y condiciones sociales diferentes descubren que, debido a un error de la agencia, han alquilado la misma casa de vacaciones en Canarias. La convivencia forzosa convierte el descanso estival en una sucesión de situaciones caóticas y en un cómico ejercicio de tolerancia.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó la capacidad de esta iniciativa para dinamizar la actividad cultural durante los meses estivales y recuperar las plazas y paseos como escenarios compartidos. En este sentido, afirmó que "queremos proyectar la imagen de una Montilla dinámica, activa y volcada con la cultura, ofreciendo propuestas de ocio que invitan a disfrutar de nuestras plazas y paseos como lugares de encuentro y convivencia".De este modo, el Cine de Verano ofrecerá seis oportunidades para compartir una película al aire libre entre mañana y el 12 de agosto. La propuesta combinará entretenimiento y convivencia en algunos de los espacios públicos más conocidos de Montilla, que durante estas noches recibirán a familias, grupos de amigos, vecinos y visitantes.